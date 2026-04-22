మీ ఇంట్లో చీమల బెడద ఎక్కువగా ఉందా? - స్ప్రేలు వాడకుండా నేచురల్​ టిప్స్​తో పరార్​!

Published : April 22, 2026 at 1:39 PM IST

Ants Prevention Tips: ఇంటిని ఎంత నీట్​గా ఉంచినా కూడా చీమలు వస్తూనే ఉంటాయి. ఇక వేసవి కాలంలో అయితే ఈ సమస్య మరింత తీవ్రంగా ఉంటుంది. ఏ ఆహార పదార్థం కనిపించినా చుట్టుముట్టేస్తాయి. ఇక ఇంట్లోకి చీమలు చేరాయంటే వాటిని నివారించడం కష్టంగా ఉంటుంది. ఎన్ని టిప్స్​ పాటించినా సమస్య సాల్వ్​ కాదు. అయితే కొన్ని మొక్కల్ని పెంచుకోవడంతో పాటు కొన్ని చిట్కాలు పాటించడం వల్ల చీమల బెడదను తగ్గించుకోవచ్చని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఈ మొక్కలతో మేలు:

  • వంటలకు అద్భుతమైన రుచిని అందించే పుదీనా.. చీమల బెడదను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ మొక్క నుంచి వచ్చే వాసన చీమలకు పడదని.. కాబట్టి కిచెన్​ విండోలు, బాల్కనీ, గార్డెన్ ఇలా పలు చోట్ల ఈ మొక్కను పెంచుకోవడం వల్ల చీమల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుందని చెబుతున్నారు.
  • హిందూ సంప్రదాయంలో తులసి మొక్కకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. అందుకే ప్రతి ఇంట్లో ఈ మొక్కను పెంచుకుంటారు. అయితే ఈ మొక్క నుంచి వచ్చే సువాసనతో చీమలు రావంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి చీమల పుట్టలు, చీమల వరుసలు ఉన్న చోట ఈ ఆకుల్ని చల్లడం, ప్రధాన ద్వారానికి ఇరువైపులా ఈ మొక్కను పెంచుకోవడం వల్ల సమస్య దూరమవుతుందని చెబుతున్నారు.
  • లావెండర్‌ మొక్క, దాని నుంచి తయారు చేసిన నూనెలో క్రిమికీటకాల్ని దూరం చేసే గుణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని చెబుతున్నారు. కాబట్టి లావెండర్‌ మొక్కను ఇంట్లో పెంచుకున్నా, ఈ నూనెను చీమల బెడద ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతంలో స్ప్రే చేసినా ఫలితం ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు.
  • చీమల బెడదకు చెక్‌ పెట్టడంలో రోజ్‌మేరీ మొక్కదీ కీలక పాత్రే అంటున్నారు నిపుణులు. ఇంట్లో పెంచుకోవడం, గార్డెన్‌లో నాటడం, ఎండిపోయిన ఆకుల్ని కిచెన్‌ నలుమూలలా ఉంచడం, నిత్యావసరాలు నిల్వ చేసిన చోట ఉంచడం.. వంటివి చేస్తే ఆయా చోట్ల చీమల సమస్య తగ్గుముఖం పట్టే అవకాశం ఉందంటున్నారు.
  • సహజసిద్ధమైన సమ్మేళనాలు కలిగిన చామంతి పూలు చీమల్ని తరిమికొట్టడంలో ఎఫెక్టివ్​గా పనిచేస్తాయని అంటున్నారు. రంగురంగుల పూలతో పరిమళాల్ని వెదజల్లే ఈ మొక్కను ఇంట్లో, ఆరుబయట ఏర్పాటు చేసుకోవడంతోపాటు చీమల బెడద ఎక్కువగా ఉన్న ప్రదేశంలో ఈ పూలు అమర్చిన ఫ్లవర్‌వేజ్‌లను ఉంచడం వల్ల సమస్యకు పరిష్కారం లభిస్తుందంటున్నారు.

అయితే, పైన పేర్కొన్న మొక్కలు ఇంట్లో ఉండడం వల్ల సాధారణంగా వాటి వాసనకు చీమలు వచ్చే అవకాశం తక్కువ. కానీ ఆయా మొక్కల పైన కొన్ని రకాల పురుగులు, కీటకాలు చేరినప్పుడు వాటిని తినడానికి చీమలు వచ్చే అవకాశం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే ఆయా కుండీల్లో మట్టి బాగా తడిగా ఉన్నా చల్లదనానికి చీమలు గూడు కట్టుకోవచ్చు. అందువల్ల కేవలం ఈ మొక్కలపైనే ఆధారపడకుండా ఇతరత్రా చిట్కాలను కూడా పాటించడం అవసరమంటున్నారు.

ఇవి మేలు చేస్తాయ్!

  • నీళ్లు, వెనిగర్‌ సమానంగా తీసుకుని.. కిచెన్‌ ప్లాట్‌ఫామ్‌, డైనింగ్‌ టేబుల్‌.. ఇలా చీమల బెడద ఎక్కువగా ఉండే ప్రదేశాల్ని ఈ మిశ్రమంతో తుడిస్తే ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు.
  • కిటికీలు, తలుపుల మూలల్లో ఉండే రంధ్రాల ద్వారా చీమలు ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తుంటాయి. కాబట్టి ఆయా ప్రదేశాలను ప్రత్యేకమైన సిలికాన్‌ సీలెంట్‌తో క్లోజ్​ చేయాలని సూచిస్తున్నారు.
  • చీమల పుట్టలున్న చోట, రంధ్రాల వద్ద కాస్త దాల్చినచెక్క పొడి లేదా కొన్ని లవంగాలు చల్లినా ఫలితం ఉంటుంది అంటున్నారు నిపుణులు.
  • నిమ్మ సువాసనను కూడా చీమలు తట్టుకోలేవట! అందుకే చీమల పుట్టలు, రంధ్రాలున్న చోట నిమ్మరసం స్ప్రే చేయడం, నిమ్మతొక్కల్ని ఉంచడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు.
  • చీమల బెడద ఎక్కువగా ఉన్న ప్రదేశంలో కాఫీ పొడి, కార్న్‌స్టార్చ్‌, బేకింగ్‌ సోడా.. వంటివి చల్లడం వల్ల కూడా ఫలితం ఉంటుంది అంటున్నారు.

సాయంత్రం అయితే దోమలు దాడి చేస్తున్నాయా? - ఈ నేచురల్​ టిప్స్​ పాటిస్తే ఒక్కటీ ఉండదు!

ఉక్కపోతతో అల్లాడుతున్నారా? - ఈ మొక్కలు పెంచుకుంటే ఇల్లు చల్లగా - ఏసీలు, కూలర్లు అవసరమే లేదు!

