మధురమైన "అంజీర్ హనీ లడ్డూ" - పాకం పట్టాల్సిన పని లేదు!

ఆహా అనిపించే స్వీట్ రెసిపీ - అప్పటికప్పుడు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!

Anjeer Honey Laddu
Anjeer Honey Laddu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 29, 2025 at 10:59 AM IST

2 Min Read
Anjeer Honey Laddu Recipe : స్వీట్ రెసిపీల్లో లడ్డూలకు ఉన్న ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ వేరు. వీటిని వివిధ రకాలుగా చేసినా దానికి ఉండే క్రేజ్ అలాంటిది మరి. ఈ నేపథ్యంలోనే ఎక్కువ మంది త్వరగా అయిపోతాయని రవ్వ లడ్డూ, నువ్వుల లడ్డూ, మోతీచూర్ లడ్డూ వంటివి చేస్తుంటారు. ఇవి మాత్రమే కాకుండా అంజీర్​తో కూడా అప్పటికప్పుడు మంచి రుచికరమైన లడ్డూలను తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇవి సూపర్ టేస్టీగా ఉండటంతో ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు.

పైగా ఈ అంజీర్ హనీ లడ్డూలకు పాకంతో పని లేకుండా ఎవరైనా సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే వీటి తయారీకి ఎక్కువ పదార్థాలు కూడా అవసరం లేదు. అంతేకాక పాలు, పంచదార వంటివి వాడకుండానే కేవలం ఏడు ఇంగ్రేడియంట్స్​తో నిమిషాల్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు. వీటిని మొదటిసారి చేసే వారూ పర్ఫెక్ట్ షేప్​లో మంచి రుచికరంగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి సూపర్ టేస్టీ అంజీర్ హనీ లడ్డూ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Anjeer Honey Laddu
అంజీర్ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • నెయ్యి - అర కప్పు
  • పుచ్చకాయ గింజలు - 1 కప్పు
  • నువ్వులు - 1 కప్పు
  • గుమ్మడికాయ గింజలు - 1 కప్పు
  • కర్జూరం ముక్కలు - 1 కప్పు
  • అంజీర్ ముక్కలు - 1 కప్పు
  • తేనె - 1 కప్పు
Anjeer Honey Laddu
పుచ్చకాయ గింజలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో కర్జూరం, అంజీర్​ను ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో అర కప్పు నెయ్యి పోయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత ఒక కప్పు పుచ్చకాయ గింజలు, ఒక కప్పు నువ్వులు, ఒక కప్పు గుమ్మడికాయ గింజలు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
Anjeer Honey Laddu
ఖర్జూరం (Getty Images)
  • కట్ చేసి పెట్టుకున్న కప్పు కర్జూరం ముక్కలు, కప్పు అంజీర్ ముక్కలు వేసి వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వీటిని మిక్సింగ్ బౌల్లో వేయాలి. ఇందులోనే కప్పు తేనె యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
Anjeer Honey Laddu
నెయ్యి (Getty Images)
  • చల్లారిన తర్వాత మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ లడ్డూల మాదిరిగా చుట్టుకోవాలి.
  • అంతే అంజీర్ హనీ లడ్డూ సిద్ధంగా ఉంటుంది!
Anjeer Honey Laddu
తేనె (Getty Images)
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ సూపర్ అనాల్సిందే!
  • మీరు అంజీర్ హనీ లడ్డూలను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే నెయ్యి, నువ్వులు, ఖర్జూరంతో పాటు మిగిలిన పదార్థాలను అందుకనుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

