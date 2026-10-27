బ్యాలెట్ పేపర్లో పార్టీల క్రమాన్ని 'EC' ఎలా డిసైడ్ చేస్తుంది? - 'గుర్తులు' ఎలా కేటాయిస్తారంటే?
బ్యాలెట్ పేపర్ టాప్లో ఏ పార్టీ ఉంటుంది? - ఈసీ రూల్స్ ఏం చెబుతున్నాయి?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 4:52 PM IST
AP Municipal Elections 2026 : మున్సిపల్ ఎన్నికల బ్యాలెట్ పేపర్లో ఏ పార్టీ ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంటుంది? ఏ ప్రాతిపదికన జాతీయ, రాష్ట్ర పార్టీలను వరుస క్రమంలో ప్రచురిస్తారు? స్వతంత్ర అభ్యర్థులు, నోటాకు స్థానం ఎలా కేటాయిస్తారు? 13 నగరపాలక సంస్థలు, 87 మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీల ఎన్నికల కోసం ఏపీ ఎన్నికల సంఘం 5 టేబుళ్ల విధానాన్ని ప్రకటించింది. అసలు దీని వెనుక ఉన్న రూల్స్ ఏంటి? వంటి పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
పార్టీలకు ఇదే క్రమం ఎందుకు? ఏపీ మున్సిపల్ రూల్స్ ఏంటి?
ఆంధ్రప్రదేశ్ మున్సిపాలిటీల ఎన్నికల రూల్స్ 2005 ప్రకారం చూసుకుంటే, బ్యాలెట్ పేపర్పై అభ్యర్థుల నేమ్స్, గుర్తులను నిర్దేశిత విధానంలో పబ్లిష్ చేస్తారు. పార్టీల గుర్తింపు, రిజిస్ట్రేషన్ స్టేటస్ను బట్టి నేషనల్ పార్టీస్, స్టేట్ పార్టీలు, ఇతర పార్టీలు, ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థులకు వేర్వేరు సెక్షన్స్లో ప్లేస్ కేటాయిస్తారు. ఓటర్లు అభ్యర్థులను ఈజీగా గుర్తించేలా బ్యాలెట్ పేపర్ను అరేంజ్ చేస్తారు.
మొదటి టేబుల్లో ఏం ఉంటాయంటే?
మొదటి టేబుల్లో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ(AAP), బహుజన సమాజ్ పార్టీ(BSP), భారతీయ జనతా పార్టీ(BJP), సీపీఎం(CPI-M), కాంగ్రెస్(INC) వంటి జాతీయ పార్టీలకు చోటు ఉంటుంది. తర్వాత జనసేన, తెలుగుదేశం, YSRCP వంటి రాష్ట్ర పార్టీల నుంచి పోటీ చేసే అభ్యర్థుల పేర్లు ఉంటాయి. ఆపై ఇతర రాష్ట్రాల్లో గుర్తింపు పొందిన పార్టీలకూ చోటు కల్పిస్తారు.
రెండో టేబుల్ నుంచి ఐదో టేబుల్ వరకు :
- సెకండ్ టేబుల్ : ప్రత్యేక గుర్తుతో నమోదైన పార్టీలకు సంబంధించిన అభ్యర్థుల వివరాలు ఈ టేబుల్లో ఉంటాయి.
- మూడో టేబుల్ : ప్రత్యేక గుర్తు లేకుండా రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం వద్ద నమోదైన 99 పార్టీలకు అవకాశం.
- నాలుగో టేబుల్ : స్వతంత్ర అభ్యర్థులకు అవకాశం. వీరికోసం 60 గుర్తులు.
- ఐదో టేబుల్ : చివరగా నోటా(NOTA).
'అర్నబ్' అర్థమేంటి? - తుపాన్లకు నామకరణం చేసేదెవరు?
గుర్తులు ఎలా కేటాయిస్తారంటే?
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల బరిలో ఉన్నవారికి ఓటు వేయాలంటే 'చిహ్నాలు' అవసరం. పార్టీల మద్దతుతో పోటీ చేసేవారికి ఆయా పార్టీల సింబల్స్ కేటాయిస్తారు. ఇండిపెండెంట్ క్యాండిడేట్స్కు ఎంపిక చేసిన చిహ్నం కేటాయిస్తారు. వీటి కేటాయింపులో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నేషనల్ పార్టీస్, నెక్ట్స్ ప్రాంతీయ పార్టీలకు ఇస్తారు. ఎన్నికల కమిషన్ గుర్తింపు పొంది, గుర్తులు కేటాయించని పార్టీల క్యాండిడేట్స్కు సైతం స్వతంత్ర గుర్తులే ఉంటాయి. బరిలో ఉన్న మిగిలిన ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థులకు తెలుగు అక్షర క్రమంలో బ్యాలెట్పై చూపుతారు.
ZPTCకి తెలుపు, MPTCలకు పింక్ :
జడ్పీటీసీ క్యాండిడేట్స్కు వైట్ కలర్, ఎంపీటీసీ అభ్యర్ధులకు పింక్(గులాబి) రంగు బ్యాలెట్ పత్రాలు ముద్రిస్తారు. ఆయా పార్టీల గుర్తులతో పాటు అభ్యర్థుల నేమ్స్ కూడా వీటిపై ఉంటాయి. నామినేషన్ టైమ్లో గానీ, ఉపసంహరణ టైమ్కు బీ-ఫాం సబ్మిట్ చేస్తేనే ఆ పార్టీ తరపున వారిని అభ్యర్థిగా గుర్తించి 'సింబల్' కేటాయిస్తారు. గడువు తేదీలోపు బీ-ఫాం ఇవ్వనట్లయితే ఇండిపెండెంట్ క్యాండిడేట్గా గుర్తించి మరో గుర్తు ఇస్తారు.
స్వతంత్ర గుర్తులు :
ఇండిపెండెంట్గా పోటీచేసే క్యాండిడేట్స్ కోసం ఎన్నికల కమిషన్ 60 రకాల గుర్తులు కేటాయించింది. వాటిలో తమకు నచ్చిన మూడు గుర్తులను సెలెక్ట్ చేసుకుని ఎన్నికల రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్కు నామపత్రం ఇవ్వాలి. అతను అది చెక్ చేసి ఆమోదిస్తారు. నామినేషన్ల విత్డ్రా ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయ్యాక ఇండిపెండెంట్ క్యాండిడేట్స్ ఒకరి కంటే ఎక్కువ మంది ఉండి, వారు ఒకే సింబల్ కావాలని కోరితే లాటరీ విధానంలో డిసైడ్ చేస్తారు. ఒక్కో సందర్భంలో ఇండిపెండెంట్గా సిట్టింగ్ MPTC అభ్యర్థి ఉంటే, తిరిగి వారు ప్రస్తుతం స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తుంటే గతంలో ఇచ్చిన దాన్నే మళ్లీ వారికి ఇచ్చేందుకు ఛాన్స్ ఉంది.
నోటా : బ్యాలెట్ పేపరుపై లాస్ట్లో నోటా గుర్తునూ పబ్లిష్ చేస్తారు. పోటీలో ఉన్న ఏ క్యాండిడేట్ నచ్చకపోతే దానిపై ఓటు వేయవచ్చు. బ్యాలెట్ పత్రంలో ఎవరికీ వేయకపోయినా, ఖాళీగా వదిలేసినా నోటాకు వేసినట్లేనని ఎన్నికల సంఘం మార్గదర్శకాల్లో పేర్కొంది.
మీ బండి కొని 15 ఏళ్లు పూర్తయ్యాయా? - బైక్, కార్ 'RC' రెన్యువల్ ప్రాసెస్, ఫీజుల వివరాలివీ!
అడవిలోకి వెళ్లినపుడు స్ప్రే కొట్టుకోకండి - 'పెద్దపులి మిమ్మల్ని ఎలా భావిస్తుందంటే!'