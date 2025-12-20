పసందైన "యాపిల్ సగ్గుబియ్యం పాయసం" - ఒక్కసారి తింటే జిందగీ ఫుల్ ఖుష్!
యాపిల్, సగ్గుబియ్యంతో సింపుల్గా చేసుకునే స్వీట్ - నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 20, 2025 at 12:25 PM IST
Apple Sago Payasam Recipe : చాలా మందికి పాయసమంటే ఎంతో ఇష్టం. ఇది తియ్యగా, మంచి రుచితో ఉంటుంది. అందుకే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా తింటారు. అదేవిధంగా పండుగలు, వివిధ సందర్భాల్లో చాలా మంది దీనిని ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. వీటిని సేమియా, సగ్గుబియ్యం, బియ్యంతో ఎక్కువగా చేస్తారు. కానీ మీకు తెలుసా? ఎప్పుడూ అవే కాకుండా యాపిల్, సగ్గుబియ్యం ఉపయోగించి ఓసారి పాయసాన్ని ట్రై చేయండి.
ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ యాపిల్ సగ్గుబియ్యం పాయసం చేశారంటే సూపర్గా వస్తుంది. ప్రిపేర్ చేయడం కూడా ఈజీనే. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు తయారవుతుంది. ఇలా ఒక్కసారి ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇంకోసారి చేయమని అడుగుతారు. మరి ఆలస్యం చేయకుండా టేస్టీటేస్టీ యాపిల్ సగ్గుబియ్యం పాయసం ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- యాపిల్స్ - 2
- కిస్మిస్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- నెయ్యి - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీడిపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- పాలు - ఒకటిప్పావు లీటర్
- సగ్గుబియ్యం - ముప్పావు కప్పు
- కండెన్స్డ్ మిల్క్ - ఒకటిన్నర కప్పు లేదా పంచదార - ఒకటిన్నర కప్పు
- వెనీలా ఎక్స్ట్రాట్ - 1 టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా రెండు యాపిల్స్ను పొట్టు తీసి పెద్ద రంధ్రాలున్న గ్రేటర్తో తురుముకోవాలి. మరోవైపు గిన్నెలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కిస్మిస్, సరిపడా నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
- ఇంకోవైపు కడాయిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత యాపిల్ తురుము వేసి కలుపుతూ వేగనివ్వాలి. యాపిల్ తురుము గోల్డెన్ క్యారమిల్ కలర్లోకి వచ్చాక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇదే కడాయిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి పోయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల జీడిపప్పు వేసి దోరగా వేయించి ప్లేట్లో వేయాలి.
- ఇదే కడాయిలో ఒకటిప్పావు లీటర్ పాలు పోయాలి. అలాగే ముప్పావు కప్పు సగ్గుబియ్యం వేసి కలుపుతూ ఉడికించాలి.
- సగ్గుబియ్యం ఉడికిన తర్వాత ఒకటిన్నర కప్పు కండెన్స్డ్ మిల్క్ వేసి నాలుగు నిమిషాల పాటు మరిగించాలి. (ఒకవేళ మీ వద్ద కండెన్స్డ్ మిల్క్ లేకపోతే ఒకటిన్నర కప్పు పంచదారను ఉపయోగించవచ్చు). అనంతరం యాపిల్ తురుము యాడ్ చేసి మరో నాలుగు నిమిషాల పాటు మరగనివ్వాలి.
- చివరన వేయించిన జీడిపప్పు, నానబెట్టిన కిస్మిస్, ఒక టీ స్పూన్ వెనీలా ఎక్స్ట్రాట్ యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మిశ్రమాన్ని బాగా మిక్స్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే యాపిల్ సగ్గుబియ్యం పాయసం రెడీ అయినట్లే!
- ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ సూపర్ అనాల్సిందే!
- మీరు యాపిల్ సగ్గుబియ్యం పాయసం ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే యాపిల్, పాలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
