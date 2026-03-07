ఆంధ్రా స్టైల్ "ఉల్లి గోంగూర పచ్చడి" - పక్కా కొలతలతో ఐదు రోజులు నిల్వ ఉంటుంది!
గోంగూర, ఉల్లిపాయతో సింపుల్గా చేసుకునే చట్నీ - ఇలా చేస్తే అద్భుతంగా వస్తుంది!
Ulli Gongura Pachadi Recipe : గోంగూర మెజార్టీ పీపుల్కి ఫేవరెట్ అని చెప్పొచ్చు! దీనితో వివిధ రకాల రెసిపీలు ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఇందులోనూ ఎక్కువగా పచ్చడిని చేస్తుంటారు. దీన్ని ఒక్కొక్కరు ఒక్కో పద్ధతిలో తయారు చేస్తారు. అయితే ఎప్పుడూ మీరు చేసుకునే రొటీన్ పద్ధతిలో కాకుండా ఈసారి ఆంధ్రా స్టైల్లో సరికొత్తగా ఉల్లి గోంగూర పచ్చడి ట్రై చేయండి. గోంగూర, ఉల్లిపాయ కాంబినేషన్లో అద్దిరిపోతుంది. ఈ విధంగా చేశారంటే కమ్మకమ్మగా, పుల్లపుల్లగా ఉంటూ నోటికి కొత్త రుచినిస్తుంది. ఇక లేట్ చేయకుండా ఈ పచ్చడి ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గోంగూర - 4 కట్టలు
- ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - 6
- శనగపప్పు - 1 టీ స్పూన్
- మినపప్పు - 1 టీ స్పూన్
- ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- ఉల్లిపాయ - 1
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఎండుమిర్చి - 2
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పల్లీలు - 1 టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా నాలుగు కట్టల గోంగూర తీసుకొని ఆకులను తుంచి శుభ్రంగా కడగాలి. అలాగే ఆరు పచ్చిమిర్చి, ఒక ఉల్లిపాయను ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత తరిగి ఉంచిన పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, తుంచి పెట్టుకున్న గోంగూర ఆకులు వేసి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- ఐదు నిమిషాల తర్వాత ఆయిల్ సేపరెట్ అయ్యేంతరకు మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి గోంగూర మిశ్రమాన్ని వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఈ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్లో వేసి మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అదేవిధంగా తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ శనగపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ మినపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ పల్లీలు, అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి వేయించాలి.
- ఇవి దోరగా వేగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొద్దిగా కరివేపాకు, రెండు ఎండుమిర్చి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి.
- ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న గోంగూర మిశ్రమం వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఆయిల్ సేపరెట్ అయ్యేంత వరకు వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- అంతే ఆంధ్రా స్టైల్ కమ్మని ఉల్లి గోంగూర పచ్చడి సిద్ధంగా ఉంటుంది!
- వేడివేడి అన్నంలో ఈ పచ్చడి వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలూ ఎక్కువగానే తింటారు.
- ఈ పచ్చడిని గ్లాస్జార్లో వేసి ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకుంటే ఐదు రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది!
