"ఏపీలో ఆపిల్ సాగు" - సీమ రైతులకూ సిరులు కురిపిస్తుందా?
అనంతజిల్లాలో ఆపిల్ దిగుబడి - సత్తా చాటిన హార్టికల్చర్ రైతు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 10, 2026 at 12:33 PM IST
Apple Cultivation in AP : ఆపిల్ సాగుకు శీతల వాతావరణం, చల్లని ప్రాంతాల్లో మాత్రమే అనుకూలం అని భావిస్తుంటారు. కానీ, వంగడాల మార్పుతో మండు వేసవిలో, ఎడారి ప్రాంతాల్లోనూ సాగు చేయొచ్చని రైతులు నిరూపిస్తున్నారు. ఇప్పటికే రాజస్థాన్లోని ఎడారి ప్రాంత మహిళా రైతు సంతోషీ దేవి ఆపిల్ దిగుబడులు సాధించగా, తాజాగా అనంత జిల్లా రైతు రమణారెడ్డి సైతం ఆ ఘనత సొంతం చేసుకున్నారు.
రైతుల కోసం వ్యవ'సాయం' చేసే యాప్స్ ఇవే - పొలం గట్టు పైనుంచి సమస్త సమాచారం!
అరటి, జామ, దానిమ్మ ఉద్యాన పంటల సాగులో అందె వేసిన చేయి అని అనంతపురం జిల్లా రైతులు మరోసారి నిరూపించారు. శీతల ప్రాంతాల్లో మాత్రమే పండుతుందనుకున్న ఆపిల్ ఇపుడు కరువు సీమలో, మండుటెండల్లోనూ మంచి దిగుబడి ఇస్తోంది. అనంత జిల్లా సిండికేట్నగర్కు చెందిన రైతు రమణారెడ్డి ఆపిల్ దిగుబడి సాధించిన తీరు ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోంది.
రమణారెడ్డి మర్తాడు గ్రామంలో రెండున్నర ఎకరాల్లో మూడేళ్ల కిందట కొన్ని రకాల ఆపిల్ మొక్కలను నాటారు. ఇక్కడి వాతావరణం, ఉష్ణోగ్రత అనుకూలించక సరైన దిగుబడులు రాలేదు. తొలి ప్రయత్నం విఫలమైనప్పటికీ ఏ మాత్రం వెనకడుగు వేయకుండా ఇజ్రాయెల్లో ఉన్న స్నేహితుడి సలహాతో KLD రకం ఆపిల్ మొక్కలను 2024 అక్టోబరులో తెప్పించి నాటించారు. ఒక్కో మొక్కకు రూ.650 ఖర్చవ్వగా రెండున్నర ఎకరాల విస్తీర్ణంలో 1,500 మొక్కలు నాటించారు. ఈ రకం ఆపిల్ మొక్కలు 45 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలను తట్టుకొని బతికి మంచి దిగుబడి అందించాయి. కొద్ది రోజుల కిందట టన్ను ఆపిల్ రూ.1.50 లక్షలకు బెంగళూరులోని ఓ మార్ట్ కొనుగోలు చేసినట్లు రమణారెడ్డి వెల్లడించారు.
దక్షిణ భారత దేశంలో అనంతపురం జిల్లా వాతావరణం కాస్త భిన్నంగా ఉంటుంది. అత్యల్ప వర్షపాతం నమోదయ్యే ఈ కరువు ప్రాంతంలో 90శాతం భూముల్లో మెట్ట పంటలు సాగు చేస్తుంటారు. బావులు, బోర్లు, కాలువల పరిధిలో సేద్యం కూడా తక్కువే. ఈ నేపథ్యంలో పత్తి, మామిడి, పొద్దు తిరుగుడు సాగు చేస్తుంటారు. కానీ, హార్టికల్చర్ రంగం కొత్త పుంతలు తొక్కుతున్న ఈ సమయంలో ద్రాక్ష, యాపిల్ సైతం సాగు చేస్తున్నారు ఇక్కడి రైతులు.
మన్యంలోనూ యాపిల్ సాగు
రాష్ట్రంలో అల్లూరి జిల్లాలోనూ ఆపిల్ సాగు మంచి ఫలితాలను ఇస్తోంది. చింతపల్లి జీకేవీధి, పాడేరు, అరకులోయల్లోని ఏజెన్సీ ప్రాంతాలు యాపిల్ సాగుకు అనువుగా ఉన్నాయి. అత్యంత తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే లంబసింగిలో ఐదేళ్లుగా ఆపిల్ సాగవుతోంది. రెండు రకాల ఆపిల్ మొక్కలు ఇక్కడ సాగు చేస్తున్నట్లు రైతులు చెప్తున్నారు. ఒక్కో పండు బరువు 300నుంచి 400 గ్రాముల వరకూ ఉంటోంది. విశాఖ ఏజెన్సీలోని మడెం గ్రామంలో ఆపిల్ సాగు చేయగా తొలినాళ్లలో ఒక్కో చెట్టుకు 30 నుంచి 34 పండ్ల దిగుబడి వచ్చింది. ఆ తర్వాత దిగుబడి పెరుగుతూ వస్తోంది.
అన్నదాతకు అండగా యాప్లు - ఒక్క క్లిక్తో సమస్త సమాచారం చేతిలోనే
ఎరువులు తెగ వాడేస్తున్నారు - నేల సారం దెబ్బతింటుందన్న అధికారులు