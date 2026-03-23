"APSRTC" టెంపుల్ టూరిజం - రాజమహేంద్రవరం నుంచి 'కర్ణాటక-మైసూర్ యాత్ర'
పశ్చిమ తీరంలో పుణ్యక్షేత్రాల దర్శనం - 9 రోజులు కొనసాగనున్న యాత్ర
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 23, 2026 at 5:12 PM IST
APSRTC TOUR PACKAGES : ఈ వేసవిలో వివిధ ప్రాంతాల్లోని పుణ్యక్షేత్రాలు దర్శించాలనుకునే భక్తుల కోసం ఆర్టీసీ పలు ప్యాకేజీలు ఆఫర్ చేస్తోంది. టెంపుల్ టూరిజం ప్రోత్సహించడంలో భాగంగా ఇప్పటికే రావుల పాలెం డిపో నుంచి దక్షిణ భారత యాత్ర ప్రారంభం కాగా, తాజాగా రాజమహేంద్రవరం ఆర్టీసీ డిపో నుంచి 'కర్ణాటక-మైసూర్ యాత్ర' బుకింగ్స్ మొదలయ్యాయి. ఏప్రిల్ 4న సాయంత్రం 4 గంటలకు ఇక్కడి డిపో నుంచి బస్సు బయలుదేరేలా అధికారులు ప్రణాళిక రూపొందించారు. తొమ్మిది. రోజులపాటు సాగే యాత్రలో భాగంగా 16 క్షేత్రాలను భక్తులు దర్శించుకునే అవకాశం కల్పిస్తారు. పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించాలనుకునే వారు ఆర్టీసీ కల్పిస్తున్న ఈ ప్రత్యేక యాత్ర సౌకర్యాన్ని వినియోగించుకోవాలని స్టేషన్ మేనేజర్ వెంకటేశ్వర్ రావు కోరారు.
"అరుణాచలం, రామేశ్వరం" సహా 14 క్షేత్రాల దర్శనం - ఆర్టీసీ బంపర్ ఆఫర్!
టికెట్ ధర ఇలా
యాత్ర కోసం సూపర్ లగ్జరీ బస్సు ఏర్పాటు చేస్తుండగా టికెట్ ధర ఒక్కొక్కరికీ రూ.11,500 నిర్ణయించారు. బస్సులో 2+2 సీట్లు, టీవీ సౌకర్యం ఉంటుంది. భక్తులకు ఉదయం అల్పాహారం, మధ్యాహ్న భోజనం, రాత్రి ఆల్పాహారం ఆర్టీసీ సిబ్బంది అందిస్తారు. మార్గమధ్యలో విశ్రాంతి కోసం హోటళ్లలో గదులు తీసుకోవాలనుకుంటే దానికయ్యే అదనపు ఛార్జీని భక్తులే భరించాల్సి ఉంటుందని ఆర్టీసీ అధికారులు తెలిపారు.
అహోబిలంలో మొదలై కోటిలింగాల వరకూ
1. అహోబిలం - లక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయం - ఆంధ్రప్రదేశ్
2. అలంపూర్ - జోగులాంబ తల్లి శక్తిపీఠం - తెలంగాణ
3. హార్నాడు - అన్న పూర్ణేశ్వరిదేవి ఆలయం - కర్ణాటక
4. గోకర్ణ - ఆత్మ శివలింగం - కర్ణాటక
5. మంత్రాలయం - రాఘవేంద్రస్వామి ఆలయం - ఆంధ్రప్రదేశ్
6. శృంగేరి - శారదాంబ దేవాలయం శక్తి పీఠం - కర్ణాటక
7. హంపి - విరూపాక్ష ఆలయం - కర్ణాటక
8. మురుడేశ్వర్ - మురుడేశ్వరస్వామి - కర్ణాటక
9. ఇడి గంజి - మహాగణపతి - కర్ణాటక
10. కొల్లూరు - మూకాంబికాదేవి - కర్ణాటక
11. ధర్మస్థల - మంజునాథస్వామి - కర్ణాటక
12. ఉడిపి - శ్రీ కృష్ణ దేవాలయం - కర్ణాటక
13. కుక్కి - సుబ్రహ్మణ్యేశ్వస్వామి ఆలయాలు - కర్ణాటక
14. మైసూరు - చాముండేశ్వరి దేవి శక్తిపీఠం - కర్ణాటక
15. శ్రీరంగపట్నం - రంగనాథస్వామి ఆలయం - కర్ణాటక
16. కమ్మసంద్ర - కోటిలింగాల క్షేత్రాలు - కర్ణాటక
మరిన్ని వివరాల కోసం
యాత్రకు సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు, సమాచారం, బుకింగ్ కోసం నేరుగా స్థానిక ఆర్టీసీ ప్రధాన బస్టాండులో అధికారులను సంప్రదించవచ్చు. నేరుగా కలవలేని వారు 95023 00189, 99666 66544, 98660 45588 ఫోన్ నంబర్లలో ఆర్టీసీ అధికారులను సంప్రదించవచ్చు.
IRCTC "అరకు, వైజాగ్ హాలిడే టూర్ ప్యాకేజ్" - యాత్ర 3 రోజుల్లో ముగించే ప్లాన్!
యాదాద్రి, చిలుకూరు బాలాజీ, రామోజీ ఫిలింసిటీ సందర్శన - IRCTC టూర్ ప్యాకేజీ!