"కొత్తిమీర పచ్చడి" ఇలా ఎపుడైనా ట్రై చేశారా? - వేడి వేడిగా అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది!
ఆంధ్రా స్టైల్ కొత్తిమీర పచ్చడి - ఎంత తిన్నా ఇంకా ఇంకా తినాలనిపిస్తుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 27, 2025 at 10:38 AM IST
Kothimeera Chutney Recipe : అన్నం వేడి వేడిగా ఉన్నపుడు కారం, నూనె వేసుకున్నా ఎంతో టేస్టీగా తినేయొచ్చు. సరిగ్గా కొత్తిమీర పచ్చడి టేస్ట్ కూడా అలాగే మరింత కమ్మగా ఉంటుంది. నూనెకు బదులు కాస్త నెయ్యి వేసుకుంటే ఇక అమృతమే! అనిపిస్తుంది. ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగా ఓ సారి కొత్తిమీర పచ్చడి ట్రై చేసి చూడండి.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- కొత్తిమీర - 2 కట్టలు
- నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- వేరుశనగలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- పచ్చిశనగ పప్పు - 1టేబుల్ స్పూన్
- మినపగుండ్లు - 1 స్పూన్
- ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర - 1 స్పూన్
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- మెంతులు - పావు స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 3
- ఎండుమిర్చి - 4
- నువ్వులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- టమోటాలు - 2
- చింతపండు - కొద్దిగా
- ఉప్పు - సరిపడా
- ఉల్లిపాయ - 1
తాలింపు కోసం :
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- పచ్చి పప్పు - అర స్పూన్
- మినప్పప్పు - అర స్పూన్
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- ఎండుమిర్చి - 1
- నూనె - 1 స్పూన్
- ఇంగువ - చిటికెడు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని ఆయిల్ వేసుకుని వేరుశనగలు, పచ్చిశనగ పప్పు, మినపగుండ్లు వేసుకుని వేయించాలి. ఆ తర్వాత అందులోనే ధనియాలు, జీలకర్ర, ఆవాలు, మెంతులు సన్నటి మంటపై వేయించి, పచ్చిమిర్చి, ఎండుమిర్చి వేసుకుని కలుపుతూ సన్నటి మంటపైనే వేయించాలి. పచ్చిమిర్చి రంగు మారే వరకు వేయించాక 1 టేబుల్ స్పూన్ నువ్వులు వేసుకుని కలిపి స్టవ్ ఆపేసి కలుపుతూ వేయించి పక్కకు పెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు అదే కడాయిలో కొద్దిగా నూనె వేసుకుని టమోటా ముక్కలు, చింతపండు వేసుకుని ఉడికించాలి. మూత పెట్టుకుని లో టు మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించాలి. మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ 3 నిమిషాల పాటు వేయించాక 2 కట్టల కొత్తిమీర శుభ్రం చేసుకుని కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
- టమోటాలు, కొత్తిమీర బాగా మగ్గిపోయి దగ్గరపడిన తర్వాత పక్కకు తీసుకుని చల్లార్చుకోవాలి. ఈ లోగా ముందుగా వేయించి తీసుకున్న పప్పు దినుసులు, ఎండు మిర్చి, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు చల్లారాకా మిక్సీ జార్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇపుడు అందులోకి ఉడికించిన టమోటా, కొత్తిమీర కూడా వేసుకుని రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకోవాలి. రోట్లో దంచుకున్న విధంగా కచ్చా పచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పక్కకు తీసుకుని ఇపుడు ఒక ఉల్లిపాయ పెద్ద పెద్ద ముక్కలు వేసుకుని కచ్చా పచ్చాగా దంచుకుని చట్నీలో కలుపుకోవాలి.
- ఇలా రెడీ చేసుకున్న పచ్చడిలో తాలింపు కలుపుకుంటే సరిపోతుంది. తాలింపు కోసం ఆవాలు, జీలకర్ర, పచ్చి పప్పు, మినప్పప్పుతో పాటు కొద్దిగా కరివేపాకు, 1 ఎండుమిర్చి నూనెలో వేయించి తీసుకోవాలి. వేడి వేడిగా ఉన్నపుడే చట్నీలో కలుపుకుంటే సరిపోతుంది.
