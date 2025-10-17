నోరూరించే "రొయ్యల ఇగురు" - నీచు వాసన లేకుండా ఇలా చేస్తే ఎవరైనా ఇష్టంగా తింటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 17, 2025 at 3:56 PM IST
Prawns Iguru Curry Making : రొయ్యలతో చేసిన పదార్థాలంటే చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. వీటితో కర్రీ లేదా ఫ్రై చేస్తారు. అలా కాకుండా ఈసారి రొయ్యల ఇగురు చేశారంటే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ రెసిపీని కేవలం నిమిషాల్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి టేస్టీటేస్టీ రొయ్యల ఇగురు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- రొయ్యలు - అర కేజీ (500 గ్రాములు)
- ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - 2
- ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఉల్లిపాయ - 1
- పసుపు - ఒక టీ స్పూన్
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 4
- టమోటా - 1
- కారం - ఒకటిన్నర స్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 స్పూన్
- మిరియాల పొడి - పావు స్పూన్
- గరం మసాలా - చిటికెడు
- చింతపండు - 30 గ్రాములు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో 500 గ్రాముల రొయ్యలను తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా ఇంకో గిన్నెలో 30 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత రెండు ఎండుమిర్చి ముక్కలు, ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసి వేగనివ్వాలి. అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేయాలి.
- ఆ తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి బాగా ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు వేసి మూతపెట్టి రెండు నిమిషాల పాటు మగ్గనివ్వాలి.
- టమోటా ముక్కలు మగ్గిన తర్వాత నానబెట్టిన చింతపండు రసం పోసి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మరో ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- ఆయిల్ సేపరెట్ అయిన తర్వాత కడిగి పెట్టుకున్న రొయ్యలను వేసి మగ్గించాలి. ఆ తర్వాత ఒకటిన్నర స్పూన్ కారం, ఒక స్పూన్ ధనియాల పొడి, పావు స్పూన్ మిరియాల పొడి, చిటికెడు గరం మసాలా వేసి బాగా కలిపి మూతపెట్టి మరో ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి.
- ఐదు నిమిషాల తర్వాత కొన్ని నీళ్లు పోసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి మరో ఐదు నిమిషాల పాటు మగ్గించాలి.
- చివరన కాస్త కొత్తిమీర వేసి బాగా కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే వేడివేడి, టేస్టీటేస్టీ రొయ్యల ఇగురు సిద్ధమైనట్లే!
- వేడివేడి అన్నంలో రొయ్యల ఇగురు వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలూ ఎక్కువగానే తింటారు!
- ఇలా ఓసారి ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ వావ్ అనాల్సిందే!
- మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ట్రై చేసి చూడండి!
