నోరూరించే "అల్లం చట్నీ" - పక్కా కొలతలతో 15 రోజులు నిల్వ!

ఆంధ్రా స్టైల్లో అల్లం చట్నీ - సింపుల్​గా ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోండిలా!

Ginger Chutney
Ginger Chutney (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 19, 2025 at 2:04 PM IST

2 Min Read
Ginger Chutney Making in Telugu : టిఫిన్స్​లో చాలా మంది అల్లం చట్నీని తినడానికి ఇష్టపడతారు. దీనిని ఇంట్లో కూడా చేస్తుంటారు. కానీ టిఫిన్ సెంటర్​లో చేసే​ రుచి రాదు. అలాంటివారి కోసమే పక్కా కొలతలతో ఆంధ్రా స్టైల్లో అద్దిరిపోయే అల్లం చట్నీ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. ఎండుమిర్చి కాంబోలో రెడీ చేసుకునే ఇది భలే కమ్మగా ఉంటుంది. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ఈ పద్ధతిని​ పాటిస్తూ చేశారంటే 15 రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటుంది! మరి ఆలస్యం​ చేయకుండా దీనిని ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Allam Chutney
అల్లం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఆయిల్ - రెండున్నర స్పూన్లు
  • మెంతులు - పావు స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 స్పూన్
  • ధనియాలు - ఒకటిన్నర స్పూన్
  • అల్లం ముక్కలు - 1 కప్పు
  • శనగపప్పు - 1 స్పూన్
  • మినపప్పు - 1 స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 15
  • బెల్లం - 1 కప్పు
  • చింతపండు - 20 గ్రాములు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
Allam Chutney
జీలకర్ర, ఆవాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా కప్పులో 20 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి 10 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో రెండు స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత పావు స్పూన్ మెంతులు, అర స్పూన్ జీలకర్ర, ఒకటిన్నర స్పూన్ ధనియాలు వేసి ఒక నిమిషం పాటు ఫ్రై చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత ఒక కప్పు అల్లం ముక్కలు, ఒక స్పూన్ శనగపప్పు, ఒక స్పూన్ మినపప్పు యాడ్ చేసి దోరగా వేగనివ్వాలి. అనంతరం 15 ఎండుమిర్చి ముక్కలు వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వేయించాలి.
Allam Chutney
శనగపప్పు (Getty Images)
  • అదేవిధంగా కప్పు బెల్లం, నానబెట్టిన చింతపండు వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు మూతపెట్టి మగ్గించాలి. ఐదు నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
  • ఈ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్​లో వేయాలి. ఇందులోనే పది వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
Allam Chutney
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • మరోవైపు తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి అర స్పూన్ ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత అర స్పూన్ జీలకర్ర, అర స్పూన్ ఆవాలు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి.
  • ఇప్పుడు తాలింపును గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న అల్లం చట్నీలో వేసి కలపాలి.
  • అంతే కమ్మని అల్లం చట్నీ సిద్ధంగా ఉంటుంది!
Allam Chutney
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • అనంతరం అల్లం చట్నీని ఎయిర్​టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే 15 రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది!
  • ఈ పచ్చడి కేవలం టిఫిన్స్​లోకి మాత్రమే కాకుండా అన్నంలోకి సూపర్ కాంబినేషన్!

