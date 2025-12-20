పసందైన "యాపిల్ సగ్గుబియ్యం పాయసం" - ఒక్కసారి తింటే జిందగీ ఫుల్​ ఖుష్!

ETV Bharat / offbeat

Apple Sago Payasam
Apple Sago Payasam (Getty Images)
Apple Sago Payasam Recipe : చాలా మందికి పాయసమంటే ఎంతో ఇష్టం. ఇది తియ్యగా, మంచి రుచితో ఉంటుంది. అందుకే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా తింటారు. అదేవిధంగా పండుగలు, వివిధ సందర్భాల్లో చాలా మంది దీనిని ప్రిపేర్​ చేస్తుంటారు. వీటిని సేమియా, సగ్గుబియ్యం, బియ్యంతో ఎక్కువగా చేస్తారు. కానీ మీకు తెలుసా? ఎప్పుడూ అవే కాకుండా యాపిల్, సగ్గుబియ్యం ఉపయోగించి ఓసారి పాయసాన్ని ట్రై చేయండి.

ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ యాపిల్ సగ్గుబియ్యం పాయసం చేశారంటే సూపర్​గా వస్తుంది. ప్రిపేర్ చేయడం కూడా ఈజీనే. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు తయారవుతుంది. ఇలా ఒక్కసారి ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇంకోసారి చేయమని అడుగుతారు. మరి ఆలస్యం​ చేయకుండా టేస్టీటేస్టీ యాపిల్ సగ్గుబియ్యం పాయసం ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Apple Sago Payasam
యాపిల్స్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • యాపిల్స్ - 2
  • కిస్​మిస్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • నెయ్యి - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీడిపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పాలు - ఒకటిప్పావు లీటర్
  • సగ్గుబియ్యం - ముప్పావు కప్పు
  • కండెన్స్​డ్ మిల్క్ - ఒకటిన్నర కప్పు లేదా పంచదార - ఒకటిన్నర కప్పు
  • వెనీలా ఎక్స్​ట్రాట్ - 1 టీ స్పూన్
Apple Sago Payasam
సగ్గుబియ్యం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా రెండు యాపిల్స్​ను పొట్టు తీసి పెద్ద రంధ్రాలున్న గ్రేటర్​తో తురుముకోవాలి. మరోవైపు గిన్నెలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కిస్​మిస్​, సరిపడా నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
  • ఇంకోవైపు కడాయిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత యాపిల్ తురుము వేసి కలుపుతూ వేగనివ్వాలి. యాపిల్ తురుము గోల్డెన్ క్యారమిల్ కలర్​లోకి వచ్చాక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
Apple Sago Payasam
డ్రైఫ్రూట్స్ (Getty Images)
  • ఇదే కడాయిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి పోయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల జీడిపప్పు వేసి దోరగా వేయించి ప్లేట్​లో వేయాలి.
  • ఇదే కడాయిలో ఒకటిప్పావు లీటర్ పాలు పోయాలి. అలాగే ముప్పావు కప్పు సగ్గుబియ్యం వేసి కలుపుతూ ఉడికించాలి.
Apple Sago Payasam
పాలు (Getty Images)
  • సగ్గుబియ్యం ఉడికిన తర్వాత ఒకటిన్నర కప్పు కండెన్స్​డ్​ మిల్క్​ వేసి నాలుగు నిమిషాల పాటు మరిగించాలి. (ఒకవేళ మీ వద్ద కండెన్స్​డ్ మిల్క్ లేకపోతే ఒకటిన్నర కప్పు పంచదారను ఉపయోగించవచ్చు). అనంతరం యాపిల్ తురుము యాడ్ చేసి మరో నాలుగు నిమిషాల పాటు మరగనివ్వాలి.
  • చివరన వేయించిన జీడిపప్పు, నానబెట్టిన కిస్​మిస్, ఒక టీ స్పూన్ వెనీలా ఎక్స్​ట్రాట్ యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మిశ్రమాన్ని బాగా మిక్స్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే యాపిల్ సగ్గుబియ్యం పాయసం రెడీ అయినట్లే!
Apple Sago Payasam
నెయ్యి (Getty Images)
  • ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఇంట్లో చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ సూపర్ అనాల్సిందే!
  • మీరు యాపిల్ సగ్గుబియ్యం పాయసం ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే యాపిల్​, పాలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

