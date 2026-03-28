ఆంధ్ర స్టైల్ "మటన్ మసాలా కర్రీ" - ఇలా కుక్ చేస్తే ముక్క మెత్తగా ఉడుకుతుంది!
కమ్మని మటన్ కర్రీ - ఇలా వండారంటే ముక్క మిగలదు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 10:38 AM IST
Mutton Masala Curry : నాన్వెజ్ లవర్స్కి మటన్ పేరు చెప్పగానే నోరూరుతుంది. ఇక సండే వచ్చిదంటే దీనిని తినాల్సిందేనంటారు! అందుకే ఇండ్లలో దీన్ని వివిధ రకాలుగా చేసి తింటారు. కానీ ఎప్పుడు ఒకేలా అన్న బోర్ అనిపిస్తుంది. అందుకే మీకోసం ఇవాళ ఆంధ్ర స్టైల్ ఘుమఘుమలాడే మటన్ మసాలా రెసిపీని పరిచయం చేయబోతున్నాం. ఒక్కసారి ఇలా చేశారంటే ఇంట్లో వాళ్లందరూ ఇష్టంగా తింటారు.
కమ్మని ఆలూ, వంకాయ కర్రీ - ఘుమఘమలాడాలంటే ఇలా చేయండి!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మటన్ - అర కిలో (500 గ్రాములు)
- పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - ముప్పావు కప్పు
- జీడిపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- గసగసాలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉల్లిపాయలు - 2
- పచ్చిమిర్చి - 7
- ఆయిల్ - అర కప్పు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 టీ స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- కారం - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- ధనియాలపొడి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- టమోటాలు - 2
- గరంమసాలా - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్రపొడి - 1 టీ స్పూన్
- నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - అర కట్ట
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం గిన్నెలో అర కిలో మటన్ వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత ఉప్పు కలిపిన నీళ్లలో వేసి 30 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
- అదేవిధంగా మరో గిన్నెలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల జీడిపప్పు, తగినన్ని వాటర్ యాడ్ చేసి 10 నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోవాలి. అలాగే ఓ చిన్న కప్పులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల గసగసాలు, సరిపడా నీళ్లు పోసి 15 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
- మరోవైపు రెండు ఉల్లిపాయలు, రెండు టమోటాలను కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు టమోటాలను మిక్సీజార్లో వేసి మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం మిక్సీజార్లో ముప్పావుకప్పు పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు, నానబెట్టిన జీడిపప్పు పలుకులు, గసగసాలు వేసి మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేయాలి.
- అలాగే మిక్సీజార్లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, ఏడు పచ్చిమిర్చి, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మెత్తని పేస్ట్లా మిక్సీ పట్టాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్లో నానబెట్టిన మటన్, ఒక లీటర్ నీళ్లు పోసి మూతపెట్టాలి. ఆ తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఏడు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో అర కప్పు ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కొద్దిగా కరివేపాకు, గ్రైండ్ చేసుకున్న ఉల్లిపచ్చిమిర్చి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి.
- ఈ మిశ్రమం వేగాక రెండు టీ స్పూన్ల అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, కొద్దిగా ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ పసుపు వేసి వేగనివ్వాలి. ఇందులోనే మూడు టేబుల్ స్పూన్ల కారం, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాల పొడి యాడ్ చేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇందులోనే గ్రైండ్ చేసుకున్న టమోట ప్యూరీ, కొబ్బరిగసగసాల పేస్ట్ వేయాలి. ఇప్పుడు పచ్చివాసన పోయి నూనె పైకి తేలేంత వరకు కలుపుతూ వేగనివ్వాలి. అలాగే కప్పు నీళ్లు యాడ్ చేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి మరిగించాలి.
- ఈ మిశ్రమం చక్కగా మరిగాక ఉడికించిన మటన్ ముక్కలు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి 20 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- ఇరవై నిమిషాల తర్వాత ఆయిల్ పైకి తేలుతుంది. ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ స్పూన్ గరంమసాలా, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, అర కట్ట కొత్తిమీర తరుగు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే చిక్కని గ్రేవీతో ఆంధ్ర స్టైల్ మటన్ మసాలా కర్రీ మీ ముందుంటుంది!
పిండి రుబ్బకుండానే సొరకాయతో "ఇడ్లీలు" - రొటీన్కు భిన్నంగా - ఎంతో టేస్టీగా!
చల్లని సాయంత్రానికి కరకరలాడే "మద్దూర్ వడలు" - ఇంట్లోనే కర్ణాటక స్టైల్ స్నాక్ రెడీ!