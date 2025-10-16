"యాపిల్ పండు"తో వెరైటీ చట్నీ! - వేడివేడి అన్నంలో తింటే వహ్వా అనాల్సిందే!
- కొత్త రుచులు ట్రై చేసే వారికి సూపర్ ఆప్షన్ - ఒక్కసారి రుచి చూస్తే వదిలిపెట్టరంతే!
Published : October 16, 2025 at 4:37 PM IST
Apple Pachadi Recipe : ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే పండ్లలో యాపిల్స్ ముందు వరుసలో ఉంటాయి. అంతేకాదు, రోజుకో యాపిల్ తింటే చాలు, డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్లనక్కర్లేదు అంటారు. నిజంగానే యాపిల్లో కెలోరీలు, పీచు, సి-విటమిన్, కాపర్, పొటాషియంలతోపాటు ఆరోగ్యానికి అవసరమైన పోషకాలెన్నో పుష్కలంగా ఉంటాయి. అయితే, కొన్ని పండ్లను నేరుగా తినడమే కాదు వాటితో పచ్చళ్లు పెట్టుకున్నా చాలా రుచికరంగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు చెప్పబోయే "యాపిల్ పచ్చడి" కూడా అదే కోవకు చెందుతుంది.
యాపిల్ పండుతో పచ్చడి ఏంటి? అని ఆశ్చర్యపోతున్నారా! ఎప్పుడూ రెగ్యులర్ పచ్చళ్లు తిని బోర్ కొట్టిన వారికి ఇది మంచి రుచిని కూడా అందిస్తుంది. పైగా దీని తయారీకి ఎక్కువ పదార్థాలూ అవసరం లేదు. ఎవరైనా చాలా సింపుల్గా ఈ పచ్చడిని రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఇది పెద్దలకే కాదు పిల్లలకు కూడా చాలా బాగా నచ్చుతుంది. మరి, ఈ నోరూరించే యాపిల్ పచ్చడికి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- యాపిల్స్ - రెండు
- ఆవాలు - ఒక చెంచా
- జీలకర్ర - ఒక చెంచా
- మెంతులు - ఒక చెంచా
- ఎండుమిర్చి - తగినన్ని
- బెల్లం - కొద్దిగా
- నిమ్మకాయ - ఒకటి
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - కొద్దిగా
- నూనె - తగినంత
తయారీ విధానం :
- ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ పచ్చడి కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద కడాయిలో జీలకర్ర, మెంతులను విడివిడిగా వేయించుకోవాలి.
- అలాగే, మీరు తినే కారాన్ని బట్టి పచ్చడికి తగినన్ని ఎండుమిరపకాయలను తీసుకుని దోరగా వేయించాలి.
- అనంతరం మిక్సీ జార్లో మొదటగా వేయించిన మెంతులు, జీలకర్ర, అర చెంచా ఆవాలు వేసుకుని కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో వేయించిన ఎండుమిర్చి, రుచికి తగినంత ఉప్పు, పసుపు వేసుకుని మెత్తని పొడిలా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- అవన్నీ మంచిగా మెదిగేలా మిక్సీ పట్టుకున్నాక చివర్లో కొద్దిగా బెల్లాన్ని కూడా వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం తాజా యాపిల్స్ తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. తర్వాత వాటిని శుభ్రమైన పొడి క్లాత్తో తడి లేకుండా తుడవాలి.
- ఆపై ఆలూ క్యూబ్స్ మాదిరిగా చిన్నచిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయిలో తగినంత నూనె పోసుకుని వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత కొద్దిగా ఆవాలు వేసి చిటపటలాడనివ్వాలి.
- తర్వాత అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న యాపిల్ ముక్కలు వేసి కలుపుతూ అవి కాస్త రంగు మారేంత వరకు కలుపుతూ వేయించాలి.
- యాపిల్ ముక్కలు కాస్త మగ్గిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని అందులో గ్రైండ్ చేసుకున్న కారం పొడి మిశ్రమాన్ని వేసుకోవాలి.
- అలాగే, కొద్దిగా నిమ్మరసాన్ని కూడా యాడ్ చేసుకుని నిమ్మరసం, కారంపొడి మిశ్రమం యాపిల్ ముక్కలకు పట్టేలా చక్కగా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, సూపర్ టేస్టీగా నోరూరించే "యాపిల్ ముక్కల పచ్చడి" రెడీ అవుతుంది!
చిట్కాలు :
- ఈ పచ్చడి కోసం మరీ పండిన యాపిల్స్ కాకుండా కాస్త గట్టిగా ఉండే యాపిల్స్ తీసుకోవాలి. వీలైతే గ్రీన్ యాపిల్స్ తీసుకుంటే పచ్చడి మరింత టేస్టీగా వస్తుంది.
- అలాగే, ఎండుమిర్చిని మీరు తినే కారాన్ని బట్టి తగినన్ని తీసుకుని వేయించుకోవాలి. ఒకవేళ పచ్చడి ముక్కలుగా వద్దనుకుంటే మెత్తగా మగ్గించుకుని కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు.
