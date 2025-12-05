ఆంధ్ర స్టైల్ "దొండకాయ పచ్చడి" - పచ్చిమిర్చి, పల్లీలతో అద్దిరిపోద్ది!
- మనసు దోచే "దొండకాయ చట్నీ" - తాలింపు లేకుండానే కమ్మగా తినేయొచ్చు!
Published : December 5, 2025 at 3:34 PM IST
Andhra Style Dondakaya Pachadi : మనలో కొంతమంది దొండకాయతో ఎంత రుచికరంగా ఫ్రై, కర్రీ వంటివి చేసినా తినడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించరు. ముఖ్యంగా పిల్లలైతే ఆ పేరు చెబితేనే చాలు ముందు నుంచే వద్దు మమ్మీ అనేస్తుంటారు. అలా వద్దన్నవాళ్లూ ఇష్టంగా తినేలా చేసి పెట్టే ఒక సూపర్ రెసిపీ ఉంది. అదే, ఆంధ్ర స్టైల్లో నోరూరించే "దొండకాయ పచ్చడి".
పల్లీలు, పచ్చిమిర్చి కాంబోలో రెడీ అయ్యే ఈ పచ్చడి వేడి వేడి అన్నంలోకి నెక్ట్స్ లెవల్లో ఉంటుంది. తాలింపు కూడా అవసరం లేకుండా అద్దిరిపోయే టేస్ట్నిస్తుంది. అలాగే, దీన్ని క్విక్ అండ్ ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, నోరూరించే ఈ దొండకాయ పచ్చడిని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- దొండకాయలు - అరకేజీ
- పల్లీలు - ఒక కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - రుచికి తగినన్ని
- కొత్తిమీర - గుప్పెడు
- జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- టమాటాలు - నాలుగు (మీడియం సైజ్వి)
- చింతపండు - కొద్దిగా
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - పది
- చిన్నసైజ్ ఉల్లిపాయలు - రెండు
- నూనె - తగినంత
తయారీ విధానం :
- ఈ పచ్చడి తయారీ కోసం ముందుగా తాజా దొండకాయలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి క్లాత్తో తుడవాలి.
- తర్వాత వాటిని రౌండ్ షేప్లో చక్రాల్లా చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్లో రెండు టేబుల్స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత పల్లీలు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొత్తిమీర వేసుకుని లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ బాగా వేయించుకోవాలి.
- పల్లీలు, పచ్చిమిర్చి బాగా వేగిన తర్వాత ఆ మిశ్రమాన్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ అదే పాన్లో మరో రెండు టేబుల్స్పూన్ల నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత జీలకర్ర వేసి వేయించాలి.
- అది వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న దొండకాయ ముక్కలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, పసుపు కలుపుతూ మీడియం ఫ్లేమ్లో మూడ్నాలుగు నిమిషాలు వేయించుకోవాలి.
- అనంతరం అందులో టమాటా ముక్కలు, చింతపండును జత చేసి ఒకసారి బాగా కలిపి మూత పెట్టి లో-ఫ్లేమ్లో బాగా మగ్గించుకోవాలి. ఇలా మగ్గించుకునే క్రమంలో మధ్యమధ్యలో మూత తీసి కలుపుతుండాలి.
- టమాటా, దొండకాయ ముక్కలు బాగా మెత్తగా మగ్గిపోయాయనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో మొదటగా వేయించిన పల్లీలు-పచ్చిమిర్చి మిశ్రమం, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని మరీ మెత్తగా కాకుండా కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అంటే, పల్లీలు మెత్తగా మెదిగిపోకుండా తింటుంటే అక్కడక్కడా పలుకుల్లా తగిలేలా చూసుకోవాలి.
- తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న ఆ మిశ్రమంలో వేయించుకున్న దొండకాయ ముక్కల మిశ్రమం, వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకుని మరోసారి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అలా గ్రైండ్ చేసుకున్నాక చివర్లో మీడియం సైజ్లో కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుని లైట్గా ఒకట్రెండు పల్స్ ఇచ్చి వదిలేయాలి. అంటే, ఆనియన్స్ కూడా అక్కడక్కడా పంటికే తగిలేలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- మీకు ఒకవేళ రోలు అందుబాటులో ఉంటే దానిలో ఈ పచ్చడి చేసుకుంటే ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుంది.
- నెక్ట్స్ దాన్ని బౌల్లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, పోపు లేకుండానే ఆంధ్ర స్టైల్లో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "దొండకాయ పచ్చడి" రెడీ అవుతుంది!
- ఒకవేళ మీరు కావాలనుకుంటే తాలింపు పెట్టుకుని తిన్నా ఈ పచ్చడి మంచి రుచికరంగా ఉంటుంది.
