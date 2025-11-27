ETV Bharat / offbeat

"కొత్తిమీర పచ్చడి" ఇలా ఎపుడైనా ట్రై చేశారా? - వేడి వేడిగా అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది!

ఆంధ్రా స్టైల్ కొత్తిమీర పచ్చడి - ఎంత తిన్నా ఇంకా ఇంకా తినాలనిపిస్తుంది!

kothimeera_chutney_recipe
kothimeera_chutney_recipe (ETV Bahrat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 27, 2025 at 10:38 AM IST

2 Min Read
Kothimeera Chutney Recipe : అన్నం వేడి వేడిగా ఉన్నపుడు కారం, నూనె వేసుకున్నా ఎంతో టేస్టీగా తినేయొచ్చు. సరిగ్గా కొత్తిమీర పచ్చడి టేస్ట్ కూడా అలాగే మరింత కమ్మగా ఉంటుంది. నూనెకు బదులు కాస్త నెయ్యి వేసుకుంటే ఇక అమృతమే! అనిపిస్తుంది. ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగా ఓ సారి కొత్తిమీర పచ్చడి ట్రై చేసి చూడండి.

kothimeera_chutney_recipe
kothimeera_chutney_recipe (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • కొత్తిమీర - 2 కట్టలు
  • నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • వేరుశనగలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • పచ్చిశనగ పప్పు - 1టేబుల్ స్పూన్
  • మినపగుండ్లు - 1 స్పూన్
  • ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 స్పూన్
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • మెంతులు - పావు స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • ఎండుమిర్చి - 4
  • నువ్వులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • టమోటాలు - 2
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - సరిపడా
  • ఉల్లిపాయ - 1
kothimeera_chutney_recipe
kothimeera_chutney_recipe (ETV Bharat)

తాలింపు కోసం :

  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • పచ్చి పప్పు - అర స్పూన్
  • మినప్పప్పు - అర స్పూన్
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • ఎండుమిర్చి - 1
  • నూనె - 1 స్పూన్
  • ఇంగువ - చిటికెడు
kothimeera_chutney_recipe
kothimeera_chutney_recipe (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని ఆయిల్ వేసుకుని వేరుశనగలు, పచ్చిశనగ పప్పు, మినపగుండ్లు వేసుకుని వేయించాలి. ఆ తర్వాత అందులోనే ధనియాలు, జీలకర్ర, ఆవాలు, మెంతులు సన్నటి మంటపై వేయించి, పచ్చిమిర్చి, ఎండుమిర్చి వేసుకుని కలుపుతూ సన్నటి మంటపైనే వేయించాలి. పచ్చిమిర్చి రంగు మారే వరకు వేయించాక 1 టేబుల్ స్పూన్ నువ్వులు వేసుకుని కలిపి స్టవ్ ఆపేసి కలుపుతూ వేయించి పక్కకు పెట్టుకోవాలి.
kothimeera_chutney_recipe
kothimeera_chutney_recipe (Getty images)
  • ఇపుడు అదే కడాయిలో కొద్దిగా నూనె వేసుకుని టమోటా ముక్కలు, చింతపండు వేసుకుని ఉడికించాలి. మూత పెట్టుకుని లో టు మీడియం ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి. మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ 3 నిమిషాల పాటు వేయించాక 2 కట్టల కొత్తిమీర శుభ్రం చేసుకుని కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
  • టమోటాలు, కొత్తిమీర బాగా మగ్గిపోయి దగ్గరపడిన తర్వాత పక్కకు తీసుకుని చల్లార్చుకోవాలి. ఈ లోగా ముందుగా వేయించి తీసుకున్న పప్పు దినుసులు, ఎండు మిర్చి, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు చల్లారాకా మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకోవాలి.
kothimeera_chutney_recipe
kothimeera_chutney_recipe (Getty images)
  • ఇపుడు అందులోకి ఉడికించిన టమోటా, కొత్తిమీర కూడా వేసుకుని రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకోవాలి. రోట్లో దంచుకున్న విధంగా కచ్చా పచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పక్కకు తీసుకుని ఇపుడు ఒక ఉల్లిపాయ పెద్ద పెద్ద ముక్కలు వేసుకుని కచ్చా పచ్చాగా దంచుకుని చట్నీలో కలుపుకోవాలి.
  • ఇలా రెడీ చేసుకున్న పచ్చడిలో తాలింపు కలుపుకుంటే సరిపోతుంది. తాలింపు కోసం ఆవాలు, జీలకర్ర, పచ్చి పప్పు, మినప్పప్పుతో పాటు కొద్దిగా కరివేపాకు, 1 ఎండుమిర్చి నూనెలో వేయించి తీసుకోవాలి. వేడి వేడిగా ఉన్నపుడే చట్నీలో కలుపుకుంటే సరిపోతుంది.

