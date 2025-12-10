అప్పడాలతో "ఉల్లిపాయ పులుసు" - అమ్మమ్మల పద్ధతిలో భలే కమ్మగా!
Published : December 10, 2025 at 11:41 AM IST
Ullipaya Appadala Pulusu in Andhra Style : మనలో చాలా మందికి పప్పు, చారు, రసం, పెరుగున్నంతో భోజనం చేసేటప్పుడు సైడ్ డిష్గా అప్పడాలను నంజుకొని తినే అలవాటు ఉంటుంది. అలాగే, వీటిని అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా కొందరు ఈవెనింగ్ స్నాక్స్గానూ రెడీ చేసుకుని తింటుంటారు. కానీ, మీకు తెలుసా? అదే, అప్పడాలతో ఓసారి ఇలా "ఉల్లిపాయ పులుసు" పెట్టి చూడండి. అమ్మమ్మల నాటి ఈ రెసిపీ ఆంధ్ర స్టైల్లో భలే రుచికరంగా ఉంటుంది. వేడి వేడి అన్నంలోకి పుల్ల పుల్లగా, కమ్మగా అద్దిరిపోతుంది. ఇంటిల్లిపాదీ ఎన్నడూ తినని సరికొత్త టేస్ట్ను ఎంజాయ్ చేస్తారు. పిల్లలూ ఈ కర్రీతో నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే లాగిస్తారు. మరి, నోరూరించే ఈ పాతకాలం 'అప్పడాల ఉల్లిపాయ పులుసును' ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- అప్పడాలు - పది
- నూనె - తగినంత
- సాంబార్ ఉల్లిపాయలు - 400 గ్రాములు
- మెంతులు - నాలుగు చిటికెళ్లు
- ఎండుమిర్చి - నాలుగు
- ఆవాలు - రెండు టీస్పూన్లు
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- శనగపప్పు - ఒకట్రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 12 నుంచి 15
- ఇంగువ - కొద్దిగా
- కరివేపాకు - ఒకట్రెండు రెమ్మలు
- పచ్చిమిర్చి - నాలుగు
- ఉప్పు, కారం - రుచికి తగినంత
- వేయించిన జీలకర్ర పొడి - ఒక టేబుల్స్పూన్
- ధనియాలపొడి - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- పసుపు - కొద్దిగా
- చింతపండు గుజ్జు - అర కప్పు
- బెల్లం తురుము - మూడు టేబుల్స్పూన్లు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- నెయ్యి - రెండు చెంచాలు
తయారీ విధానం :
- ఆంధ్ర స్టైల్లో నోరూరించే ఈ కర్రీ కోసం ముందుగా సాంబార్ ఉల్లిపాయలు/చిన్న ఉల్లిపాయలను తీసుకుని పైన పొట్టు తొలగించి చివర్లు కట్ చేసి శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి.
- ఒకవేళ మీ దగ్గర చిన్న ఉల్లిపాయలు లేకపోతే ఒక మీడియం సైజ్ ఉల్లిపాయను ఎనిమిది చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి కూడా ఈ కర్రీ రెడీ చేసుకోవచ్చు.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయిలో తగినంత నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత అప్పడాలను ఎర్రగా వేయించి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఆపై వేయించుకున్న అప్పడాలను కాస్త పెద్ద సైజ్ ముక్కలుగా తుంచుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి ఏడెనిమిది టేబుల్స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మెంతులు, ఎండుమిర్చి తుంపలు వేసి బాగా వేయించుకోవాలి.
- అవి వేగాక ఆవాలు వేసి చిట్లనివ్వాలి. ఆ తర్వాత జీలకర్ర, శనగపప్పు వేసి వేయించాలి.
- శనగపప్పు ఎర్రగా వేగిన తర్వాత కచ్చాపచ్చాగా దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఇంగువ, కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసి రెండు మూడు నిమిషాలు వేయించుకోవాలి.
- అవన్నీ చక్కగా ఫ్రై అయ్యాక చివర్లు కట్ చేసిన సాంబార్ ఉల్లిపాయలను వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో అవి కాస్త మెత్తబడే వరకు ఆయిల్లో మూడ్నాలుగు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత పాన్పై మూతపెట్టి 8 నుంచి 10 నిమిషాల పాటు ఉల్లిపాయను మగ్గించుకోవాలి.
- అనంతరం మూత తీసి చూస్తే ఉల్లిపాయలు మెత్తబడి అంచుల వెంట కాస్త రంగు మారడం మొదలవుతుంది.
- ఈ స్టేజ్లో రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, వేయించిన జీలకర్రపొడి, ధనియాలపొడి, పసుపు, ఒక కప్పు వేడి నీళ్లు పోసి ఒకసారి అంతా కలిసేలా బాగా కలపాలి.
- తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లో ఆ మిశ్రమం దగ్గర పడి ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- ఆ విధంగా ఉడికించుకున్నాక అందులో ముందుగా తీసి పెట్టుకున్న చిక్కన చింతపండు గుజ్జును యాడ్ చేసుకోవాలి.
- అలాగే, తగినన్ని నీళ్లు(అర లీటర్) పోసుకుని ఒకసారి బాగా కలిపి హై-ఫ్లేమ్ మీద రెండు మూడు నిమిషాలు ఉడుకు పట్టనివ్వాలి.
- ఆ తర్వాత అందులో బెల్లం తురుము వేసి కలిపి ఒక నిమిషం పాటు ఉడకనివ్వాలి.
- అనంతరం మరో 600ఎంఎల్ వేడి వేడి నీళ్లు పోసి కలిపి మూతపెట్టి 8 నుంచి 10 నిమిషాలు మరిగించుకోవాలి.
- అలా మరిగించుకున్నాక మంటను తగ్గించి ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న అప్పడాల ముక్కలు, కొత్తిమీర తరుగు వేసి నెమ్మదిగా కలిపి ఒక్క ఉడుకు రానిచ్చి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక చివరగా నెయ్యి వేసుకుని కలిపి సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే, ఘుమఘుమలాడే అమ్మమ్మల నాటి "ఉల్లిపాయ అప్పడాల పులుసు" రెడీ అవుతుంది!
- ఒకవేళ మీరు ఈ కర్రీని తక్కువ మొత్తంలో చేసుకోవాలనుకుంటే ఉల్లిపాయలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
