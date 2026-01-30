పదండి "పచ్చిమిర్చి పచ్చడి" టేస్ట్ చేద్దాం - చపాతీ, దోసెల్లోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది!
పచ్చిమిర్చి చట్నీ ఇలా ట్రై చేయండి - రోజూ తినేదానికంటే ఎక్కువే తింటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 30, 2026 at 3:02 PM IST
ANDHRA STYLE GREEN CHILLI CHUTNEY : రోటి పచ్చళ్ల రుచి ఎంతో బాగుంటుంది. టమోటా, కొత్తిమీర, పుదీనా లాంటి పచ్చళ్లు రోట్లో రెడీ చేసుకుని కాస్త పోపు వేసుకుని తింటుంటే అద్భుతంగా ఉంటుంది. సరిగ్గా అలాగే పచ్చిమిర్చి పచ్చడి కూడా. కాస్త చింతపండు, ఉల్లిపాయ, చివర్లో పోపు వేసుకుని రెడీ చేసుకునే ఈ రోటి పచ్చడి ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగా మీరూ ఓ సారి సింపుల్గా ట్రై చేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పచ్చిమిర్చి - 25
- చింతపండు - పెద్ద నిమ్మకాయ సైజు
- నూనె - 1 టేబుల్ స్పూన్
- మెంతులు - అర స్పూన్
- ధనియాలు - 1 స్పూన్
- జీలకర్ర - 1 స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- వెల్లుల్లి - 12
- ఉల్లిపాయ - 1
పోపు కోసం :
- నూనె - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- పచ్చి పప్పు - అర స్పూన్
- మినపప్పు - అర స్పూన్
- ఎండు మిర్చి - 2
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- పసుపు - పావు స్పూన్
- ఇంగువ - చిటికెడు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా పచ్చిమిర్చి శుభ్రం చేసుకుని కట్ చేసుకోవాలి. తెల్ల పచ్చి మిర్చి ఎక్కువగా ఘాటు ఉంటాయి. ముదురు రంగు పచ్చిమిర్చి కాస్త ఘాటు తక్కువగా ఉంటాయి. పచ్చిమిర్చి శుభ్రం చేసుకుని కట్ చేసుకుని పెద్ద నిమ్మకాయ సైజు చింతపండు నానబెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని నూనె వేడెక్కిన తర్వాత మెంతులు వేయించాలి. ఆ తర్వాత ధనియాలు, జీలకర్ర వేసుకుని వేయించాక పచ్చిమిర్చి వేసుకుని బాగా వేయించాలి. మూత పెట్టుకుని పచ్చిమిర్చి రంగు మారే వరకు వేయించి తీసుకోవాలి. ఇపుడు పచ్చిమిర్చి రోట్లోకి తీసుకుని రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకోవాలి. మీకు రోలు అందుబాటులో లేకపోతే మిక్సీలో చేసుకోవచ్చు.
- ఆ తర్వాత బాగా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకుని 12 వెల్లుల్లి పాయలు వేసుకుని రుబ్బుకోవాలి. ఆ తర్వాత నానబెట్టిన చింతపండు వేసుకుని రుబ్బుకోవాలి. ఇపుడు ఉల్లిపాయను పెద్ద పెద్ద ముక్కలు కట్ చేసుకుని పచ్చడిలో వేసుకుని దంచి తీసుకోవాలి. ఇలా రెడీ చేసుకున్న పచ్చడిలోకి పోపు వేసుకోవాలి.
- ఇపుడు అదే కడాయిలో నూనె వేసి వేడెక్కగానే ఆవాలు, జీలకర్ర, పచ్చి పప్పు, మినపప్పు, ఎండు మిర్చి వేసుకుని వేయించాలి. ఒక నిమిషం తర్వాత కరివేపాకు, పసుపు, ఇంగువ వేసుకుని వేయించాలి. ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసిన పచ్చడి వేసుకుని బాగా కలపాలి. అంతే! ఇలా రెడీ చేసుకున్న పచ్చడి ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది.
