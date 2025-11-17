సింపుల్గా తక్కువ టైంలో రుచికరమైన "టమోటా పచ్చడి" - చపాతీల్లో, అన్నంలో ఇంకా బాగుంటుంది!
కమ్మని టమోటా చట్నీ - ఇలా ట్రై చేస్తే ఆరు నెలలు తినేయొచ్చు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 17, 2025 at 2:37 PM IST
Tomato Chutney Recipe : కూరగాయ చట్నీల్లో టమోటా చట్నీ ఆల్ టైం ఫేవరేట్గా నిలిచిపోతుంది. తియ్యగా, పుల్లగా, కారంగా మూడు రకాల రుచులతో మది దోచుకుంటుంది. పులుపు కోరుకునే వారు గోంగూర చట్నీ ఇష్టపడితే కారం కావాలనుకునే వారు ఎండుమిర్చితో చేసే పండ్ల పచ్చడి ఇష్టంగా తింటారు. కానీ, ఎవరైనా సరే టమోటా చట్నీ మాత్రం అస్సలు వద్దనరు. ఓ సారిలా చట్నీ పెట్టారంటే అన్నంలోకే కాదు, చపాతీలు, ఇడ్లీ, దోసెల్లాంటి టిఫిన్లలోకి కూడా ఎంతో కమ్మగా ఉంటుంది.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- మెంతులు - అర టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
- ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- టమోటాలు - అర కిలో
- చింతపండు - 50గ్రాములు
- ఉప్పు - తగినంత
- కారం - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- వెల్లుల్లి పాయలు - 40
- కరివేపాకు - 3 రెమ్మలు
- పల్లీ నూనె - 1 కప్పు
- పచ్చి శనగపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- మినపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
- ఎండు మిర్చి - 6
- ఇంగువ - కొద్దిగ
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ప్యాన్ లో కొద్దిగా నూనె వేసుకుని అర టీ స్పూన్ మెంతులు, 1 టీ స్పూన్ జీలకర్ర, 1 టీ స్పూన్ ఆవాలు, 1 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు వేసుకుని రెండు నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్లో వేయించి పక్కన పెట్టుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
- ఇపుడు అదే కడాయిలోకి అర కిలో పండు టమోటాలను ఒక్కొకటి ఐదారు ముక్కలుగా కట్ చేసి కడాయిలో వేసుకోవాలి. అందులో 50గ్రాముల చింతపండు రెబ్బలు వేసుకోవాలి. టమోటా, చింతపండు రెబ్బలు కలుపుతూ 10నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి. నీళ్లు ఎగిరిపోయాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి టమోటాలను చల్లార్చుకోవాలి.
- ఇపుడు ముందుగా వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న మెంతులు, ధనియాలను మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని అందులో ఉప్పు, 3 టేబుల్ స్పూన్ల కారం, అర టీ స్పూన్ పసుపు, పొట్టు తీసుకున్న వెల్లుల్లి పాయలను వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఉడికించిన టమోటాలు, చింతపండు కూడా మిక్సీలోకి తీసుకుని బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- కడాయిలోకి 1 కప్పు పల్లీ నూనె వేసుకుని వేడయ్యాక 2 టేబుల్ స్పూన్ల పచ్చి శనగపప్పు, 1 టేబుల్ స్పూన్ మినపప్పు ఫ్రై చేయాలి. అందులోనే 1 టీ స్పూన్ జీలకర్ర, 1 టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఎండు మిర్చి, 15 వెల్లుల్లి, 3 రెబ్బల కరివేపాకు, ఇంగువ వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇపుడు గ్రైండ్ చేసిన టమోటా మిశ్రమాన్ని వేసుకుని బాగా కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి. ఐదారు నిమిషాలపాటు ఉడికించుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మరో 5 నిమిషాల తర్వాత ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న కారం మిశ్రమాన్ని కలిపి పెట్టుకోవాలి. ఇపుడు పచ్చడి పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత గాజు సీసాలో భద్రం చేసుకోవచ్చు.
