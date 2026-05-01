మునక్కాయ, మామిడికాయలతో "చేపల పులుసు" - కిర్రాక్ కాంబినేషన్!
చేపల పులుసు ఇలా ట్రై చేయండి - అన్నం, సంకటిలోకి సూపర్ ఉంటుంది
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 1, 2026 at 3:29 PM IST
FISH STEW RECIPE : చేపల పులుసులోకి మునక్కాయ రుచి తోడైతే ఎలా ఉంటుంది? ఈ రెండింటికీ మామిడికాయ పులుపు కలిసి వస్తే ఇక అద్భుతాన్ని ఆవిష్కరించినట్లే! మీకు ఎంతో ఇష్టమైన చేపల పులుసు ఓసారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి! ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు. అన్నం, రాగి సంకటిలోకి టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- చేపలు - 1 కేజీ
- కల్లుప్పు - కొద్దిగా
- నిమ్మరసం - అర చెక్క
- పసుపు - అర స్పూన్
- కారం - 3 స్పూన్లు
- చింతపండు - 60 గ్రాములు
- మునక్కాయ - 1
- మామిడికాయ - చిన్నది
- టమోటా - 1
- ఉల్లిపాయలు - 2
- నూనె - 5 టేబుల్ స్పూన్లు
- మెంతులు - అర స్పూన్
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 3
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 6
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - అర టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- చేప ముక్కలను కల్లుప్పు, నిమ్మరసం వేసి క్లీన్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత నీళ్లు వార్చేసి ఉప్పు, పసుపు, కారం వేసుకుని బాగా కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇపుడు ఓ గిన్నెలోకి చింతపండు తీసుకుని శుభ్రం చేసుకుని నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత మునక్కాయ ముక్కలు, టమోటా, 2 ఉల్లిపాయలు తరిగి పెట్టుకోవాలి. మామిడికాయ మొత్తం 3 లేదా 4 ముక్కలు చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
- ఇపుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకుని 5 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసుకోవాలి. వేడెక్కగానే ముందుగా మెంతులు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర వేయించాలి. మెంతులు ఎర్రగా కాలే వరకు వేయించాక పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకోవాలి. వేగిన తర్వాత కరివేపాకు వేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు, టమోటా, మునక్కాయ ముక్కలు వేసుకుని వేయించాలి. ఆ తర్వాత మంట లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని కారం, ధనియాల పొడి వేసుకుని బాగా కలపాలి.
- ఆ తర్వాత అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి వేసుకుని కలపాలి. కారం వేసిన తర్వాత మంట తక్కువగా ఉంచాలి. లేదంటే మాడిపోతుంది. ఇపుడు చింతపండు రసం పోసుకుని రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత 5 నిమిషాలు ఉడికించాక ఉప్పు, పసుపు, కారం కలిపిన చేప ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మామిడి కాయ ముక్కలు కూడా వేసుకుని నూనె తేలే వరకు ఉడికించుకోవాలి. దాదాపు 15 నుంచి 20 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకుంటే చేపల కర్రీ ఘుమఘుమలాడిపోతుంది.
