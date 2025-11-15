Bihar Election Results 2025

ఇడ్లీ, వడ, దోసెల్లోకి రుచికరమైన "ఆంధ్రా చట్నీ" -టిఫిన్ బండ్లపై దొరికేది ఇదే!

ఇడ్లీ ఇష్టం లేని వాళ్లు కూడా ఇష్టంగా తినే చట్నీ - ఇంట్లోనే ఇలా తయారు చేసుకోవచ్చు!

idli_chutney_recipe
idli_chutney_recipe (Getty images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 15, 2025 at 12:45 PM IST

Idli Chutney : వీధుల్లో టిఫిన్ బండ్లపై ఇడ్లీ, దోసెల్లోకి ఇచ్చే చట్నీ టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. ఈ చట్నీ ఇంట్లో కూడా అదే టేస్ట్ వచ్చేలా చాలా సింపుల్​గా తయారు​ చేసుకోవచ్చు. విజయవాడ, గుంటూరు సహా రాష్ట్రంలోని చాలా ప్రాంత్లాల్లో టిఫిన్​తో పాటు సర్వ్ చేసే ఓ పాపులర్ చట్నీ రెసిపీ ఇవాళ మీకు పరిచయం చేయబోతున్నాం. ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగా టేస్టీ చట్నీ ట్రై చేసి చూడండి.

idli_chutney_recipe
idli_chutney_recipe (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • ప్లలీలు - 100 గ్రాములు
  • పచ్చి మిర్చి - 6
  • నూనె - 1 స్పూన్
  • అల్లం - చిన్న ముక్క
  • వెల్లుల్లి - 3
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • కొత్తిమీర - తరుగు
  • పచ్చి కొబ్బరి - 59 గ్రాములు
  • చింతపండు - చిన్న రెబ్బ
  • పుట్నాల పప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
idli_chutney_recipe
idli_chutney_recipe (Getty images)

పోపు కోసం :

  • నూనె - 1 స్పూన్
  • మినపగుండ్లు - 1 స్పూన్
  • పచ్చిశనగపప్పు - 1 స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 1
  • కరివేపాకు - 1రెమ్మ
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
idli_chutney_recipe
idli_chutney_recipe (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకుని ప్లలీలు సన్నటి మంటపై వేయించాలి. పల్లీ పై పొట్టు రంగు మారే వరకు బాగా కలుపుతూ వేయించాలి. పల్లీలు మాడిపోకుండా వేయిస్తే చట్నీ టేస్ట్ బాగుంటుంది. వేయించిన పల్లీలు పక్కన పెట్టుకుని అదే ప్యాన్​లోకి ఐదారు పచ్చి మిర్చి తుంచి వేసుకోవాలి.
idli_chutney_recipe
idli_chutney_recipe (Getty images)
  • పచ్చిమిర్చి నూనె లేకుండా వేయించాక, చివరగా కొద్దిగా నూనె పోసి అల్లం, వెల్లుల్లి వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఓ ఉల్లిపాయను చిన్నచిన్న ముక్కలు కట్ చేసి వేసుకోవాలి. మెత్తబడిన తర్వాత జీలకర్ర, కొత్తిమీర తరుగు వేసుకోవాలి.
  • ఇలా వేయించిన తర్వాత అర గ్లాసు పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత చింతపండు, పుట్నాల పప్పు వేసుకోవాలి. ఇపుడు అన్ని పదార్థాలను లో ఫ్లేమ్​లో వేయించుకుని పక్కన పెట్టుకుని పూర్తిగా చల్లారే వరకు ఆగాలి.
idli_chutney_recipe
idli_chutney_recipe (Getty images)
  • ఇపుడు వేయించిన పల్లీలు మిక్సీ జార్​లోకి వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత చల్లార్చుకున్న పచ్చిమిర్చి, కొబ్బరి మిశ్రమాన్ని కూడా వేసుకోవాలి. ముందుగా కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేశాక ఆ తర్వాత కాస్త నీళ్లు పోసుకుని జారుగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. చివరగా మిక్సీ జార్​లో కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని చట్నీలో కలుపుకోవచ్చు.
  • పోపు కోసం స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేసుకోవాలి. సన్నటి మంటపై నూనె వేడెక్కగానే ఆవాలు, జీలకర్ర, మినపగుండ్లు వేయించాలి. వాటితో పాటు పచ్చిశనగపప్పు, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు వేయించుకుని చట్నీలో కలుపుకోవాలి.

