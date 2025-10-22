ETV Bharat / offbeat

"శబరిమల భక్తులకు గుడ్ న్యూస్" - ప్రముఖ ఆలయాలను కలుపుతూ ఆర్టీసీ ప్యాకేజీ!

శబరిమల యాత్రికుల కోసం బస్సులు - 5,7,9 రోజుల టూర్లు!

RTC BUS FOR SABARIMALA : ఆధ్యాత్మిక కార్తికం వచ్చేసింది. ఈ మాసం అంతా శివాలయాల్లో పూజలు, అభిషేకాలు కొనసాగుతుంటాయి. మరో వైపు ఎక్కువ మంది భక్తులు అయ్యప్ప మాల ధారణ ఈ మాసంలోనే స్వీకరిస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో అయ్యప్ప భక్తుల సౌకర్యార్థం శబరిమలకు ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులు నడపనుందని విశాఖపట్నం డిపో ఇన్‌ఛార్జి మేనేజర్‌ ఎ.మణిమాధురి తెలిపారు. శబరిమల యాత్ర ప్యాకేజీల వివరాలను ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు.

అయ్యప్ప భక్తులు మండల దీక్ష తర్వాత మాల విరమణ చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో శబరిమలతో పాటు ప్రముఖ పుణ్య క్షేత్రాలు, తీర్థాలను దర్శించేలా ఆధ్యాత్మిక యాత్ర కూడా ప్లాన్ చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో రైళ్లు, విమానాలు, బస్సులతో పాటు ప్రైవేటు వాహనాల్లో బయల్దేరుతుంటారు. చాలా మంది 5 రోజులు, 7 రోజులు, 10 రోజుల యాత్ర చేస్తుంటారు. అయితే, వారికి అనుకూలంగా యాత్ర పూర్తి చేయించి ఎంతో సురక్షితంగా తిరిగి గమ్యం చేర్చే విధంగా ఆర్టీసీ బస్సులు అద్దె ప్రాతిపదికన అందించనుంది.

5 రోజుల యాత్ర

విశాఖపట్నం నుంచి విజయవాడ, మేల్‌మరువత్తూర్, ఎరుమేలి, పంబా (శివం) వరకు వెళ్తుంది. తిరుగు ప్రయాణంలో శ్రీపురం, కాణిపాకం, తిరుపతి, విజయవాడ మీదుగా విశాఖపట్నం చేరుకుంటుంది. 5 రోజుల యాత్రలో టికెట్‌ ధరలు పెద్దలకు సూపర్‌ లగ్జరీ, అల్ట్రాడీలక్స్‌ బస్సులకు రూ.6,600, ఇంద్ర సర్వీసుకు రూ.8,500గా నిర్ణయించారు.

6 రోజుల యాత్ర

విశాఖ నుంచి విజయవాడ, కాణిపాకం, తమిళనాడులోని శ్రీపురం, భవాని, పళని దర్శించుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత కేరళలో ఎరుమేలి, పంబా చేరుకుంటారు. దర్శనం తరువాత తిరుగు ప్రయాణంలో తిరుపతి, శ్రీకాళహస్తి, అన్నవరం మీదుగా బస్సు విశాఖపట్నం చేరుకుంటుంది. టికెట్ ధరలు పెద్దలకు సూపర్‌ లగ్జరీ, అల్ట్రా డీలక్స్‌ బస్సులకు రూ.7 వేలు, ఇంద్ర సర్వీసుకు రూ.9 వేలుగా నిర్ణయించారు.

7 రోజుల యాత్ర

బస్సు విశాఖలో బయల్దేరుతుంది. విజయవాడ, కాణిపాకం, శ్రీపురం, భవాని, పళని, ఎరుమేళి, పంబా చేరుకుంటుంది. తిరుగు ప్రయాణంలో తమిళనాడులోని మదురై, రామేశ్వరంతో పాటు తిరుపతి, శ్రీకాళహస్తి, విజయవాడ, ద్వారపూడి, అన్నవరం మీదుగా విశాఖపట్నం చేరుకుంటారు. టికెట్ ధరలు పెద్దలకు సూపర్‌ లగ్జరీ, అల్ట్రా డీలక్స్‌ బస్సులకు రూ.7,600, ఇంద్ర సర్వీసుకు రూ.10 వేలుగా నిర్ణయించారు.

ఈ ఏడాది 20బస్సులు

విశాఖపట్నం నుంచి గతేడాది శబరిమలకు నాలుగు బస్సులు తిప్పగా సంస్థకు రూ.10.33 లక్షల ఆదాయం సమకూరిందని మణిమాధురి వెల్లడించారు. ఈ ఏడాది విశాఖపట్నం డిపో నుంచి శబరిమలకు 20 ప్రత్యేక బస్సులు నడుపుతామని పేర్కొన్నారు.

కాగా, కార్తిక మాసం పురస్కరించుకుని పంచారామాలకు ప్రత్యేక బస్సులు నడిపించనున్నట్లు డీఎం తెలిపారు. ఈ నెల 25న ఇంద్ర ఏసీ బస్సును ప్రారంభిస్తున్నామని, టికెట్‌ ధర పెద్దలకు రూ.2,800గా నిర్ణయించినట్లు తెలిపారు. యాత్రకు సంబంధించి పూర్తి వివరాలకు 99592 25594, 73829 14219 ఫోన్‌ నెంబర్లలో సంప్రదించాలని సూచించారు.

