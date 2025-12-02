ETV Bharat / offbeat

4,792 మెగావాట్ల సౌర ప్రాజెక్టులు - పీఎం కుసుమ్​ రెండో దశలో ఏర్పాటు!

"సౌర విద్యుత్"పై ప్రభుత్వం దృష్టి - ఏటా రూ.620 కోట్లు ఆదా!

pm_kusum_andhra_pradesh
pm_kusum_andhra_pradesh (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 2, 2025 at 10:32 AM IST

Updated : December 2, 2025 at 10:40 AM IST

PM Kusum Solar Power : రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 21 లక్షల వ్యవసాయ కనెక్షన్లకు దశల వారీగా సౌర విద్యుత్తు అందించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఈ మేరకు పీఎం కుసుమ్ పథకం కింద మరో 8.60 లక్షల వ్యవసాయ విద్యుత్తు కనెక్షన్లకు ఫీడర్‌ స్థాయిలో మినీ సౌర విద్యుత్తు ప్రాజెక్టులు ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. తద్వారా 4,792 మెగావాట్ల సౌర విద్యుత్తు ఉత్పత్తి అంచనా వేస్తూ రాబోయే 25 ఏళ్లలో సుమారు రూ.8,400 కోట్లు ఆదా కావచ్చని భావిస్తోంది.

పీఎం కుసుమ్‌ పథకం మొదటి దశలో 2,93,587 వ్యవసాయ కనెక్షన్లకు సౌర విద్యుత్తు అందించాలని లక్ష్యం నిర్దేశించుకోగా ఇప్పటికే టెండర్ల ప్రక్రియ పూర్తయింది. యూనిట్‌కు సగటున రూ.3.17 చొప్పున చెల్లించేలా కాంట్రాక్టర్లు బిడ్డింగ్ పూర్తి చేశారు. తద్వారా 1,162.80 మెగావాట్లు అందుబాటులోకి రానుండగా రెండు దశల్లో ఏర్పాటు చేసే మినీ సౌర ప్రాజెక్టుల ద్వారా పగటి వేళల్లో వ్యవసాయానికి విద్యుత్తు అందించడం సాధ్యమవుతుందని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు.

pm_kusum_andhra_pradesh
pm_kusum_andhra_pradesh (ETV Bharat)

మొదటి దశలో యూనిట్‌ రూ.3.17

వ్యవసాయానికి ఉచిత విద్యుత్తు అందిస్తుండగా ఏటా సుమారు రూ.12వేల కోట్లు సబ్సిడీ కింద ప్రభుత్వం డిస్కంలకు చెల్లిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో కుసుమ్ పథకంలో భాగంగా మినీ ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటుతో ప్రభుత్వానికి ఆ భారం తగ్గనుంది. విద్యుత్తు కొనుగోలు, నిర్వహణ, సరఫరా, పంపిణీ నష్టాలు కలిపి యూనిట్‌కు సగటున రూ.7.50 ఖర్చు అవుతుండగా పీఎం కుసుమ్‌ కింద రూ.3.17 మాత్రమే ప్రభుత్వం చెల్లించనుంది. దీంతో యూనిట్‌ విద్యుత్​పై రూ.4.33 చొప్పున ఆదా కానుంది. ఈ ప్రకారం 2.93 లక్షల కనెక్షన్లకు సరఫరా చేసే విద్యుత్తుకు చెల్లించే సబ్సిడీలో ఏటా రూ.81 కోట్లు ఆదా అవుతుంది. ప్రాజెక్టు జీవితకాలం 25 ఏళ్లలో రూ.2,035 కోట్లు ఆదా అవుతుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

పీఎం కుసుమ్‌ కింద 4,792 మెగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి లక్ష్యంగా పెట్టుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో గుత్తేదార్లు మొదటి దశలో మాదిరే యూనిట్‌ ధర కోట్‌ చేస్తే ఏటా రూ.333.81 కోట్ల చొప్పున మొత్తం 25 ఏళ్లలో 8,345.20 కోట్లు ఆదా కావచ్చని అధికారుల అంచనా.

రెండు దశల్లోని మినీ సౌర విద్యుత్తు ప్రాజెక్టులతో పగటి వేళల్లో మరో 5,954.80 మెగావాట్ల సౌర విద్యుత్తు అందుబాటులోకి రానుండగా ఈ విద్యుత్తును ఇతర అవసరాలకు వినియోగించే అవకాశం ఉంటుంది.

ఈ ప్రాజెక్టుల ద్వారా రెండు దశల్లో రాబోయే 25 ఏళ్లలో రూ.10,380 కోట్ల మేర ఆదా అవుతుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

pm_kusum_andhra_pradesh
pm_kusum_andhra_pradesh (ETV Bharat)

అధిక ధరకు కొనే భారం తప్పుతుంది

పీఎం కుసుమ్‌ మొదటి దశ ప్రతిపాదిత ప్రాజెక్టులు 2027 నాటికి, రెండో దశ ప్రాజెక్టులు 2029 నాటికి పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ప్రస్తుతం ఆయా కనెక్షన్లకు డిస్కంల నుంచి విద్యుత్ అందుతుండగా డిమాండ్​కు అనుగుణంగా బహిరంగ మార్కెట్‌లో అధిక ధరకు విద్యుత్తు కొనుగోలు చేయాల్సి వస్తోంది. ఇప్పటికి మొదటి దశ ప్రాజెక్టులు అందుబాటులోకి వస్తే అధిక ధరకు కొనుగోలు చేసే పరిస్థితి లేకుండా ఏటా రూ.86 కోట్ల మేర ఆదా కానుంది. ఇక రెండో దశ ప్రాజెక్టులు పూర్తయితే ఏటా రూ.540 కోట్ల మేర విద్యుత్తు కొనుగోలు ఖర్చులు తగ్గే అవకాశం ఉంటుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.

