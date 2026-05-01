మునక్కాయ, మామిడికాయలతో "చేపల పులుసు" - కిర్రాక్ కాంబినేషన్!

fish_stew_recipe
Published : May 1, 2026 at 3:29 PM IST

FISH STEW RECIPE : చేపల పులుసులోకి మునక్కాయ రుచి తోడైతే ఎలా ఉంటుంది? ఈ రెండింటికీ మామిడికాయ పులుపు కలిసి వస్తే ఇక అద్భుతాన్ని ఆవిష్కరించినట్లే! మీకు ఎంతో ఇష్టమైన చేపల పులుసు ఓసారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి! ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు. అన్నం, రాగి సంకటిలోకి టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది.

fish_stew_recipe
fish_stew_recipe (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • చేపలు - 1 కేజీ
  • కల్లుప్పు - కొద్దిగా
  • నిమ్మరసం - అర చెక్క
  • పసుపు - అర స్పూన్
  • కారం - 3 స్పూన్లు
  • చింతపండు - 60 గ్రాములు
  • మునక్కాయ - 1
  • మామిడికాయ - చిన్నది
  • టమోటా - 1
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • నూనె - 5 టేబుల్ స్పూన్లు
  • మెంతులు - అర స్పూన్
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 6
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర పొడి - అర టీ స్పూన్
fish_stew_recipe
fish_stew_recipe (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • చేప ముక్కలను కల్లుప్పు, నిమ్మరసం వేసి క్లీన్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత నీళ్లు వార్చేసి ఉప్పు, పసుపు, కారం వేసుకుని బాగా కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇపుడు ఓ గిన్నెలోకి చింతపండు తీసుకుని శుభ్రం చేసుకుని నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత మునక్కాయ ముక్కలు, టమోటా, 2 ఉల్లిపాయలు తరిగి పెట్టుకోవాలి. మామిడికాయ మొత్తం 3 లేదా 4 ముక్కలు చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
fish_stew_recipe
fish_stew_recipe (Getty images)
  • ఇపుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకుని 5 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసుకోవాలి. వేడెక్కగానే ముందుగా మెంతులు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర వేయించాలి. మెంతులు ఎర్రగా కాలే వరకు వేయించాక పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకోవాలి. వేగిన తర్వాత కరివేపాకు వేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు, టమోటా, మునక్కాయ ముక్కలు వేసుకుని వేయించాలి. ఆ తర్వాత మంట లో ఫ్లేమ్​లో పెట్టుకుని కారం, ధనియాల పొడి వేసుకుని బాగా కలపాలి.
  • ఆ తర్వాత అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి వేసుకుని కలపాలి. కారం వేసిన తర్వాత మంట తక్కువగా ఉంచాలి. లేదంటే మాడిపోతుంది. ఇపుడు చింతపండు రసం పోసుకుని రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత 5 నిమిషాలు ఉడికించాక ఉప్పు, పసుపు, కారం కలిపిన చేప ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మామిడి కాయ ముక్కలు కూడా వేసుకుని నూనె తేలే వరకు ఉడికించుకోవాలి. దాదాపు 15 నుంచి 20 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకుంటే చేపల కర్రీ ఘుమఘుమలాడిపోతుంది.

