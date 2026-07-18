ఆంధ్రప్రదేశ్లో తప్పక చూడాల్సిన దేవాలయాలివే! - మీరు ఒక్కసారైనా వెళ్లారా?
ఏపీలో దర్శించుకోవాల్సిన ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాల లిస్ట్ ఇదిగో! - ఫ్యామిలీతో ఓసారి టూర్ ప్లాన్ చేయండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 18, 2026 at 6:11 AM IST
Andhrapradesh Famous Temples : భారతదేశంలో దర్శించుకోదగ్గ పుణ్యక్షేత్రాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్లోనూ ప్రసిద్ధి చెందిన దేవాలయాలు చాలానే ఉన్నాయి. వాటిలో కచ్చితంగా దర్శించుకోవాల్సిన కొన్ని ఆలయాల జాబితాను ఏపీ టూరిజం రూపొందించింది. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి టెంపుల్ :
ఈ టెంపుల్ ఒక్క ఏపీలోనే మాత్రమే కాకుండా భారత దేశంలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాలలో ఒకటిగా ఉంది. తిరుపతి జిల్లాలోని తిరుమల శ్రీవారిని నిత్యం లక్షల మంది భక్తులు దర్శించుకుంటుంటారు. ప్రపంచంలోనే అత్యధిక భక్తులు, ఆదాయం కలిగిన దేవాలయాల్లో ఇది కూడా ఒకటి. ఇక్కడి లడ్డూ ప్రసాదం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి పొందింది.
కనకదుర్గమ్మ ఆలయం :
ఈ ఆలయం ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోని విజయవాడలో కృష్ణా నది ఒడ్డున ఉంది. స్వయంభూరూపంలో ఇక్కడ కనకదుర్గ అమ్మవారు కొలువయ్యారని భక్తుల విశ్వాసం. ప్రతి సంవత్సరం ఇక్కడ దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతాయి. ఆ టైమ్లో లక్షల మంది భక్తులు వస్తుంటారు.
శ్రీమల్లికార్జున భ్రమరాంబికాదేవీ ఆలయం :
నంద్యాల జిల్లాలోని నల్లమల్ల అటవీ ప్రాంతంలోని శ్రీశైలంలో మల్లికార్జున, భ్రమరాంబికాదేవి ఆలయం ఉంది. ఈ పుణ్యక్షేత్రాన్ని 'దక్షిణ కైలాసం' అని కూడా అంటారు. ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలలో ఇక్కడి లింగం ఒకటి కాగా, అష్టాదశ శక్తిపీఠాల జాబితాలో ఈ దేవాలయం కూడా ఉంది.
శ్రీకాళహస్తీశ్వరస్వామి ఆలయం :
ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం తిరుపతికి దగ్గరలో ఈ ఆలయం ఉంది. తిరుపతి జిల్లాలోని స్వర్ణముఖి నదీ ఒడ్డున వెలసిన శ్రీ కాళహస్తీశ్వరాలయం భక్తుల పాలిట భూకైలాసంగా, వాయులింగ స్థానంగా ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంది. "దక్షిణ కాశి" అని కూడా ఈ ప్రాంతానికి పేరు. పంచభూత లింగాల్లో తమిళనాడు రాష్ట్రంలో పృథ్వీలింగం, తేజోలింగం, ఆకాశలింగం, జలలింగం ఉంటే, ఒక్క వాయులింగం మాత్రం ఏపీలోని శ్రీకాళహస్తిలో ఉంది. ఈ పుణ్యక్షేత్రం రాహు - కేతు, సర్పదోష నివారణకు ప్రసిద్ధి చెందింది.
వరసిద్ధి వినాయక స్వామి ఆలయం :
చిత్తూరు జిల్లాలోని కాణిపాకంలో బహుదా నది ఒడ్డున ఆ దేవాలయం ఉంది. ఇక్కడి వరసిద్ధి వినాయక స్వామి స్వయంభూగా వెలిశారని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఈ ఆలయంలో వినాయక చవితి వేళ 21 రోజుల పాటు నిర్వహించే స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు చాలా ప్రసిద్ధి. ఇక్కడి గణపతిని దర్శించి కోరికలు కోరికలు కోరుకుంటే కచ్చితంగా నెరవేరుతాయని భక్తులు విశ్వసిస్తారు.
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సత్యనారాయణస్వామి ఆలయం :
కాకినాడ జిల్లాలోని అన్నవరంలో రత్నగిరి కొండపై శ్రీ వీర వెంకట సత్యనారాయణస్వామి అమ్మవారితో కలిసి కొలువై ఉన్నారు. ఈ క్షేత్రం సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాలకు చాలా ప్రసిద్ధి. ఇక్కడ నిత్యం వేలాది మంది భక్తులు వ్రతాలు చేస్తుంటారు.
నవ నారసింహస్వామి ఆలయం :
నంద్యాల జిల్లాలో నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలోని అహోబిలంలో ఈ ఆలయం ఉంది. నవ నారసింహులు(9 రూపాలు) ఒకేచోట దర్శనమిచ్చే ఈ క్షేత్రం భవనాశిని నది జలపాతానికి దగ్గరగా, ఎత్తైన కొండల మధ్య భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటుంది. హిరణ్యకశ్యపుడిని సంహరించిన అనంతరం స్వామివారు ఇక్కడే దర్శనమిచ్చారని భక్తులు విశ్వసిస్తారు.
వరాహ నరసింహస్వామి ఆలయం :
విశాఖపట్నం సమీపంలోని సింహాచలం కొండపై ఉన్న స్వామివారు వరాహ, నరసింహ అవతరాల సమ్మిళిత రూపంలో దర్శనమిస్తారు. ఏటా వైశాఖ శుద్ధ తదియ రోజు జరిగే చందనోత్సవంలో స్వామివారి నిజరూపం దర్శనభాగ్యం కలుగుతుంది.
సూర్యనారాయణ స్వామి దేవాలయం :
దేశంలోని అతి ప్రాచీన సూర్యదేవాలయాల్లో ఇదీ ఒకటి. ఈ దేవాలయం శ్రీకాకుళం పట్టణానికి సమీపంలో ఉన్న అరసవల్లిలో ఉంది. ఏటా కొన్ని ప్రత్యేక రోజుల్లో సూర్యకిరణాలు నేరుగు గర్భగుడిలోని సూర్యదేవుడిపై పడేలా ఈ టెంపుల్ను నిర్మించారు.
భీమేశ్వర స్వామి ఆలయం :
పంచరామ క్షేత్రాల్లో ఇదీ ఒకటి. ఈ టెంపుల్ కోనసీమ జిల్లా ద్రాక్షారామంలో ఉంది. అష్టాదశ శక్తి పీఠాల్లో ఒకటైన ఈ ఆలయంలో భీమేశ్వరస్వామి, శ్రీ మాణిక్యాంబ అమ్మవారితో కలిసి కొలువై ఉన్నారు. శివలింగం సుమారు 14 అడుగుల ఎత్తు ఉంటుంది.
వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయం :
ఏలూరు జిల్లాలోని ద్వారక తిరుమలలో ఉన్న ఈ వైష్ణవ క్షేత్రాన్ని 'చిన్న తిరుపతి' అని పిలుస్తుంటారు. ద్వారకా మహర్షి తపస్సుకు మెచ్చి స్వామివారు స్వయంభూగా వెలిశారు. తిరుమలకు వెళ్లలేని భక్తులు ఇక్కడికి వస్తే అదే పుణ్యఫలం దక్కుతుందంటారు.
త్రికోటేశ్వరస్వామి ఆలయం :
పల్నాడు జిల్లా నరసరావుపేట సమీపంలోని మూడు శిఖరాలున్న కోటప్పకొండపై త్రికోటేశ్వరస్వామి కొలువయ్యారు. ఏపీలోని శైవక్షేత్రాల్లో ప్రసిద్ధి పొంది ఆలయమిది. ఏటా శివరాత్రి సందర్భంగా బ్రహ్మోత్సవాలను వైభవంగా నిర్వహిస్తారు.
ఉమామహేశ్వర స్వామి ఆలయం :
నంద్యాల జిల్లా ఎర్రమల కొండల మధ్య యాగంటిలో ఉన్న ప్రసిద్ధ శివాలయం ఇది. ఇక్కడ ఒకే లింగంపై శివుడు, పార్వతి కొలువై ఉన్నారు. ఆలయం ప్రాంగణంలోని నంది విగ్రహం క్రమంగా పెరుగుతోందని భక్తుల విశ్వాసం.
కోదండరామస్వామి ఆలయం :
వైస్సార్ కడప జిల్లాలోని ఒంటిమిట్టలో కోదండరామస్వామి, సీతాదేవి, లక్ష్మణుడు ఒకే శిలపై కనిపిస్తారు. 16వ శతాబ్దంలో నిర్మించిన ఈ ఆలయంలో ఏటా జరిగే రాములోరి కల్యాణాన్ని ప్రభుత్వం అధికారికంగా నిర్వహిస్తోంది.
ఇవి మాత్రమే కాకుండా ఏపీలో దర్శించాల్సిన మరికొన్ని దేవాలయాలు ఉన్నాయి. శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని మధుకేశ్వర స్వామి, శ్రీకూర్మనాథ ఆలయం, గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలోని పానకాల నరసింహ స్వామి, అమరావతిలోని అమరేశ్వరస్వామి ఆలయాలకు భక్తులు పెద్ద ఎత్తున వెళ్తుంటారు.
కర్నూలు జిల్లాలోని మంత్రాలయం శ్రీరాఘవేంద్రస్వామి, నంద్యాల జిల్లాలోని మహానందీశ్వర స్వామి, శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలోని లేపాక్షి వీరభద్రస్వామి, కదిరి లక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయాలు కూడా ఏపీలో ప్రసిద్ధి చెందినవి.
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