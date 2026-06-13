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రొయ్యలు తినాలనిపిస్తోందా ? - ఆంధ్రా స్టైల్ "మామిడికాయ రొయ్యల ఇగురు" ఇలా ట్రై చేయండి!

అద్దిరిపోయే రుచితో ప్రాన్స్ కర్రీ - ఒక్కసారి తింటే ఫేవరెట్ లిస్టులో చేరడం పక్కా!

Mango Prawns Curry
Mango Prawns Curry (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 13, 2026 at 10:08 AM IST

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Andhra Style Mango Prawns Curry :

మీకు రొయ్యలు తినాలనిపిస్తోందా? కానీ, ఎలా కుక్ చేయాలో తెలియదా? సమ్మర్​లో దొరికే మామిడికాయలతో ఇలా రొయ్యల ఇగురు ట్రై చేసి చూడండి! టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. ఆంధ్రా స్టైల్ మామిడికాయ రొయ్యల ఇగురు. ఇది నోటికి పుల్ల పుల్లగా, కారం కారంగా ఉంటుంది. ఈ వీకెండ్ ఇలా చేశారంటే ఇళ్లంతా ఘుమఘుమలాడాల్సిందే. మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా ఈ కర్రీని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

"ఫంక్షన్ స్టైల్ మటన్ కర్రీ" - ఇలా చేశారంటే అర కేజీ తెచ్చినా పది మందికి పెట్టేయొచ్చు!

Mango Prawns Curry
రొయ్యలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • రొయ్యలు - ఒక కేజీ (1000 గ్రాములు)
  • మామిడికాయలు - 2
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • ఆయిల్ - 6 టేబుల్ స్పూన్లు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 12
  • ఎండుమిర్చి - 4
  • జీలకర్ర - 2 టీ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - 2 టీ స్పూన్లు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - 2 టీ స్పూన్లు
  • కారం - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర పొడి - 2 టీ స్పూన్లు
  • ధనియాల పొడి - 2 టీ స్పూన్లు
  • టమోటాలు - 2
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
  • ఎండుకొబ్బరి పొడి - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి - 6
Mango Prawns Curry
మామిడికాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో కేజీ రొయ్యలు వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. అలాగే రెండు ఉల్లిపాయలు, రెండు టమోటాలు, రెండు మామిడికాయలు, ఆరు పచ్చిమిర్చిని తరిగి ఉంచాలి.
  • ఇప్పుు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఆరు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత రెండు టీ స్పూన్ల జీలకర్ర, రెండు టీ స్పూన్ల ఆవాలు, నాలుగు ఎండుమిర్చి వేసి వేయించాలి.
Mango Prawns Curry
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • ఇవి వేగిన తర్వాత 12 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి. అనంతరం కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపచ్చిమిర్చి ముక్కలు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఆనియన్స్ బాగా వేగిన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయే వరకు వేయించాలి. ఇందులోనే రెండు టీ స్పూన్ల పసుపు, రెండు టీ స్పూన్ల ధనియాల పొడి, రెండు టీ స్పూన్ల జీలకర్ర పొడి, మూడు టేబుల్ స్పూన్ల కారం వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఈ మిశ్రమాన్ని వేగనివ్వాలి.
Mango Prawns Curry
టమోటాలు (Getty Images)
  • ఈ మిశ్రమం చక్కగా వేగాక తరిగి ఉంచిన టమోటా ముక్కలు వేసి బాగా కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. 5 నిమిషాల తర్వాత రెండు కప్పుల నీళ్లు పోసి మరో 10 నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి.
  • పది నిమిషాల తర్వాత కడిగి పెట్టుకున్న రొయ్యలు యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం మూతపెట్టి మరో ఐదు నిమిషాల పాటు మగ్గించాలి.
Mango Prawns Curry
కారం (Getty Images)
  • రొయ్యలు మగ్గి రంగు మారుతున్నప్పుడు కట్ చేసి పెట్టుకున్న మామిడికాయ ముక్కలు వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి ఆయిల్ పైకి తేలేంత వరకు ఉడికించాలి.
  • ఆయిల్ పైకి తేలిన తర్వాత మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఎండుకొబ్బరి పొడి, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం మరో మూడు నిమిషాల పాటు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే నోరూరించే ఆంధ్రా స్టైల్ మామిడికాయ రొయ్యల ఇగురు మీ ముందుంటుంది!

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TAGGED:

మామిడికాయ రొయ్యల ఇగురు తయారీ విధానం
RAW MANGO PRAWNS CURRY MAKING
ANDHRA STYLE MANGO PRAWNS CURRY
CHEMMEEN MANGA CURRY PROCESS
MAMIDIKAYA ROYYALA IGURU

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