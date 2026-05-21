అసలు.. ఉగ్రవాదం అంటే ఏంటి?
- ఏ చర్యను ఉగ్రవాదం చర్యగా భావిస్తారు? - నేరం నిరూపితమైతే ఎలాంటి శిక్షలు విధిస్తారు?
Published : May 21, 2026 at 3:42 PM IST
Anti Terrorism Day : "ఉగ్రవాదం.." ఈ పదం దాదాపుగా అందరికీ తెలుసు. ప్రపంచంలో ఎక్కడో, ఏదో ఒక మూల ఉగ్రమూకల విధ్వంసం తాలూకు వార్తలు తరచూ వింటూనే ఉంటాం. మరి, ఇంతకీ టెర్రరిజం అంటే ఏంటి? ఎన్ని రూపాల్లో ఉంటుంది? దీనివల్ల సమాజానికి ఎలాంటి నష్టం కలుగుతుంది? ఉగ్రవాదులకు, మద్దతు దారులకు భారతదేశ చట్టాల ప్రకారం ఎలాంటి శిక్షలు విధిస్తారు? వంటి వివరాలను ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
టెర్రరిజం అనేది ఏ ఒక్కదేశానికో చెందిన సమస్య కాదు. ఇది అంతర్జాతీయ సమస్య. ఎన్నో దేశాలు దీనివల్ల ఇబ్బంది పడుతున్నాయి. వేలాదిగా అమాయకులు బలైపోతున్నారు. టెర్రరిజం చేసే విధ్వంసాలు, అది రాసే నెత్తుటి రాతల వల్ల ప్రపంచ శాంతికి తీవ్ర విఘాతం కలుగుతోంది. అందుకే ఉగ్రవాదం నశించాలని మెజారిటీ దేశాలు నినదిస్తున్నాయి. టెర్రరిజం విషయంలో కఠినంగా వ్యవహరిస్తున్నాయి.
టెర్రరిజం అంటే..
ఒక సమూహం తమ రాజకీయ లేదా సైద్ధాంతిక లేదా మతపరమైన లక్ష్యాలను సాధించడానికి హింసను మార్గంగా ఎంచుకోవడాన్నే ఉగ్రవాదం అంటారు. ఈ గుంపు వ్యవస్థీకృత పద్ధతి ద్వారా ప్రజలను బెదిరిస్తూ, హింసిస్తూ మందుకు సాగుతుంది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఇలాంటి ఉగ్రవాద సంస్థలు ఎన్నో ఉన్నాయి. వివిధ దేశాల్లోని ఉనికి ఆధారంగా ఉగ్రసంస్థల సంఖ్య మారుతూ ఉంటుంది.
ఈ ఉగ్రవాద సంస్థలను భారతదేశం రెండు వర్గాలుగా విభజించింది. ప్రత్యక్షంగా ఉగ్రవాద చర్యలకు పాల్పడే సంస్థలు ఒక రకం కాగా.. చట్టవ్యతిరేక కార్యకలాపాలు, విద్వేష ప్రచారాలు చేసే సంఘాలు రెండో రకం. మొదటి రకంలో లష్కరే తోయిబా, జైషే మహ్మద్, హిజ్బుల్ ముజాహిదీన్, అల్-ఖైదా, ఇండియన్ ముజాహిదీన్, సీపీఐ-మావోయిస్ట్ వంటివి ఉన్నాయి. రెండో రకంలో స్టూడెంట్స్ ఇస్లామిక్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ లిబరేషన్ ఫ్రంట్, సిఖ్స్ ఫర్ జస్టిస్, పలు మణిపూర్ మైతేయ్ తీవ్రవాద సంస్థలు ఇందులో న్నాయి.
దేశభద్రతకే ఆటంకం :
టెర్రరిజాన్ని భారతదేశం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఉపేక్షించదు. ఉగ్రకార్యకలాపాలు.. జాతీయ భద్రతకే ముప్పుగా మారాయి. ఆర్థిక, సామాజిక స్థిరత్వాన్ని దెబ్బతీస్తూ, అంతర్జాతీయ సంబంధాలను సైతం తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తున్న ఉగ్రవాదం అనేక సవాళ్లు విసురుతోంది. అందుకే మనదేశం ఉగ్రవాదంపై ఉక్కుపాదం మోపుతోంది.
భారతీయ న్యాయ సంహిత (BNS) 2023 చట్టంలోని సెక్షన్-113 ప్రకారం.. భారతదేశ సార్వభౌమత్వానికి, భద్రతకు, ఐక్యతకు, సమగ్రతకు, ఆర్థిక భద్రతకు ముప్పు కలిగించాలనే ఉద్దేశంతో చేపట్టే ఏ పనైనా అది ఉగ్రవాద చర్యే అవుతుంది. భారత ప్రజలను భయపెట్టి, బెదిరించి, బీభత్సం సృష్టించే ఏ చర్యనైనా ఉగ్రవాద చర్యగానే భావిస్తారు. ఇలాంటి నేరాలు భారతదేశంలోని వ్యక్తులతోపాటు విదేశీయులు ఎవరు చేసినా నేరస్థులుగా పరిగణిస్తారు. ఇలాంటి నేరాలు రుజువైతే ఎవరికైనా సరే మరణశిక్ష లేదంటే యావజ్జీవ జైలు శిక్ష విధించవచ్చు.
ప్రత్యక్షంగా ఉగ్రచర్యలకుపాల్పడేవారితోపాటు అందుకు సహకరించే వారికి కూడా కఠిన శిక్షలు విధిస్తోంది. టెర్రరిస్టు యాక్టి విటీస్కు కుట్రపన్నినా, అలాంటి కుట్రలకు సాయం చేసినా, లేదా ప్రేరేపించినట్టు తేలినా.. వారికి ఐదేళ్ల నుంచి జీవిత ఖైదు వరకు కారాగార శిక్ష విధిస్తారు.
మాజీ ప్రధానమంత్రి రాజీవ్ గాంధీ ఇలాంటి ఉగ్రదాడిలోనే 1991 మే 21వ తేదీన ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఆయన వర్ధంతిని పురస్కరించుకుని ప్రతీఏటా మే 21న "ఉగ్రవాద వ్యతిరేక దినం"జరుపుతారు. ఈ సందర్భంగా హింసతో సమాజానికి వాటిల్లే నష్టంపై ప్రజల్లో అవగాహన పెంపొదించడమే ఈ ఉగ్రవాద వ్యతిరేక దినం ముఖ్య ఉద్దేశం.