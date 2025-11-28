ETV Bharat / offbeat

"ఈ టైంలో ఇలాంటి కమ్మటి సాంబార్" - వేడివేడిగా గొంతు దిగుతుంటే హాయిగా ఉంటుంది!

ఘుమఘుమలాడే సాంబార్ - ఇందులో ఏ టేస్ట్ మిస్ కాదు!

sambar_recipe_in_telugu
sambar_recipe_in_telugu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 28, 2025 at 10:22 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Sambar Recipe in Telugu : చలికాలంలో కర్రీస్ అంతగా నచ్చవు. కానీ, వేడి వేడి చారు మాత్రం ఎవరికైనా ఫేవరేటే. వేడి వేడిగా చిక్కటి సాంబార్ గొంతు దిగుతుంటే ఎంతో బాగుంటుంది. అందులోనే కూరగాయ ముక్కలు, ఘుమఘుమలాడే వాసన అన్నానికి మరింత రుచి అందిస్తాయి. ఇలా ఇష్టపడే వారు ఓ సారి ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగా సాంబార్ ట్రై చేసి చూడండి. ఈ సాంబార్ ఎంతో బాగుంటుంది.

"ఆంధ్రా స్టైల్ గోంగూర పచ్చడి" - ఎండుమిర్చి కారంతో ఇలా పెడితే ఏడాదంతా తినేయొచ్చు!

sambar_recipe_in_telugu
కందిపప్పు (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • కందిపప్పు - 1 గ్లాసు
  • పసుపు - పావు స్పూన్
  • ఉప్పు - తగినంత
  • నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • చింతపండు - పెద్ద నిమ్మకాయ సైజు
  • జీలకర్ర - 1 స్పూన్
  • వెల్లుల్లి - 6
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 3
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • ఇంగువ - చిటికెడు
sambar_recipe_in_telugu
ఉల్లిగడ్డలు (Getty images)
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • సొరకాయ ముక్కలు
  • వంకాయ ముక్కలు - 4
  • మునక్కాయ ముక్కలు - 6
  • టమోటా - 1
  • వంకాయ - 1
  • బెండకాయలు - 3
  • కారం - 2 స్పూన్లు
  • మిరియాల పొడి - 1 స్పూన్
  • బెల్లం ముక్క - చిన్నది
  • సాంబార్ పౌడర్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
sambar_recipe_in_telugu
మునక్కాయ ముక్కలు (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఓ గిన్నెలోకి 1 గ్లాసు కందిపప్పు శుభ్రం చేసుకుని 3 గ్లాసుల నీళ్లు పోసుకోవాలి. కొద్దిగా పసుపు, ఉప్పు, నూనె, పచ్చిమిర్చి వేసుకుని ఉడికించుకోవాలి. కుక్కర్​లో వేస్తే చక్కగా ఉడుకుతుంది. ఉడికించిన పప్పు మాష్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకుని మరో గిన్నెలో పెద్ద నిమ్మకాయ సైజు చింతపండు నానబెట్టుకోవాలి.
sambar_recipe_in_telugu
పచ్చిమిర్చి (Getty images)
  • ఆ తర్వాత స్టవ్​పై సాంబార్ గిన్నె పెట్టుకుని నూనె, జీలకర్ర, వెల్లుల్లి, ఆవాలు, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసుకుని వేయించాలి. ఆ తర్వాత మీకు అందుబాటులో ఉన్న కూరగాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి.
sambar_recipe_in_telugu
టమోటా ముక్కలు (Getty images)
  • ఉల్లిపాయలు, సొరకాయలు, వంకాయలు, మునక్కాయలు, టమోటాలు, వంకాయలు, వెండకాయలు, ఉప్పు, పసుపు, కారం వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. కూరగాయ ముక్కలు మరీ ఎక్కువగా కాకుండా చూసుకోవాలి. మూతపెట్టి మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి. కూరగాయలు మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త వేగిన తర్వాత చింతపండు రసం పోసుకోవాలి.
sambar_recipe_in_telugu
కరివేపాకు (Getty images)
  • ఐదు నిమిషాలు ఉడికించిన తర్వాత ముందుగా పక్కన పెట్టుకున్న ఉడికించిన పప్పు వేసుకుని కలపాలి. అర లీటర్ నీళ్లు పోసి హై ఫ్లేమ్​లో మరిగించుకోవాలి. ఆ తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని టేస్ట్ చూశాక ఆ తర్వాత కాస్త మిరియాల పొడి, కొద్దిగా బెల్లం ముక్క, సాంబార్ పౌడర్ వేసుకుని కలపాలి. ఇపుడు మరో 5 నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడికించుకుని కొద్దిగా కొత్తిమీర వేశారంటే అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇలాంటి సాంబార్ ఈ చల్లని టైంలో వెచ్చగా గొంతు దిగుతుంటే ఆ కిక్కే వేరు.

"కూర కారంతో చేపల కర్రీ" - మటన్, చికెన్ కంటే మస్త్ టేస్ట్​గా ఉంటుంది!

"కొత్తిమీర పచ్చడి" ఇలా ఎపుడైనా ట్రై చేశారా? - వేడి వేడిగా అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది!

TAGGED:

SAMBAR RECIPE
EASY SAMBAR RECIPE IN TELUGU
సాంబార్ ఎలా తయారు చేయాలి
TASTY SAMBAR
SAMBAR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.