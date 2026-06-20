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కుక్కి సుబ్రహ్మణ్య ఆలయంలో ఉత్సవాలు - క్షేత్ర పరివార దైవానికి "కోల"

శుద్ధ షష్ఠి, స్వామివారి ప్రవేశ ఉత్సవం ఒకే రోజున - ఆలయ విశేషాలు ఏమిటో తెలుసా?

kukki_subrahmanyam_temple
kukki_subrahmanyam_temple (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 2:04 PM IST

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KUKKI Subrahmanyam Temple : కర్ణాటకలోని ప్రసిద్ధ కుక్కే శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య ఆలయ నాగక్షేత్రంలో ఈ ఏడాది వార్షిక ఉత్సవాలు శనివారం భక్తిశ్రద్ధలతో ప్రారంభమయ్యాయి. ఉత్సవాల్లో భాగంగా వివిధ కార్యక్రమాలు, ఆచారాలు, ప్రత్యేక సేవలు నిర్వహించనున్నారు. శనివారం ఉదయం క్షేత్ర పరివార దైవానికి 'కోల' జరిగింది. ఈ అరుదైన ధార్మిక కార్యక్రమాన్ని వీక్షించడానికి పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చారు. మధ్యాహ్నం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి మహాభిషేకం, ఆ తర్వాత మహాపూజ నిర్వహిస్తారు. ఈ సందర్భంగా దైవానికి ప్రత్యేక అలంకరణలు, పూజలు, నైవేద్యాలు ఆరగింపు చేస్తారు.

రాత్రి మహాపూజ అనంతరం, శ్రీదేవల్ బహిరంగ ప్రాంగణంలో సంప్రదాయ పల్లకీ ఉత్సవం, బందీ ఉత్సవం నిర్వహిస్తారు. భక్తుల హర్షధ్వానాలు, భజనలు, సంగీత ప్రదర్శనల మధ్య స్వామి విగ్రహాన్ని ఊరేగింపుగా తీసుకువెళతారు. ఆ తర్వాత, స్వామి విగ్రహం ప్రవేశం కోసం ఒక ముఖ్యమైన కార్యక్రమం ఉంటుంది. దీంతో ఈ సంవత్సరం ఉత్సవాల ప్రారంభోత్సవం అధికారికంగా ప్రారంభమవుతుంది.

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దేవతా ప్రవేశం అనంతరం రాత్రి పూట పరశురాయ కొండపై పరివార దేవతలకు సంబంధించిన ఊరేగింపు నిర్వహిస్తారు. ఈ సందర్భంగా వివిధ దేవతల కోలాలు ప్రారంభమై ఆదివారం ఉదయం వరకు నిరంతరాయంగా కొనసాగుతాయి. తుళునాడు సంప్రదాయ దేవతా పూజ, ఆ ప్రాంత ప్రాచీన ఆచారాల సమ్మేళనం కావడం వల్ల ఈ కార్యక్రమాలకు ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉంది.

ఈసారి శుద్ధ షష్ఠి, స్వామివారి ప్రవేశ ఉత్సవం ఒకే రోజున రావడం ఈ ఉత్సవాల్లో ప్రత్యేకత. దీని కారణంగా పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు ఆలయాన్ని సందర్శిస్తారని అంచనా వేస్తున్నారు. భక్తుల సౌకర్యార్థం ఆలయ యంత్రాంగం ఇప్పటికే అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేసింది. పార్కింగ్, తాగునీరు, క్యూ లైన్లు, భద్రతా చర్యలను పటిష్టం చేశారు.

కుక్కే క్షేత్ర సంప్రదాయం ప్రకారం దైవం ప్రతిష్ఠించిన తర్వాత నుంచి దీపావళి పండుగ వరకు బయట గానీ, వీధి ఉత్సవాలు గానీ జరగవు. దీపావళి సమయంలో దైవం మళ్లీ బయటకు వచ్చి ప్రత్యేక ఉత్సవాలలో పాల్గొంటుంది. అప్పటి వరకు ఆలయం లోపల సాధారణ, ప్రత్యేక పూజలు మాత్రమే ఉంటాయి. అందువల్ల, శనివారం జరిగే ఉత్సవాలు, దైవ ప్రతిష్ఠాపనను వీక్షించడానికి రాష్ట్రంతో పాటు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చే అవకాశం ఉంది. శతాబ్దాల పురాతనమైన కుక్కే శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య క్షేత్రంలోని ఈ విశిష్టమైన ఆచారాలు ధార్మిక భక్తి, సంప్రదాయం, సాంస్కృతిక వైభవానికి ప్రతీకగా నిలుస్తాయి.

కుక్కే సుబ్రహ్మణ్య స్వామి దేవాలయం కర్ణాటకలోని పశ్చిమ కనుమల్లో కుమారధార నది ఒడ్డున ఉంది. నాగదోషం, సర్పదోషం నివారణ పూజలకు ఈ ఆలయం ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందింది. కాలసర్ప దోషం, కుజ దోషం రాహు-కేతు దోషాలున్న వారు ఇక్కడ ఆశ్లేష బలి, సర్ప సంస్కార పూజలు చేయించుకుంటారు. ఈ ఆలయంలో స్వామి వారి విగ్రహం సర్పరూపంలో పడగ విప్పి, కాపు కాస్తున్న ఆరు సర్పాల కాల నాగులా ఉంటుంది. ఇక్కడికి వచ్చే భక్తులు ముందుగా పవిత్ర ధార నదిలో స్నానం చేసి ఆలయం వెనుక తలుపు నుంచి గుడి ప్రాంగణాన్ని చేరుకోవాలి. ఆ తర్వాత మూలవిరాట్ చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేయాల్సి ఉంటుంది.

ఎలా చేరుకోవచ్చు?

కుక్కే సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయానికి బెంగళూరు, చిక్ మంగళూరు నుంచి రైలు, రోడ్డు మార్గంలో చేరుకోవచ్చు.

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TAGGED:

NAGA DOSHA PUJAS
FESTIVALS AT KUKKE TEMPLE
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KUKKE SUBRAMANYA SWAMI
KUKKI SUBRAHMANYAM TEMPLE

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