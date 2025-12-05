ETV Bharat / offbeat

ఆంధ్ర స్టైల్​ "దొండకాయ పచ్చడి" - పచ్చిమిర్చి, పల్లీలతో అద్దిరిపోద్ది!

- మనసు దోచే "దొండకాయ చట్నీ" - తాలింపు లేకుండానే కమ్మగా తినేయొచ్చు!

Andhra Style Dondakaya Pachadi
Andhra Style Dondakaya Pachadi (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 5, 2025 at 3:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Andhra Style Dondakaya Pachadi : మనలో కొంతమంది దొండకాయతో ఎంత రుచికరంగా ఫ్రై, కర్రీ వంటివి చేసినా తినడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించరు. ముఖ్యంగా పిల్లలైతే ఆ పేరు చెబితేనే చాలు ముందు నుంచే వద్దు మమ్మీ అనేస్తుంటారు. అలా వద్దన్నవాళ్లూ ఇష్టంగా తినేలా చేసి పెట్టే ఒక సూపర్ రెసిపీ ఉంది. అదే, ఆంధ్ర స్టైల్​లో నోరూరించే "దొండకాయ పచ్చడి".

పల్లీలు, పచ్చిమిర్చి కాంబోలో రెడీ అయ్యే ఈ పచ్చడి వేడి వేడి అన్నంలోకి నెక్ట్స్ లెవల్​లో ఉంటుంది. తాలింపు కూడా అవసరం లేకుండా అద్దిరిపోయే టేస్ట్​నిస్తుంది. అలాగే, దీన్ని క్విక్ అండ్ ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, నోరూరించే ఈ దొండకాయ పచ్చడిని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.

Andhra Style Dondakaya Pachadi
Andhra Style Dondakaya Pachadi (ETV Bharat)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • దొండకాయలు - అరకేజీ
  • పల్లీలు - ఒక కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - రుచికి తగినన్ని
  • కొత్తిమీర - గుప్పెడు
  • జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
  • పసుపు - అర టీస్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • టమాటాలు - నాలుగు (మీడియం సైజ్​వి)
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - పది
  • చిన్నసైజ్ ఉల్లిపాయలు - రెండు
  • నూనె - తగినంత

పిల్లలూ ఇష్టంగా తినే "పాలకూర వడలు" - కరకరలాడుతూ భలే రుచిగా ఉంటాయి!

Andhra Style Dondakaya Pachadi
Andhra Style Dondakaya Pachadi (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ పచ్చడి తయారీ కోసం ముందుగా తాజా దొండకాయలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి క్లాత్​తో తుడవాలి.
  • తర్వాత వాటిని రౌండ్ షేప్​లో చక్రాల్లా చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్​లో రెండు టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత పల్లీలు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొత్తిమీర వేసుకుని లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ బాగా వేయించుకోవాలి.
  • పల్లీలు, పచ్చిమిర్చి బాగా వేగిన తర్వాత ఆ మిశ్రమాన్ని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Andhra Style Dondakaya Pachadi
Andhra Style Dondakaya Pachadi (Getty Images)
  • నెక్ట్స్ అదే పాన్​లో మరో రెండు టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత జీలకర్ర వేసి వేయించాలి.
  • అది వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న దొండకాయ ముక్కలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, పసుపు కలుపుతూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో మూడ్నాలుగు నిమిషాలు వేయించుకోవాలి.
  • అనంతరం అందులో టమాటా ముక్కలు, చింతపండును జత చేసి ఒకసారి బాగా కలిపి మూత పెట్టి లో-ఫ్లేమ్​లో బాగా మగ్గించుకోవాలి. ఇలా మగ్గించుకునే క్రమంలో మధ్యమధ్యలో మూత తీసి కలుపుతుండాలి.
  • టమాటా, దొండకాయ ముక్కలు బాగా మెత్తగా మగ్గిపోయాయనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని చల్లార్చుకోవాలి.

పచ్చిమిర్చి​తో పసందైన "చికెన్ కర్రీ" - ఇలా చేస్తే ఇంట్లో పండగే!!

Andhra Style Dondakaya Pachadi
Andhra Style Dondakaya Pachadi (Getty Images)
  • ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో మొదటగా వేయించిన పల్లీలు-పచ్చిమిర్చి మిశ్రమం, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని మరీ మెత్తగా కాకుండా కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • అంటే, పల్లీలు మెత్తగా మెదిగిపోకుండా తింటుంటే అక్కడక్కడా పలుకుల్లా తగిలేలా చూసుకోవాలి.
  • తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న ఆ మిశ్రమంలో వేయించుకున్న దొండకాయ ముక్కల మిశ్రమం, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకుని మరోసారి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
Andhra Style Dondakaya Pachadi
Andhra Style Dondakaya Pachadi (Getty Images)
  • అలా గ్రైండ్ చేసుకున్నాక చివర్లో మీడియం సైజ్​లో కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుని లైట్​గా ఒకట్రెండు పల్స్ ఇచ్చి వదిలేయాలి. అంటే, ఆనియన్స్ కూడా అక్కడక్కడా పంటికే తగిలేలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • మీకు ఒకవేళ రోలు అందుబాటులో ఉంటే దానిలో ఈ పచ్చడి చేసుకుంటే ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుంది.
  • నెక్ట్స్ దాన్ని బౌల్​లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, పోపు లేకుండానే ఆంధ్ర స్టైల్​లో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "దొండకాయ పచ్చడి" రెడీ అవుతుంది!
  • ఒకవేళ మీరు కావాలనుకుంటే తాలింపు పెట్టుకుని తిన్నా ఈ పచ్చడి మంచి రుచికరంగా ఉంటుంది.
Andhra Style Dondakaya Pachadi
Andhra Style Dondakaya Pachadi (ETV Bharat)

చలికాలం పిల్లలకు బలాన్నిచ్చే "నువ్వుల లడ్డూలు" - పాకంతో పని లేదు, విరిగిపోవు!

TAGGED:

DONDAKAYA PACHADI
HOW TO MAKE DONDAKAYA PACHADI
ROTI PACHADI RECIPES
దొండకాయ పచ్చడి తయారీ
ANDHRA STYLE DONDAKAYA PACHADI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.