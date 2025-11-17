ETV Bharat / offbeat

టమోటా పచ్చడి

కమ్మని టమోటా చట్నీ - ఇలా ట్రై చేస్తే ఆరు నెలలు తినేయొచ్చు!

tomato_chutney_recipe
Published : November 17, 2025

Published : November 17, 2025 at 2:37 PM IST

Tomato Chutney Recipe : కూరగాయ చట్నీల్లో టమోటా చట్నీ ఆల్ టైం ఫేవరేట్​గా నిలిచిపోతుంది. తియ్యగా, పుల్లగా, కారంగా మూడు రకాల రుచులతో మది దోచుకుంటుంది. పులుపు కోరుకునే వారు గోంగూర చట్నీ ఇష్టపడితే కారం కావాలనుకునే వారు ఎండుమిర్చితో చేసే పండ్ల పచ్చడి ఇష్టంగా తింటారు. కానీ, ఎవరైనా సరే టమోటా చట్నీ మాత్రం అస్సలు వద్దనరు. ఓ సారిలా చట్నీ పెట్టారంటే అన్నంలోకే కాదు, చపాతీలు, ఇడ్లీ, దోసెల్లాంటి టిఫిన్లలోకి కూడా ఎంతో కమ్మగా ఉంటుంది.

కమ్మగా, కారంగా "బుడమకాయ పచ్చడి" - ఇలా పెట్టుకుంటే ఆరు నెలలు తినేయొచ్చు!

tomato_chutney_recipe
కావల్సిన పదార్థాలు :

  • మెంతులు - అర టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
  • ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • టమోటాలు - అర కిలో
  • చింతపండు - 50గ్రాములు
  • ఉప్పు - తగినంత
  • కారం - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
  • వెల్లుల్లి పాయలు - 40
  • కరివేపాకు - 3 రెమ్మలు
  • పల్లీ నూనె - 1 కప్పు
  • పచ్చి శనగపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • మినపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
  • ఎండు మిర్చి - 6
  • ఇంగువ - కొద్దిగ
tomato_chutney_recipe
తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ప్యాన్ లో కొద్దిగా నూనె వేసుకుని అర టీ స్పూన్ మెంతులు, 1 టీ స్పూన్ జీలకర్ర, 1 టీ స్పూన్ ఆవాలు, 1 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు వేసుకుని రెండు నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్​లో వేయించి పక్కన పెట్టుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
tomato_chutney_recipe
  • ఇపుడు అదే కడాయిలోకి అర కిలో పండు టమోటాలను ఒక్కొకటి ఐదారు ముక్కలుగా కట్ చేసి కడాయిలో వేసుకోవాలి. అందులో 50గ్రాముల చింతపండు రెబ్బలు వేసుకోవాలి. టమోటా, చింతపండు రెబ్బలు కలుపుతూ 10నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి. నీళ్లు ఎగిరిపోయాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి టమోటాలను చల్లార్చుకోవాలి.
tomato_chutney_recipe
  • ఇపుడు ముందుగా వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న మెంతులు, ధనియాలను మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకుని అందులో ఉప్పు, 3 టేబుల్ స్పూన్ల కారం, అర టీ స్పూన్ పసుపు, పొట్టు తీసుకున్న వెల్లుల్లి పాయలను వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఉడికించిన టమోటాలు, చింతపండు కూడా మిక్సీలోకి తీసుకుని బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
tomato_chutney_recipe
  • కడాయిలోకి 1 కప్పు పల్లీ నూనె వేసుకుని వేడయ్యాక 2 టేబుల్ స్పూన్ల పచ్చి శనగపప్పు, 1 టేబుల్ స్పూన్ మినపప్పు ఫ్రై చేయాలి. అందులోనే 1 టీ స్పూన్ జీలకర్ర, 1 టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఎండు మిర్చి, 15 వెల్లుల్లి, 3 రెబ్బల కరివేపాకు, ఇంగువ వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి.
tomato_chutney_recipe
  • ఇపుడు గ్రైండ్ చేసిన టమోటా మిశ్రమాన్ని వేసుకుని బాగా కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి. ఐదారు నిమిషాలపాటు ఉడికించుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మరో 5 నిమిషాల తర్వాత ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న కారం మిశ్రమాన్ని కలిపి పెట్టుకోవాలి. ఇపుడు పచ్చడి పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత గాజు సీసాలో భద్రం చేసుకోవచ్చు.

