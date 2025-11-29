మధురమైన "అంజీర్ హనీ లడ్డూ" - పాకం పట్టాల్సిన పని లేదు!
ఆహా అనిపించే స్వీట్ రెసిపీ - అప్పటికప్పుడు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 29, 2025 at 10:59 AM IST
Anjeer Honey Laddu Recipe : స్వీట్ రెసిపీల్లో లడ్డూలకు ఉన్న ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ వేరు. వీటిని వివిధ రకాలుగా చేసినా దానికి ఉండే క్రేజ్ అలాంటిది మరి. ఈ నేపథ్యంలోనే ఎక్కువ మంది త్వరగా అయిపోతాయని రవ్వ లడ్డూ, నువ్వుల లడ్డూ, మోతీచూర్ లడ్డూ వంటివి చేస్తుంటారు. ఇవి మాత్రమే కాకుండా అంజీర్తో కూడా అప్పటికప్పుడు మంచి రుచికరమైన లడ్డూలను తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇవి సూపర్ టేస్టీగా ఉండటంతో ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు.
పైగా ఈ అంజీర్ హనీ లడ్డూలకు పాకంతో పని లేకుండా ఎవరైనా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే వీటి తయారీకి ఎక్కువ పదార్థాలు కూడా అవసరం లేదు. అంతేకాక పాలు, పంచదార వంటివి వాడకుండానే కేవలం ఏడు ఇంగ్రేడియంట్స్తో నిమిషాల్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు. వీటిని మొదటిసారి చేసే వారూ పర్ఫెక్ట్ షేప్లో మంచి రుచికరంగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి సూపర్ టేస్టీ అంజీర్ హనీ లడ్డూ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కమ్మగా, కారంగా "బుడమకాయ పచ్చడి" - ఇలా పెట్టుకుంటే ఆరు నెలలు తినేయొచ్చు!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- నెయ్యి - అర కప్పు
- పుచ్చకాయ గింజలు - 1 కప్పు
- నువ్వులు - 1 కప్పు
- గుమ్మడికాయ గింజలు - 1 కప్పు
- కర్జూరం ముక్కలు - 1 కప్పు
- అంజీర్ ముక్కలు - 1 కప్పు
- తేనె - 1 కప్పు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో కర్జూరం, అంజీర్ను ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో అర కప్పు నెయ్యి పోయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత ఒక కప్పు పుచ్చకాయ గింజలు, ఒక కప్పు నువ్వులు, ఒక కప్పు గుమ్మడికాయ గింజలు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- కట్ చేసి పెట్టుకున్న కప్పు కర్జూరం ముక్కలు, కప్పు అంజీర్ ముక్కలు వేసి వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వీటిని మిక్సింగ్ బౌల్లో వేయాలి. ఇందులోనే కప్పు తేనె యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- చల్లారిన తర్వాత మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ లడ్డూల మాదిరిగా చుట్టుకోవాలి.
- అంతే అంజీర్ హనీ లడ్డూ సిద్ధంగా ఉంటుంది!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ సూపర్ అనాల్సిందే!
- మీరు అంజీర్ హనీ లడ్డూలను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే నెయ్యి, నువ్వులు, ఖర్జూరంతో పాటు మిగిలిన పదార్థాలను అందుకనుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
కుక్కర్లో ఈజీగా చేసుకునే "మటర్ పనీర్ పులావ్" - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకుంటారు!
"ఉప్మా" అందరికీ నచ్చాలంటే ఇలా ట్రై చేయండి - మళ్లీ, మళ్లీ ఉప్మానే కావాలంటారు!