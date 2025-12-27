సంక్రాంతి సెలవుల తేదీలు వచ్చేశాయ్ - స్కూల్ పిల్లలకు పెద్ద పండగే!
పాఠశాలలకు సంక్రాంతి సెలవులు - అకడమిక్ ఇయర్లో ప్రకటించిన విద్యాశాఖ!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 27, 2025 at 9:34 AM IST|
Updated : December 27, 2025 at 9:45 AM IST
SANKRANTI HOLIDAYS FOR SCHOOLS 2026 : రాష్ట్రంలో పెద్ద పండుగ సంక్రాంతి వేళ స్కూల్ విద్యార్థులకు మరిన్ని సంబరాలు తీసుకొస్తోంది. రోజూ సాయంత్రం లాంగ్ బెల్ మోగుతోందంటే చాలు! పరుగు పరుగున ఇంటికి వెళ్లే పిల్లలు ఆదివారం వస్తోందంటే ఇక ఆనందంతో గంతులు వేస్తుంటారు. ఆటపాటల్లో మునిగితేలుతుంటారు. అలాంటి వారికి ఈ సారి సంక్రాంతికి 9 రోజులు సెలవులు తీసుకువస్తోంది.
తెలంగాణ ప్రభుత్వం సంక్రాంతి సెలవులు 10 నుంచి 15 వరకు అంటే కేవలం 4 రోజులే ప్రకటించింది. ఇందులో 10 వ తేదీ రెండో శనివారం, 11 ఆదివారం వచ్చాయి. అంటే అదనంగా నాలుగు రోజులు మాత్రమే ప్రకటించగా ఏపీలో జనవరి 10 నుంచి 18 వరకు సంక్రాంతి సెలవులు రానున్నాయి. దీంతో మొత్తం 9 రోజులు పండగ సెలవులు వస్తున్నాయి.
సంక్రాంతి పండుగ సంబరాలకు ఆంధ్రప్రదేశ్ కేరాఫ్ అడ్రస్. భోగి, సంక్రాంతి, కనుమ రోజుల్లో ఇక్కడ జరుపుకొనే సంబరాలు ఆకాశాన్నంటుతుంటాయి. నోరూరించే పిండి వంటలు, వివిధ రకాలైనా ఆహార పదార్థాలు, కొత్త అల్లుళ్లకు పసందైన విందు భోజనాలు ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే అనేకం ఉంటాయి. వీటికి అదనంగా ప్రభలు, కోడి పందేల నిర్వహణతో ఊరూరా కోలాహలం ఉంటుంది. అతి పెద్ద పండుగ కావడంతో దేశ విదేశాల్లో స్థిర పడిన లక్షలాది మంది సంక్రాంతికి ఇక్కడకు రావడం ఆనవాయితీ.
ఉద్యోగం, ఉపాధి, వ్యాపార రీత్యా దేశం నలుమూలల ఎక్కడెక్కడో స్థిర పడిన వారంతా తిరిగి సొంతూళ్లో కలుసుకుంటుంటారు. అందుకు తగ్గట్లుగానే దాదాపు పది రోజులు ఇక్కడే ఉండేలా బంధుమిత్రులంతా ప్లాన్ చేసుకుంటుంటారు. దీంతో పల్లెల్లో కోలాహలం అంతా ఇంతా కాదు. ఊరూ, వాడా పండుగ సందడి నెలకొననున్న నేపథ్యంలో విద్యాసంస్థలకు 9 రోజులు సెలవులు రావడం ప్రాధాన్యమిస్తోంది.
2025-26 అకడమిక్ క్యాలెండర్ ప్రకారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జనవరి 10 నుంచి 18 వరకు సెలవులు ప్రకటించింది. జనవరి 19 సోమవారం స్కూళ్లు పునఃప్రారంభం కానున్నాయి. సెలవుల అనంతరం జనవరి 19వ తేదీన పాఠశాలలు యథావిధిగా ప్రారంభమవుతాయని, సెలవుల కారణంగా అకడమిక్ క్యాలెండర్లో, పరీక్షల షెడ్యూల్లో ఎలాంటి మార్పులు ఉండబోవని విద్యాశాఖ స్పష్టం చేసింది.
సంక్రాంతి పండగ నేపథ్యంలో వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ఏపీ, ఏపీ మీదుగా ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లే రైళ్లు పూర్తిస్థాయిలో బుకింగ్ పూర్తయ్యాయి. ఉమ్మడి కృష్ణా, గుంటూరు, నెల్లూరు సహా ఉభయగోదావరి జిల్లాలకు చెందిన తెలుగు వారు ఎక్కువగా హైదరాబాద్ నుంచి ఎక్కువగా రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు. సాధారణ రోజుల్లోనే రద్దీ ఉండే ఈ రూట్లలో ఇక పండుగ రోజుల్లో రిజర్వేషన్లు ఇప్పటికే పూర్తయ్యాయి. రోజూ సాధారణ, ప్రత్యేక, వారపు రైళ్లు 120కి పైగా నడుస్తుండగా వివిధ ప్రాంతాల నుంచి లక్షలాదిగా రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు. ఈ రద్దీ సంక్రాంతికి పెరగనుండడంతో ఇప్పటికే 8 ప్రత్యేక రైళ్లు ప్రవేశపెట్టగా వీటిలోనూ ముందస్తు రిజర్వేషన్లు పూర్తయ్యాయని అధికారులు చెప్తున్నారు.
