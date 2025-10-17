ETV Bharat / offbeat

నోరూరించే "రొయ్యల ఇగురు" - నీచు వాసన లేకుండా ఇలా చేస్తే ఎవరైనా ఇష్టంగా తింటారు!

రొయ్యలతో ఇలా కర్రీ చేసి చూడండి - ఇంటిల్లిపాదీ భలే ఇష్టంగా తింటారు!

Prawns Iguru Curry
Prawns Iguru Curry (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 17, 2025 at 3:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Prawns Iguru Curry Making : రొయ్యలతో చేసిన పదార్థాలంటే చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. వీటితో కర్రీ లేదా ఫ్రై చేస్తారు. అలా కాకుండా ఈసారి రొయ్యల ఇగురు చేశారంటే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ రెసిపీని కేవలం నిమిషాల్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి టేస్టీటేస్టీ రొయ్యల ఇగురు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

చూడగానే నోరూరించే "మడత కాజాలు" - ఇలా చేస్తే జ్యూసీ జ్యూసీగా ఉంటాయి!

Royyala Iguru
రొయ్యలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • రొయ్యలు - అర కేజీ (500 గ్రాములు)
  • ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • పసుపు - ఒక టీ స్పూన్
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • టమోటా - 1
  • కారం - ఒకటిన్నర స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - 1 స్పూన్
  • మిరియాల పొడి - పావు స్పూన్
  • గరం మసాలా - చిటికెడు
  • చింతపండు - 30 గ్రాములు
Royyala Iguru
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో 500 గ్రాముల రొయ్యలను తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా ఇంకో గిన్నెలో 30 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత రెండు ఎండుమిర్చి ముక్కలు, ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసి వేగనివ్వాలి. అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి బాగా ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు వేసి మూతపెట్టి రెండు నిమిషాల పాటు మగ్గనివ్వాలి.
Royyala Iguru
టమోటాలు (Getty Images)
  • టమోటా ముక్కలు మగ్గిన తర్వాత నానబెట్టిన చింతపండు రసం పోసి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మరో ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • ఆయిల్ సేపరెట్ అయిన తర్వాత కడిగి పెట్టుకున్న రొయ్యలను వేసి మగ్గించాలి. ఆ తర్వాత ఒకటిన్నర స్పూన్ కారం, ఒక స్పూన్ ధనియాల పొడి, పావు స్పూన్ మిరియాల పొడి, చిటికెడు గరం మసాలా వేసి బాగా కలిపి మూతపెట్టి మరో ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి.
Royyala Iguru
చింతపండు (Getty Images)
  • ఐదు నిమిషాల తర్వాత కొన్ని నీళ్లు పోసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మరో ఐదు నిమిషాల పాటు మగ్గించాలి.
  • చివరన కాస్త కొత్తిమీర వేసి బాగా కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Royyala Iguru
కారం (Getty Images)
  • ఇక అంతే వేడివేడి, టేస్టీటేస్టీ రొయ్యల ఇగురు సిద్ధమైనట్లే!
  • వేడివేడి అన్నంలో రొయ్యల ఇగురు వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలూ ఎక్కువగానే తింటారు!
  • ఇలా ఓసారి ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ వావ్ అనాల్సిందే!
  • మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ట్రై చేసి చూడండి!

కమ్మగా, కారంగా తినాలనిపిస్తే - దాబా స్టైల్ "ఎగ్ మసాలా కర్రీ"!

కరకరలాడే "ఆనియన్ రింగ్స్" - పిల్లలు స్నాక్స్ అడిగితే సింపుల్​గా ఇలా చేసి పెట్టండి!

TAGGED:

SPICY PRAWNS CURRY MAKING IN TELUGU
STIR FRIED PRAWNS RECIPE
ANDHRA STYLE PRAWNS IGURU CURRY
ROYYALA IGURU IN TELUGU
ROYYALA IGURU RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ప్రపంచంలోనే తొలి 'రామాయణ మైనపు మ్యూజియం'- విశేషాలు ఏంటి? ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుందో తెలుసా?

32,000 అడుగుల ఎత్తు నుంచి ఫ్రీ-ఫాల్ జంప్ సక్సెస్​- DRDOపై రాజ్​నాథ్ ప్రశంసలు

దీపావళికి కాలిన గాయాలైతే ఈ తప్పులు అస్సలు చేయకండి- వైద్యులు ఏం చెబుతున్నారంటే!

కాస్త ఆలస్యం అయినా సరే - అన్నీ తెలుసుకున్నాకే పెళ్లికి 'ఓకే' చెప్పాలట!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.