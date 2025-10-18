ETV Bharat / offbeat

APTDC "కార్తిక మాసం" స్పెషల్ టూర్ ప్యాకేజీ - రూ.2 వేలకే పంచారామాల దర్శనం!

ప్రతి సోమవారం ప్రత్యేక బస్సులు - ఏపీటీడీసీ బంపర్ ఆఫర్

pancharama_kshetras
pancharama_kshetras (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 18, 2025 at 4:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Pancharama Kshetras : కార్తిక మాసోత్సవాలు పురస్కరించుకుని ఆంధ్రప్రదేశ్‌ పర్యాటక శాఖ (APTDC) పంచారామాలకు ప్రత్యేక టూర్‌ ప్యాకేజీని ప్రకటించింది. కృష్ణా, గోదావరి మధ్యన ఉన్నటువంటి అమరావతి, భీమవరం, పాలకొల్లు, ద్రాక్షారామం, సామర్లకోట పంచారామ క్షేత్రాలకు ప్రత్యేక బస్సులు ఏర్పాటు చేసింది. ఈ బస్సులు ప్రతి సోమవారం విజయవాడలోని ఏపీ టూరిజం కార్యాలయం నుంచి బయల్దేరతాయని వెల్లడించింది.

"IRCTC తిరుపతి, శ్రీకాళహస్తి టూర్ ప్యాకేజీ" - వెంకటాద్రి, నారాయణాద్రి రైళ్లలో ప్రయాణం, వసతి!

అక్టోబర్‌ 27, నవంబర్‌ 3, 10, 17 తేదీల్లో ఈ ప్రత్యేక సర్వీసులు నడిపించనున్నట్లు ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. టిక్కెట్ ధర పెద్దలకు రూ.2130, పిల్లలకు రూ.1760 చొప్పున నిర్ణయించగా బుకింగ్‌ కోసం www.tourism.ap.gov.in వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించాలని సూచించింది. పర్యటన వివరాలు, బుకింగ్‌ కోసం 98480 07025, 84990 54422, 1800 4254 5454 నంబర్లకు కూడా ఫోన్‌ చేయొచ్చని APTDC పేర్కొంది.

పంచారామాలు అంటే?

పల్నాడు జిల్లాలో కృష్ణానది ఒడ్డున అమర లింగేశ్వరుడి ఆలయం (అమరారామం) ఉంది. స్వామి వారిని ఇంద్రుడు పూజించాడని పూర్వీకులు చెప్తుంటారు. 11వ శతాబ్దంలో ఇక్కడ ఆలయం నిర్మించారు. అమర లింగేశ్వరుడితో పాటు బాల చాముండేశ్వరి అమ్మవారిని ఇక్కడ దర్శించుకోవచ్చు. ప్రధాన ఆలయ ప్రాంగణంలో వేణుగోపాల స్వామి ఆలయాన్ని కూడా దర్శించుకోవచ్చు.

కోనసీమ జిల్లా రామచంద్రపురం సమీపంలో భీమేశ్వర స్వామి, మాణిక్యాంబదేవి అమ్మవార్ల ఆలయం (ద్రాక్షారామం) ఉంది. శ్రీరామచంద్రుడు శివుడిని ఇక్కడ ఆరాధించినట్లు చెప్తుంటారు. కాగా, 18 శక్తి పీఠాలలో ఒకరైన మాణిక్యాంబ దేవి ఇక్కడ కొలువై ఉండగా, ఈ ఆలయాన్ని 10వ శతాబ్దంలో నిర్మించారు.

పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరంలో గుణుపూడిలో సోమేశ్వర స్వామి ఆలయం (సోమారామం) ఉంది. 10వ శతాబ్దంలో నిర్మించిన ఈ ఆలయంలో చంద్ర కుండం అనే పవిత్ర కొలను ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. చంద్రుడు ఇక్కడ శివుడిని పూజించడం ద్వారా తన పాపాలను పోగొట్టుకున్నాడని చెప్తుంటారు. సోమేశ్వర స్వామి, రాజరాజేశ్వరి అమ్మవారు ఇక్కడ కొలువై ఉన్నారు.

పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పాలకొల్లులో రామలింగేశ్వర స్వామి వారు, పార్వతీ దేవి కొలువై ఉన్న క్షేత్రాన్ని క్షీరారామంగా పిలుస్తుంటారు. క్షీర రామ లింగేశ్వరుడు విష్ణువుకు సుదర్శన చక్రాన్ని ఇక్కడే సమర్పించినట్లు స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. 11వ శతాబ్దంలో ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించారు.

కాకినాడ జిల్లా సామల్కోటలో కుమార భీమేశ్వర స్వామి ఆలయం (కుమారారామం) ఉంది. కాకినాడ నుంచి 20 కి.మీ దూరంలో ఉన్న ఈ ఆలయం 10వ శతాబ్దంలో నిర్మించారు. కార్తికేయుడు స్వయంగా ఇక్కడ లింగాన్ని ప్రతిష్ఠించాడని, అందుకే దీనికి కుమారరామం అని పేరు వచ్చినట్లుగా స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. ఇక్కడ బాలా త్రిపుర సుందరి దేవత భక్తుల పూజలు అందుకుంటున్నారు.

IRCTC "చార్​ధామ్ యాత్ర" - ప్లైట్ జర్నీతో 11రోజులు! - యాత్ర రిజిస్ట్రేషన్ ఇలా!

అరుణాచలం వెళ్లాలనుకుంటున్నారా? - IRCTC స్పెషల్ ప్యాకేజీలో పుదుచ్చేరి సైతం!

TAGGED:

PANCHARAMA KSHETRAS
APTDC TOUR PACKAGE
పంచారామ క్షేత్రాలు
KARTIKA MASAM 2025
PANCHARAMA TEMPLES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ప్రపంచంలోనే తొలి 'రామాయణ మైనపు మ్యూజియం'- విశేషాలు ఏంటి? ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుందో తెలుసా?

32,000 అడుగుల ఎత్తు నుంచి ఫ్రీ-ఫాల్ జంప్ సక్సెస్​- DRDOపై రాజ్​నాథ్ ప్రశంసలు

దీపావళికి కాలిన గాయాలైతే ఈ తప్పులు అస్సలు చేయకండి- వైద్యులు ఏం చెబుతున్నారంటే!

కాస్త ఆలస్యం అయినా సరే - అన్నీ తెలుసుకున్నాకే పెళ్లికి 'ఓకే' చెప్పాలట!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.