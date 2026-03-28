ETV Bharat / offbeat

ఆంధ్ర స్టైల్ "మటన్ మసాలా కర్రీ" - ఇలా కుక్ చేస్తే ముక్క మెత్తగా ఉడుకుతుంది!

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 28, 2026 at 10:38 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Mutton Masala Curry : నాన్​వెజ్ లవర్స్​కి మటన్​ పేరు చెప్పగానే నోరూరుతుంది. ఇక సండే వచ్చిదంటే దీనిని తినాల్సిందేనంటారు! అందుకే ఇండ్లలో దీన్ని వివిధ రకాలుగా చేసి తింటారు. కానీ ఎప్పుడు ఒకేలా అన్న బోర్​ అనిపిస్తుంది. అందుకే మీకోసం ఇవాళ ఆంధ్ర స్టైల్ ఘుమఘుమలాడే మటన్​ మసాలా రెసిపీని పరిచయం చేయబోతున్నాం. ఒక్కసారి ఇలా చేశారంటే ఇంట్లో వాళ్లందరూ ఇష్టంగా తింటారు.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మటన్ - అర కిలో (500 గ్రాములు)
  • పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - ముప్పావు కప్పు
  • జీడిపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • గసగసాలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • పచ్చిమిర్చి - 7
  • ఆయిల్ - అర కప్పు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 టీ స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
  • కారం - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ధనియాలపొడి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • టమోటాలు - 2
  • గరంమసాలా - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్రపొడి - 1 టీ స్పూన్
  • నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • కొత్తిమీర తరుగు - అర కట్ట
తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం గిన్నెలో అర కిలో మటన్ వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత ఉప్పు కలిపిన నీళ్లలో వేసి 30 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
  • అదేవిధంగా మరో గిన్నెలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల జీడిపప్పు, తగినన్ని వాటర్ యాడ్ చేసి 10 నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోవాలి. అలాగే ఓ చిన్న కప్పులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల గసగసాలు, సరిపడా నీళ్లు పోసి 15 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
  • మరోవైపు రెండు ఉల్లిపాయలు, రెండు టమోటాలను కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు టమోటాలను మిక్సీజార్​లో వేసి మెత్తని పేస్ట్​లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం మిక్సీజార్​లో ముప్పావుకప్పు పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు, నానబెట్టిన జీడిపప్పు పలుకులు, గసగసాలు వేసి మెత్తని పేస్ట్​లా గ్రైండ్ చేయాలి.
  • అలాగే మిక్సీజార్​లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, ఏడు పచ్చిమిర్చి, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మెత్తని పేస్ట్​లా మిక్సీ పట్టాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్​లో నానబెట్టిన మటన్, ఒక లీటర్​ నీళ్లు పోసి మూతపెట్టాలి. ఆ తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఏడు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో అర కప్పు ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కొద్దిగా కరివేపాకు, గ్రైండ్ చేసుకున్న ఉల్లిపచ్చిమిర్చి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి.
  • ఈ మిశ్రమం వేగాక రెండు టీ స్పూన్ల అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, కొద్దిగా ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ పసుపు వేసి వేగనివ్వాలి. ఇందులోనే మూడు టేబుల్ స్పూన్ల కారం, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాల పొడి యాడ్ చేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఇందులోనే గ్రైండ్ చేసుకున్న టమోట ప్యూరీ, కొబ్బరిగసగసాల పేస్ట్ వేయాలి. ఇప్పుడు పచ్చివాసన పోయి నూనె పైకి తేలేంత వరకు కలుపుతూ వేగనివ్వాలి. అలాగే కప్పు నీళ్లు యాడ్ చేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి మంటను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మరిగించాలి.
  • ఈ మిశ్రమం చక్కగా మరిగాక ఉడికించిన మటన్ ముక్కలు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి 20 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • ఇరవై నిమిషాల తర్వాత ఆయిల్ పైకి తేలుతుంది. ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ స్పూన్ గరంమసాలా, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, అర కట్ట కొత్తిమీర తరుగు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే చిక్కని గ్రేవీతో ఆంధ్ర స్టైల్ మటన్ మసాలా కర్రీ మీ ముందుంటుంది!

TAGGED:

ANDHRA STYLE MUTTON MASALA CURRY
ఆంధ్ర స్టైల్ మటన్ మసాలా కర్రీ
MUTTON MASALA CURRY IN TELUGU
MUTTON CURRY MAKING PROCESS
MUTTON MASALA CURRY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.