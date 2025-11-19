నోరూరించే "అల్లం చట్నీ" - పక్కా కొలతలతో 15 రోజులు నిల్వ!
ఆంధ్రా స్టైల్లో అల్లం చట్నీ - సింపుల్గా ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోండిలా!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 19, 2025 at 2:04 PM IST
Ginger Chutney Making in Telugu : టిఫిన్స్లో చాలా మంది అల్లం చట్నీని తినడానికి ఇష్టపడతారు. దీనిని ఇంట్లో కూడా చేస్తుంటారు. కానీ టిఫిన్ సెంటర్లో చేసే రుచి రాదు. అలాంటివారి కోసమే పక్కా కొలతలతో ఆంధ్రా స్టైల్లో అద్దిరిపోయే అల్లం చట్నీ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. ఎండుమిర్చి కాంబోలో రెడీ చేసుకునే ఇది భలే కమ్మగా ఉంటుంది. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ చేశారంటే 15 రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటుంది! మరి ఆలస్యం చేయకుండా దీనిని ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
నోరూరించే హోటల్ స్టైల్ "టమోటా బాత్" - లంచ్ బాక్స్లోకి పర్ఫెక్ట్ జోడీ!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఆయిల్ - రెండున్నర స్పూన్లు
- మెంతులు - పావు స్పూన్
- జీలకర్ర - 1 స్పూన్
- ధనియాలు - ఒకటిన్నర స్పూన్
- అల్లం ముక్కలు - 1 కప్పు
- శనగపప్పు - 1 స్పూన్
- మినపప్పు - 1 స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 15
- బెల్లం - 1 కప్పు
- చింతపండు - 20 గ్రాములు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా కప్పులో 20 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి 10 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో రెండు స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత పావు స్పూన్ మెంతులు, అర స్పూన్ జీలకర్ర, ఒకటిన్నర స్పూన్ ధనియాలు వేసి ఒక నిమిషం పాటు ఫ్రై చేయాలి.
- ఆ తర్వాత ఒక కప్పు అల్లం ముక్కలు, ఒక స్పూన్ శనగపప్పు, ఒక స్పూన్ మినపప్పు యాడ్ చేసి దోరగా వేగనివ్వాలి. అనంతరం 15 ఎండుమిర్చి ముక్కలు వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి వేయించాలి.
- అదేవిధంగా కప్పు బెల్లం, నానబెట్టిన చింతపండు వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు మూతపెట్టి మగ్గించాలి. ఐదు నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- ఈ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్లో వేయాలి. ఇందులోనే పది వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
- మరోవైపు తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి అర స్పూన్ ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత అర స్పూన్ జీలకర్ర, అర స్పూన్ ఆవాలు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేగనివ్వాలి.
- ఇప్పుడు తాలింపును గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న అల్లం చట్నీలో వేసి కలపాలి.
- అంతే కమ్మని అల్లం చట్నీ సిద్ధంగా ఉంటుంది!
- అనంతరం అల్లం చట్నీని ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే 15 రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటుంది!
- ఈ పచ్చడి కేవలం టిఫిన్స్లోకి మాత్రమే కాకుండా అన్నంలోకి సూపర్ కాంబినేషన్!
తియ్యని "ఫలూదా సేమియా పాయసం" - ఒక్కసారి టేస్ట్ చేస్తే జిందగీ ఖుష్!
బాయిలర్ చికెన్తో "నాటుకోడి టేస్ట్" - పక్కా కొలతలతో గ్రేవీ కర్రీ రెసిపీ!