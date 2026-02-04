ETV Bharat / offbeat

ఆంధ్రా స్టైల్ "ముద్దపప్పు" - వేడివేడి అన్నంలో నెయ్యితో తింటే అమృతమే!

ఇంట్లోనే సింపుల్​గా చేసుకునే ముద్దపప్పు రెసిపీ - ఒక్కసారి తింటే ఎప్పుడూ ఇలానే చేసుకుంటారు!

Mudda Pappu
Mudda Pappu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 4, 2026 at 2:34 PM IST

2 Min Read
Andhra Style Mudda Pappu Recipe in Telugu : మెజార్టీ పీపుల్ ఎక్కువగా ఇష్టపడే రెసిపీల్లో పప్పు కర్రీ ఒకటి. దీనిని వివిధ రకాలుగా తయారు చేస్తుంటారు. ఇందులో ముద్దపప్పు చాలా ఫేమస్. దీన్ని ఒక్కొక్కరు ఒక్కోరకంగా ప్రిపేర్ చేస్తారు. కానీ కొంతమంది ఎంత బాగా వండినా మంచి రుచికరంగా రావట్లేదని మదనపడుతుంటారు. అలాంటి వారు ఓసారి ఆంధ్రా స్టైల్లో ముద్దపప్పును ట్రై చేశారంటే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టంగా తింటారు!

అలాగే దీని తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. కుక్కర్​లో అప్పటికప్పుడు చాలా సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇక ముఖ్యంగా ఆవకాయ లేదా ఏదైనా పులుసు రెసిపీలోకి దీన్ని సైడ్ డిష్​గా చేసి తిన్నారంటే వావ్ అనాల్సిందే! లేదంటే వేడివేడి అన్నంలో కాస్త నెయ్యి వేసి తిన్నా ఆ టేస్ట్ వేరే లెవల్​. మరి ఈ సూపర్ టేస్టీ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

Mudda Pappu
కందిపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కందిపప్పు - అర కప్పు
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
  • నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఇంగువ - పావు టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
Mudda Pappu
జీలకర్ర (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో అర కప్పు కందిపప్పు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వీటిని దోరగా వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. అనంతరం కందిపప్పును గిన్నెలో వేసి శుభ్రంగా కడగాలి.
  • ఆ తర్వాత కుక్కర్​లో ఫ్రై చేసుకున్న కందిపప్పు, ఒకటిన్నర కప్పుల నీళ్లు, అర టీ స్పూన్ పసుపు వేసి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఏడు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించాలి.
  • ఏడు విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత కుక్కర్​ మూత తీసి పప్పును మెత్తగా పప్పు గుత్తితో రుబ్బాలి.
Mudda Pappu
పసుపు (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని రుబ్బిన పప్పులో వేసి కలపాలి.
  • అంతే ఘుమఘుమలాడే ఆంధ్రా స్టైల్ ముద్దపప్పు సిద్ధంగా ఉంటుంది!
Mudda Pappu
నెయ్యి (Getty Images)
  • వేడివేడి అన్నంలో ఈ ముద్దపప్పు కాస్త నెయ్యి వేసి తిన్నారంటే ఇంకో నాలుగు ముద్దలూ ఎక్కువగానే లాగిస్తారు. ఇక పిల్లలైతే వన్స్​మోర్ అంటారంతే!
  • మీరు ఈ రెసిపీని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే కందిపప్పుతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

