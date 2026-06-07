ETV Bharat / offbeat

ఏ రెండు పులుల చారలు ఒకేలా ఉండవు! - అడవుల్లో వ్యాఘ్రాలను ఎలా లెక్కిస్తారంటే!

పూర్తయిన పులుల గణన - 260 కెమెరాల ఏర్పాటు

tiger_count_in_nallamala_forest
tiger_count_in_nallamala_forest (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 7, 2026 at 8:39 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Tiger Count in Nallamala Forest : జాతీయ పులుల గణన 2025-26 మూడో విడత పూర్తయ్యింది. లంకమల, నల్లమల, పెనుశిల, శేషాచలం అభయారణ్యాల్లో పులులు, చిరుతలు సహా సాధారణ, అరుదైన వన్యప్రాణులు నివసిస్తున్నాయి. మొదటి విడతలో భాగంగా గత ఏడాది డిసెంబరులో మాంసాహార జంతువుల లెక్కింపు నిర్వహించారు. ప్రత్యక్ష పద్ధతిలో అటవీ సిబ్బంది సర్వే చేసి పులులు, చిరుతలు, ఎలుగుబంట్లు, రేసుకుక్కలు, నక్కలు, తోడేళ్లు, మరికొన్నింటిని లెక్కించారు. జంతువుల పాదముద్రలు, వ్యర్థాలు, చెట్లపై గాట్లు, మరికొన్ని ఆనవాళ్లను సేకరించి ప్రత్యేక యాప్‌లో నమోదు చేశారు. రెండో విడతలో భాగంగా శాఖాహార జంతు గణన సర్వే చేపట్టారు. చివరిదైన మూడో విడత పులుల గణన ఏప్రిల్ 15 నుంచి మే 30వరకు కొనసాగింది.

130 ప్రదేశాలు, 260 కెమెరాలు

ఈ ఏడాది ఏప్రిల్‌ 15 నుంచి పులుల గణన ప్రారంభించారు. ముద్దనూరు, వేంపల్లి మినహాయించి కడప, సిద్దవటం, ఒంటిమిట్ట, బద్వేలు, ప్రొద్దుటూరు, వనిపెంట, పోరుమామిళ్ల రేంజ్‌లో నిర్వహించారు. మొత్తం 130 ప్రదేశాలు గుర్తించి 260 అధునాతమైన ట్రాప్ కమెరాలు ఏర్పాటు చేశారు. 40 రోజులపాటు రెండు విడతలుగా మొదటి 20 రోజుల తర్వాత కెమెరాల్లో నిక్షిప్తమైన చిత్రాలను సేకరించి మళ్లీ అవే కెమెరాలను అదే ప్రదేశాల్లో అమర్చి మరో 20 రోజుల పాటు గణన కొనసాగించారు. మే నెల 30 నాటికి రెండు విడతల్లో పులుల గణన పూర్తి చేసినట్లు డీఎఫ్‌వో వినీత్‌ కుమార్ తెలిపారు. ట్రాప్ కెమెరాల్లో రికార్డయిన చిత్రాలను విశ్లేషించడానికి డేటాను శ్రీశైలంలోని టైగర్‌ రిజర్వ్‌ బయోల్యాబ్‌కు పంపిస్తామని చెప్రారు. పులులపై ఉన్న చారల ఆధారంగా నిపుణులు విశ్లేషించి ఎన్ని పులులు ఉన్నాయో నిర్ధారిస్తారని వివరించారు.

"తల్లికి వందనం" అలర్ట్ - డబ్బులు నేరుగా జమకావాలంటే ఇలా చేయండి!

కదలికలు కెమెరాలో బంధించి

పులుల గణన కోసం నల్లమల అభయారణ్యాన్ని ప్రస్తుతమున్న 12 రేంజ్‌లను 19 వరకు పెంచారు. పులులు సంచరించే ప్రాంతాల్లో దారులకు ఇరువైపులా చెట్లకు 40 సెం.మీల ఎత్తులో ట్రాప్ కెమెరాలు అమర్చారు. ఏదైనా జంతువు కెమెరా ముందు నుంచి వెళ్తే వెంటన్ రికార్డవుతుంది. 15 సెకండ్లలోనే కెమెరా మళ్లీ సిద్ధమవుతుంది.

చారల ఆధారంగా గుర్తింపు

ఏ రెండు పులుల చారలు ఒకేలా ఉండవు. మనుషుల వేలి ముద్రలు వేరుగా ఉన్నట్లే పులుల చారలు కూడా భిన్నంగా ఉంటాయి. చారల ఆధారంగానే పులులను లెక్కిస్తారు. ట్రాప్ కెమెరాల్లో నమోదైన చిత్రాలను బయోలాజికల్‌ ల్యాబ్‌లో కంప్యూటర్ల ద్వారా విశ్లేషిస్తారు. వైల్డ్‌ ఐడీ సాఫ్ట్‌వేర్, క్యాప్చర్, రీక్యాప్చర్‌ సాఫ్ట్‌వేర్‌ విధానంలో లెక్కిస్తారు. ఇక వాటి అవయవాల ఆధారంగా లింగ నిర్ధారణ చేస్తారు. సహజంగా ఆడపులి 20చ.కి.మీ., మగపులి 60-100చ.కి.మీ. ప్రాంతాన్ని ఆక్రమిస్తాయి. దీనినే టైగర్ టెరిటరీగా చెప్తుంటారు.

2024 లెక్కల ప్రకారం

  • నల్లమలలో పులుల సంఖ్య 87
  • మగవి 32
  • ఆడవి 40
  • లింగ నిర్ధారణ చేయనివి 4
  • యుక్త వయసులో ఉన్నవి 11

రైలులో బ్యాగు మర్చిపోయారా? - ప్రయాణంలో ఏదైనా పొగొట్టుకున్నారా?

60ఏళ్లకు ప్రభుత్వ పెన్షన్ - ప్రతి నెలా కొద్దిగా పొదుపు చేస్తే చాలు!

TAGGED:

TIGER COUNT IN NALLAMALA FOREST
NALLAMALA FOREST
నల్లమలలో పులుల సంఖ్య
TIGER FOREST
TIGER COUNT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.