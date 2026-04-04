"యమునానది పుష్కరాలు" - యాదాద్రి, కాశీ, అయోధ్య దర్శించేలా "ఆర్టీసీ స్పెషల్ బస్సు"
రాజమండ్రి నుంచి 11 రోజులు 13 పుణ్యక్షేత్రాల దర్శనం - ఇంటికే టికెట్లు పంపేలా ఏర్పాట్లు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 4, 2026 at 4:42 PM IST
Yamuna Pushkaralu 2026 Packages : యమునా నది పుష్కరాల (2026 జూన్ 2 నుంచి 13 వరకు) నేపథ్యంలో ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ ప్రత్యేక సర్వీసులు నడిపిస్తోంది. పవిత్ర పుష్కర స్నానంతో ప్రముఖ క్షేత్రాలను దర్శించుకునేందుకు వీలుగా రాజమండ్రి డిపో నుంచి సూపర్ లగ్జరీ బస్సు ఏర్పాటు చేసింది. మొత్తం 11రోజుల ఈ యాత్రలో భాగంగా 13 ప్రముఖ క్షేత్రాలను దర్శించే అవకాశం ఉంది. ఇందులో యాదాద్రి, కాశీ, అయోధ్య వంటి ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాలతో పాటు ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన తాజ్మహల్ ను సైతం వీక్షించే అవకాశాన్ని కల్పిస్తున్నట్లు మేనేజర్ వెంకటేశ్వర్రావు వెల్లడించారు. రాజమండ్రి నుంచి పుష్ బ్యాక్ 2+2 సీట్లు, టీవీ సౌకర్యం కలిగిన సూపర్ లగ్జరీ బస్సు నడిపిస్తున్నట్లు 'ఈటీవీ భారత్'కు తెలిపారు.
దర్శనీయ స్థలాలు, క్షేత్రాల వివరాలు
1. యాదగిరి గుట్ట : లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయం
2. ఆగ్రా : తాజ్ మహల్
3. మధుర : యమునా పుష్కరస్నానం
4. బృందావనం : శ్రీ కృష్ణ దేవాలయం
5. అయోధ్య : శ్రీ రామమందిరం
6. కాశీ : కాశీ విశ్వేశ్వర ఆలయం, విశాలాక్షి శక్తిపీఠం
7. ప్రయాగరాజ్ : త్రివేణి సంగమం పుష్కరస్నానం
8. గయ : : విష్ణుదేవాలయం, శ్రీ మంగళగౌరి శక్తిపీఠం
9. బుద్ధగయ : గౌతమ బుద్ధ ఆలయం
10. జాజ్పూర్ : గిరిజాదేవి శక్తిపీఠం
11. పూరీ : శ్రీ పూరి జగన్నాథ్ ఆలయం
12. కోణార్క్ : శ్రీ సూర్యదేవాలయం
13. భువనేశ్వర్ : శ్రీ లింగరాజు దేవాలయం
యాత్రలో ఉదయం అల్పాహారం, మధ్యాహ్నం భోజనం, రాత్రి అల్పాహారం ఆర్టీసీ ప్యాకేజీలో అంతర్భాగమై ఉంటాయి. టికెట్టు చార్జీ 14,000 వేల రూపాయలుగా నిర్ణయించారు. నలుగురి కంటే ఎక్కువ మంది బుక్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఆర్టీసీ సిబ్బంది నేరుగా ఇంటికే వచ్చి బుక్ చేస్తారు. స్థానికంగా రూమ్స్ బుక్ చేసుకుంటే వాటి చార్జీలు ప్రయాణికులు భరించాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. బస్సు రాజమహేంద్రవరం ఆర్టీసీ డిపో నుంచి జూన్ 5న సాయంత్రం 4గంటలకు బయల్దేరుతుంది. టిక్కెట్లు, యాత్రకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాల కోసం 95023 00189, 9966666544, 98660 45588 నంబర్లలో సంప్రదించవచ్చు.
వేసవిలో వివిధ ప్రాంతాల్లోని పుణ్యక్షేత్రాలు దర్శించాలనుకునే భక్తుల కోసం ఆర్టీసీ పలు ప్యాకేజీలు ఆఫర్ చేస్తోందని డిపో మేనేజర్ వెంకటేశ్వర్రావు తెలిపారు. ఇప్పటికే రావుల పాలెం డిపో నుంచి దక్షిణ భారత యాత్ర ప్రారంభం కాగా, రాజమహేంద్రవరం నుంచి 'కర్ణాటక-మైసూర్ యాత్ర' చేపట్టినట్లు వెల్లడించారు. తొమ్మిది రోజులపాటు సాగే యాత్రలో భాగంగా 16 క్షేత్రాలను భక్తులు దర్శించుకోనున్నారని తెలిపారు.
