ఆంధ్రా స్టైల్ "పుల్ల గోంగూర పచ్చడి" - ఆమ్లెట్ వేసుకుని తింటుంటే అద్దిరిపోతుంది!

పచ్చిమిర్చితో గోంగూర నిల్వ పచ్చడి - ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే అపుడు తినొచ్చు

gongura_pachadi
ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 13, 2026 at 12:56 PM IST

Gongura Pachadi Recipe in Telugu : ఎండుకారంతో తయారు చేసుకునే గోంగూర చట్నీ కంటే పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లితో చేసే పుల్లటి గోంగూర నిల్వ పచ్చటి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. పుల్ల పుల్లగా ఏడాదంతా ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే అపుడు తినేయొచ్చు. పచ్చడికి సైడ్ డిష్​గా ఆమ్లెట్ వేసుకుని తింటుంటే అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇచ్చిన పద్ధతిలో పుల్ల గోంగూర పచ్చడి ట్రై చేసి చూడండి.

gongura_pachadi

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • గోంగూర - పావు కేజీ
  • పచ్చిమిర్చి - 150 గ్రాములు
  • మెంతులు - 1 స్పూన్
  • ఆవాలు - 1 స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 స్పూన్
  • నూనె - 120 గ్రాముల
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15
  • ఇంగువ - అర స్పూన్
  • పసుపు - అర స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
gongura_pachadi

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా కాడలు తెంచిన గోంగూర ఆకులు దాదాపు పావుకేజీ వరకు ఉండేలా చూసుకోవాలి. అందుకు అనుగుణంగా ఏడు నుంచి 8 కట్టలు తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇందులోకి 150 గ్రాముల పచ్చిమిర్చి (కారానికి తగ్గట్టుగా) అవసరం ఉంటుంది. తెల్ల మిర్చి కారం ఘాటు ఎక్కువగా ఉంటుంది. నల్లగా కనిపించే మిర్చి ఘాటు తక్కువగా ఉంటుంది. ఇపుడు పచ్చిమిర్చి శుభ్రం చేసుకుని తడి లేకుండా తుడిచి మిక్సీలో గ్రైండ్ చేసి తీసుకోవాలి. ఇపుడు గోంగూర కూడా శుభ్రం చేసుకుని క్లాత్​పై ఫ్యాన్ గాలికి ఆరబెట్టుకోవాలి.
gongura_pachadi
  • ఇక స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని మెంతులు, ఆవాలు, జీలకర్ర వేసుకుని సన్నటి మంటపై బాగా దోరగా వేయించాలి. అడుగు మందంగా ఉండే గిన్నెలో బాగా వేగుతాయి. ఇలా వేయించాక చల్లార్చుకుని గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇపుడు అదే కడాయిలో 120 గ్రాముల పల్లీ నూనె పోసుకుని వేడెక్కగానే ఆవాలు, జీలకర్ర వేసుకుని వేయించాక ముందుగా గ్రైండ్ చేసిన పచ్చిమిర్చి వేసుకుని వేయించాలి. అందులో పచ్చిదనం పోయాక 15 వెల్లుల్లి రెబ్బలు కచ్చా పచ్చాగా దంచి లేదా సగానికి కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లి బాగా కలుపుతూ అర స్పూన్ ఇంగువ కూడా వేసుకుని కలపాలి.
gongura_pachadi
  • పచ్చి మిర్చి రంగు మారిన తర్వాత అర స్పూన్ పసుపు వేసుకుని కలిపి శుభ్రం చేసుకున్న గోంగూర వేసుకుని బాగా మగ్గించాలి. మూత పెట్టి మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉంటే గోంగూర మగ్గిపోతుంది. ఇపుడు రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని దాదాపు 15 నిమిషాల పాటు నూనె తేలే వరకు మగ్గించుకోవాలి.
gongura_pachadi
  • ఆ తర్వాత మూత తీసుకుని ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్న ఆవాలు, జీలకర్ర మిశ్రమాన్ని వేసుకుని కలపాలి. మరో రెండు, మూడు నిమిషాలు సన్నటి మంటపైనే వేయించి స్టవ్ కట్టేసి దించి చల్లార్చుకోవాలి. అంతే ! ఘుమఘుమలాడే పుల్ల గోంగూర పచ్చడి రెడీగా ఉంటుంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

