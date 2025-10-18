APTDC "కార్తిక మాసం" స్పెషల్ టూర్ ప్యాకేజీ - రూ.2 వేలకే పంచారామాల దర్శనం!
ప్రతి సోమవారం ప్రత్యేక బస్సులు - ఏపీటీడీసీ బంపర్ ఆఫర్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 18, 2025 at 4:01 PM IST
Pancharama Kshetras : కార్తిక మాసోత్సవాలు పురస్కరించుకుని ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటక శాఖ (APTDC) పంచారామాలకు ప్రత్యేక టూర్ ప్యాకేజీని ప్రకటించింది. కృష్ణా, గోదావరి మధ్యన ఉన్నటువంటి అమరావతి, భీమవరం, పాలకొల్లు, ద్రాక్షారామం, సామర్లకోట పంచారామ క్షేత్రాలకు ప్రత్యేక బస్సులు ఏర్పాటు చేసింది. ఈ బస్సులు ప్రతి సోమవారం విజయవాడలోని ఏపీ టూరిజం కార్యాలయం నుంచి బయల్దేరతాయని వెల్లడించింది.
అక్టోబర్ 27, నవంబర్ 3, 10, 17 తేదీల్లో ఈ ప్రత్యేక సర్వీసులు నడిపించనున్నట్లు ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. టిక్కెట్ ధర పెద్దలకు రూ.2130, పిల్లలకు రూ.1760 చొప్పున నిర్ణయించగా బుకింగ్ కోసం www.tourism.ap.gov.in వెబ్సైట్ను సందర్శించాలని సూచించింది. పర్యటన వివరాలు, బుకింగ్ కోసం 98480 07025, 84990 54422, 1800 4254 5454 నంబర్లకు కూడా ఫోన్ చేయొచ్చని APTDC పేర్కొంది.
పంచారామాలు అంటే?
పల్నాడు జిల్లాలో కృష్ణానది ఒడ్డున అమర లింగేశ్వరుడి ఆలయం (అమరారామం) ఉంది. స్వామి వారిని ఇంద్రుడు పూజించాడని పూర్వీకులు చెప్తుంటారు. 11వ శతాబ్దంలో ఇక్కడ ఆలయం నిర్మించారు. అమర లింగేశ్వరుడితో పాటు బాల చాముండేశ్వరి అమ్మవారిని ఇక్కడ దర్శించుకోవచ్చు. ప్రధాన ఆలయ ప్రాంగణంలో వేణుగోపాల స్వామి ఆలయాన్ని కూడా దర్శించుకోవచ్చు.
కోనసీమ జిల్లా రామచంద్రపురం సమీపంలో భీమేశ్వర స్వామి, మాణిక్యాంబదేవి అమ్మవార్ల ఆలయం (ద్రాక్షారామం) ఉంది. శ్రీరామచంద్రుడు శివుడిని ఇక్కడ ఆరాధించినట్లు చెప్తుంటారు. కాగా, 18 శక్తి పీఠాలలో ఒకరైన మాణిక్యాంబ దేవి ఇక్కడ కొలువై ఉండగా, ఈ ఆలయాన్ని 10వ శతాబ్దంలో నిర్మించారు.
పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరంలో గుణుపూడిలో సోమేశ్వర స్వామి ఆలయం (సోమారామం) ఉంది. 10వ శతాబ్దంలో నిర్మించిన ఈ ఆలయంలో చంద్ర కుండం అనే పవిత్ర కొలను ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. చంద్రుడు ఇక్కడ శివుడిని పూజించడం ద్వారా తన పాపాలను పోగొట్టుకున్నాడని చెప్తుంటారు. సోమేశ్వర స్వామి, రాజరాజేశ్వరి అమ్మవారు ఇక్కడ కొలువై ఉన్నారు.
పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పాలకొల్లులో రామలింగేశ్వర స్వామి వారు, పార్వతీ దేవి కొలువై ఉన్న క్షేత్రాన్ని క్షీరారామంగా పిలుస్తుంటారు. క్షీర రామ లింగేశ్వరుడు విష్ణువుకు సుదర్శన చక్రాన్ని ఇక్కడే సమర్పించినట్లు స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. 11వ శతాబ్దంలో ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించారు.
కాకినాడ జిల్లా సామల్కోటలో కుమార భీమేశ్వర స్వామి ఆలయం (కుమారారామం) ఉంది. కాకినాడ నుంచి 20 కి.మీ దూరంలో ఉన్న ఈ ఆలయం 10వ శతాబ్దంలో నిర్మించారు. కార్తికేయుడు స్వయంగా ఇక్కడ లింగాన్ని ప్రతిష్ఠించాడని, అందుకే దీనికి కుమారరామం అని పేరు వచ్చినట్లుగా స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది. ఇక్కడ బాలా త్రిపుర సుందరి దేవత భక్తుల పూజలు అందుకుంటున్నారు.
