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అంగన్​వాడీల్లో "AI టెక్నాలజీ" - "25" ప్రశ్నలతో చిన్నారుల ఎదుగుదల లోపాలు గుర్తింపు!

అంగన్​వాడీల్లో సరికొత్త కార్యక్రమానికి ఏపీ ప్రభుత్వం శ్రీకారం - ఏఐ టూల్‌తో 6 ఏళ్ల లోపు పిల్లలకు స్క్రీనింగ్‌!

AI Technology at Anganwadi Centers
AI Technology at Anganwadi Centers (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 1:12 PM IST

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AI Technology at Anganwadi Centers : చిన్నారుల్లో బాల్య దశలో వచ్చే మార్పులు అన్నీ క్రమానుగతంగా జరగాల్సిందే. బోర్లా పడటం మొదలు మోకాళ్ల మీద పాకడం, కూర్చోవడం, బుడి బుడి అడుగులు వేయడం, తల్లిదండ్రుల సైగలకు స్పందించడం, పదాలు పలకడం వరకు ఇలా అన్నీ ఒక వరుసక్రమంలో జరగాలి. ఇందులో ఏ ఒక్కటి సరిగ్గా జరగకపోయినా అది పిల్లల ఎదుగుదలపై ప్రభావం చూపుతుందని గుర్తించాలి. ముఖ్యంగా పిల్లల వయసుకు తగ్గ అభివృద్ధిలో మొదటి ఆరు సంవత్సరాలు చాలా కీలకం. దీన్ని గుర్తించిన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం దేశంలోనే తొలిసారిగా అంగన్​వాడీ కేంద్రాల్లో "నవచేతన" పేరుతో ఒక కొత్త కార్యక్రమాన్ని తీసుకొచ్చింది.

ఈ కార్యక్రమం ద్వారా అంగన్​వాడీల్లో 0-6 ఏళ్ల మధ్య ఉన్న చిన్నారుల్లో వయసుకు తగ్గ అభివృద్ధి ఎలా ఉందనేది స్క్రీనింగ్‌ చేస్తోంది ఏపీ ప్రభుత్వం. ఇందుకోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఒక AI ఆధారిత యాప్‌ను తీసుకొచ్చింది. ఈ స్క్రీనింగ్‌లో ప్రతి వంద మంది పిల్లలకు ఐదుగురిలో వయసుకు తగ్గ అభివృద్ధి నెమ్మదించినట్లు తేలింది. మరి, పిల్లలను ఏ ఏ అంశాల ఆధారంగా స్కీనింగ్ చేస్తున్నారు? లోపాలను ఎలా గుర్తిస్తున్నారు? వంటి పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

రెండు కేటగిరీలుగా విభజన :

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న అంగన్‌వాడీ కేంద్రాల్లో నిర్దేశిత వయసులోని చిన్నారులు 21 లక్షల 60 వేల మంది ఉన్నారు. వారిలో ఇప్పటివరకు 1 లక్ష 05 వేల మంది స్క్రీనింగ్‌ పూర్తయింది. స్క్రీనింగ్ ద్వారా 5,025 మందిలో వయసుకు తగ్గ అభివృద్ధి లేదని గుర్తించారు. చిన్నారుల సమస్య స్థాయిని బట్టి రెడ్, యెల్లో(తీవ్ర, స్వల్ప) కేటగిరీలుగా విభజించారు. ప్రస్తుతం సమస్య గుర్తించినవారిలో ఎరుపు కేటగిరీ కింద 1,649 మంది ఉండగా, పసుపు కేటగిరీ కింద 3,376 మంది ఉన్నారు.

25 ప్రశ్నలతో లోపాల అంచనా!

  • బుజ్జాయిల్లో వయసుకు తగ్గ అభివృద్ధి ఉందా? లేదా? అనేది 5 అంశాల ఆధారంగా సంబంధిత అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
  • చిన్నారుల వయసును ప్రామాణికంగా తీసుకుని 0-6 సంవత్సరాల మధ్య ఉన్నవారిని 9 విభాగాలుగా విభజించారు.
  • 0-3 నెలలు, 3-6, 6-9, 9-12, 12-18, 18-24, 24-36, 36-48, 48 నెలలు నుంచి 60 నెలలు ఇలా విభాగాలుగా సెపరేట్ చేసి పిల్లల ఎదుగుదలను స్క్రీనింగ్‌ చేస్తున్నారు.
  • ప్రతి విభాగంలో ఉన్న పిల్లల్లో "స్థూల చలన నైపుణ్యాలు, సూక్ష్మ చలన నైపుణ్యాలు, భాష-భావవ్యక్తీకరణ, సంజ్ఞా వికాసం, సామాజిక-భావోద్వేగ వికాసం తీరును" చెక్ చేస్తారు.
  • ప్రతి చిన్నారిలో ఎదుగుదలకు సంబంధించిన సామర్థ్యాల అంచనాకు గరిష్ఠంగా 25 ప్రశ్నల వరకు ఉంటాయి.
  • AI యాప్‌ ద్వారా ఆయా చిన్నారుల్లో అభివృద్ధి నెమ్మదించినట్లు గుర్తించాక.. అంగన్‌వాడీ సూపర్‌వైజర్‌ స్థాయిలోనూ మరోమారు భౌతికంగా పరిశీలన చేస్తారు.
  • అప్పటికి కూడా ఆ పిల్లవానిలో ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ ఉన్నట్లు తేలితేనే ఎరుపు లేదా పసుపు కేటగిరీ కింద చేర్చుతారు.
  • పిల్లల తల్లిదండ్రులకు వారిలో గుర్తించి సమస్య పరిష్కారానికి అవసరమైన సూచనలు ప్రభుత్వమే అందిస్తుంది.
  • అంతేకాదు, తీవ్రమైన సమస్య ఉన్న చిన్నారులను వైద్యారోగ్యశాఖకు రిఫర్‌ చేసి అవసరమైన చికిత్స అందిస్తారు.

పిల్లలను ఎలా స్క్రీనింగ్‌ చేస్తున్నారంటే?

ఏపీ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన "నవచేతన" కార్యక్రమంలో భాగంగా ఏఐ టూల్​తో అంగన్​వాడీల్లో చిన్నారుల ఎదుగుదల లోపాలను గుర్తిస్తున్నారు. ఇందుకోసం ప్రత్యేకంగా కొన్ని అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని వాటి ఆధారంగా పిల్లలను స్రీనింగ్ చేస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.

  • ఉదాహరణకు 6 నుంచి 12 నెలల చిన్నారిని తీసుకుంటే ముందుగా స్థూల చలన నైపుణ్యాలు గమనిస్తారు.
  • అంటే, పిల్లవాడిని నేలపై కూర్చోబెట్టినప్పుడు ఏ సాయం లేకుండా వెన్ను నిటారుగా ఉంచి 10 సెకన్లపాటు కూర్చోగలగాలి.
  • అదే, వెల్లకిలా పడుకోబెట్టి పక్కన బొమ్మను ఉంచి ఊపితే తనంతట తానుగా వీపును పైకి లేపి ఆ బొమ్మ వైపు బోర్లా పడుతుండాలి.

సూక్ష్మ చలన నైపుణ్యాల పరిశీలన :

  • బుజ్జాయి ముందు చిన్న ఆహారం లేదా గుండీ ఉంచినట్లయితే తన బొటనవేలు, చూపుడువేలితో అది పట్టుకుని ఈజీగా పైకి లేపగలగాలి.
  • చేతికి చిన్న వస్తువును ఇచ్చి దాన్ని పక్కన ఉన్న బౌల్​లో వేయాలని చెబితే అప్పుడు దాన్ని బౌల్​లో లేదా బౌల్ మీద వేయడం చేయాలి.

భాష-భావవ్యక్తీకరణ :

  • చిన్నారికి కనిపించకుండా వెనుక నుంచి చిన్నగా ఏదైనా సౌండ్ చేసినా లేదా వారి పేరు పిలిచినా వెనక్కి తిరిగి చూడాలి.
  • తనకు ఏదైనా కావాలనుకున్నప్పుడు చెయ్యి చాపడం, వేలితో చూపడం వంటివి చేయాలి.

సంజ్ఞా వికాసం :

  • నేల మీద గిలక్కాయ, గిన్నెను గానీ పడేసి పెద్దగా సౌండ్ చేస్తే, శబ్దం వచ్చిన వైపు చిన్నారులు తలతిప్పి చూడాలి.
  • ఇప్పటివరకు చూడని కొత్త బొమ్మను చూపించినప్పుడు దాన్నే చూడటం లేదా తాకడం లేదా దానికోసం చేయి చాచడం చేయాలి.

సామాజిక- భావోద్వేగ వికాసం :

  • పేరెంట్స్ నవ్వినా, పిలిచినా లేదా తాకినా బిడ్డ స్పందిస్తూ తిరిగి నవ్వడం చేయాలి.
  • స్క్రీనింగ్ ప్రక్రియ ద్వారా ఇలా ప్రతి చిన్నారినీ వారు స్పందిస్తున్న తీరును బట్టి 25 ప్రశ్నల ద్వారా పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలిపారు అధికారులు. వారి స్పందన తీరుకు అనుగుణంగా వయసు తగ్గ అభివృద్ధి తీరును ఏఐ యాప్‌ గణించి నివేదిస్తుందని చెబుతున్నారు.

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అంగన్​వాడీల్లో ఏఐ టెక్నాలజీ
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