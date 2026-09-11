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'ఆదిత్య 369'లో చూపించిన రోజు రానే వచ్చిందా? - పూర్తిగా మారిపోతున్న వాతావరణం!

హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్న వాతావరణ సంస్థలు - మొబైల్ యాప్​లో అలర్ట్ సెట్ చేసుకోండి!

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వాతావరణ సమాచారం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 10:31 AM IST

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Weather Report Today : మీరు 'ఆదిత్య 369' సినిమా చూశారా? అందులో టైం మిషన్​లో (2504 సంవత్సరం) భవిష్యత్​లోకి వెళ్లినపుడు బయటి వాతావరణం పూర్తిగా కాలుష్యమయమైపోతుంది. శరీరంపై బొబ్బలు వచ్చేస్తుంటాయి. సినిమా చూసిన వారికి ఈ సీన్ మీకు గర్తుండే ఉంటుంది. సరిగ్గా ఇపుడు వాతావరణం కూడా మనకు కనిపించని విధంగా కాలుష్యమయమైపోయింది. అలర్జీ, దురద, శ్వాసకోశ సమస్యలు వస్తున్నాయి. వీటిని గుర్తించడానికి తాజాగా మొబైల్​ యాప్స్ వచ్చాయి.

వాతావరణ హెచ్చరికలంటే వర్షాలు వరదలు, పిడుగులు పడటం, భారీ గాలులు, గాలిలో తేమ అనుకుంటాం. ఈ రోజు వర్షం పడుతుందా? భారీ వర్షమా? తేలికపాటి వర్షమా? ఏ రంగు అలర్ట్ ఇచ్చారు? అని చూస్తాం. కానీ, ఆధునిక జీవన విధానంలో వాతావరణ హెచ్చరికలూ కొత్త రూపు సంతరించుకుంటున్నాయి. ఈ రోజు గాలిలో స్వచ్ఛత ఎంత? మీ ప్రాంతంలోని గాలిలో పోలెన్ (పుప్పొడి రేణువుల) పరిమాణం ఏంటి? అలల తీవ్రత ఎంత? అనే హెచ్చరికలూ వస్తున్నాయి. ప్రజారోగ్యం, రోజువారీ జీవనం, ప్రయాణాలకు సంబంధించి స్థానిక పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు వాతావరణ సంస్థలు హెచ్చరికలు ఇస్తున్నాయి. ఇవి తెలుసుకోవాలంటే మొబైల్​లోని వాతావరణ యాప్​లో వీటికి సంబంధించిన అలర్ట్​లను సెట్ చేసుకోండి.

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ఎలర్జీ ఉంటే పోలెన్ (పుప్పొడి) అలర్ట్

  • గాల్లో పుప్పొడి రేణువులు ఎక్కువగా ఉంటే అలర్జీ, శ్వాసకోశ సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. దీన్నే పోలెన్ ఎలర్జీ లేదా హే ఫివర్ అంటారు. కొందరికి తుమ్ములు వరసగా వస్తుంటాయి. ఆస్తమా ఉన్న వారికి తీవ్ర ఇబ్బందికరంగా మారొచ్చు. ముక్కు దిబ్బడ, కారడం, సైనస్, ముఖ నొప్పి తదితర సమస్యలకు కారణమవుతుంది. పుప్పొడి శరీరానికి తగిలితే దద్దుర్లు రావొచ్చు. ప్రపంచంలో ప్రతి ఏడుగురిలో ఒకరి పుప్పొడి రేణువుల సమస్యతో బాధపడుతున్నారని నివేదికలు చెప్తున్నాయి. మీరూ అలర్జీ బాధితులైతే వెంటనే మొబైల్​లో పోలెన్ అలర్ట్ పెట్టుకోండి. వాతావరణ యాప్స్ వీటిని అందిస్తున్నాయి.
  • గాలిలో ఎంత పరిమాణంలో పుప్పొడి రేణువులున్నాయో తెలియజేస్తుంది. అది మిమ్మల్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందో కూడా హెచ్చరిస్తుంది.
  • చెట్లు, గడ్డి, పూలు, కలుపు మొక్కలకు అనుగుణంగా పుప్పొడి రేణువుల సంఖ్య మారుతుంటుంది. ఇవి వేర్వేరు రకాలుగా ప్రభావం చూపిస్తాయి.
  • 24గంటల వ్యవధిలో ఒక ఘనపు మీటరు పరిమాణంలోకంటికి కనిపించని పుప్పొడి రేణువుల సంఖ్యను అంచనా వేసి సూచనలు ఇస్తుంది. అవి గడ్డి, కలుపు, చెట్ల పుప్పొడి పరిమాణం ఎలా ఉందో కూడా చెబుతుంది.

గాలి నాణ్యత (ఏక్యూఐ) ఎంతో తెలుసా?

వాతావరణ హెచ్చరికల్లో భాగంగానే గాలి నాణ్యత ఎంతో అందిస్తున్నారు. కాలుష్య స్థాయి, గాలిలో ధూళి కణాలు(పీఎం 2.5, పీఎం 10) తీవ్రత ఎంతో తెలుసుకుని, బయటకు వెళ్లడం క్షేమమా? కాదా అని నిర్ణయించుకోవచ్చు. అధిక కాలుష్యం ఉన్నపుడు బయటకు వెళ్తే అది మీ ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. అనారోగ్యంతో ఉన్న వారైతే మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

ఏక్యూఐ 0-50 ఉంటే బాగుంది. 51-100 సంతృప్తికరం, 101-200 ఉండే ఆరోగ్యంపైనా దుష్ప్రభావం పడొచ్చు. 201-500 మధ్య ఉంటే తీవ్ర ప్రమాదంలో ఉన్నట్టే. ఎక్కువసేపు ఈ వాతావరణంలో ఉంటే శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది ఎదురవుతుంది.

అతి నీలలోహిత కిరణాలు (యూవీ ఇండెక్స్) సంగతేంటి?

సూర్యుని నుంచి వచ్చే అతి నీలలోహిత కిరణాలు శరీరంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తాయి. వీటి కారణంగా చర్మ క్యాన్సర్లు, సన్ బర్న్ వ్యాధులు, వృద్ధాప్య ఛాయలు, రోగ నిరోధక వ్యవస్థ క్షీణించే అవకాశం ఉంది.

  • 0-2 యూవీ ఇండెక్స్ మధ్య సాధారణం
  • 3-5 మధ్యస్థం అంటే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
  • 6-7 రక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలి
  • 8-11 మధ్య చర్మంపై ప్రభావం పడుతుంది.
  • 11పైన రక్షణ లేకుండా ఎండలోకి వెళ్లొద్దు
  • ఎండలో అసలే ఉండొద్దు. తప్పనిసరిగా రక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలి.

ఘనపు మీటరుకు రేణువుల సంఖ్య

  1. చెట్ల పుప్పొడి : 1-14 రేణువులు తక్కువ ప్రభావం. 15-89 మధ్యస్థం, 90-1499 అలర్జీ పెరుగుతుంది. 1500 పైన ఉంటే అధిక ప్రభావం
  2. గడ్డి పుప్పొడి : 1-4 రేణువులు తక్కువ ప్రభావం. 5-19 మధ్యస్థం. 20-199 ఎక్కువ. 200 ఆపైన మరింత ఎక్కువ ప్రభావం.
  3. కలుపు మొక్కల పుప్పొడి : 1-9 తక్కువ. 10-49 మధ్యస్థం. 50-499 ఎక్కువ. 500 ఆపైన చాలా ఎక్కువ ప్రభావం.

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