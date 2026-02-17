ఘుమఘుమలాడే ఆంధ్ర స్టైల్ "చేపల పులుసు" - నీచు వాసన ఉండదు - రుచి అద్భుతం!
చేపల పులుసు చేయడం రావట్లేదా?- ఇలా చేయండి, కిర్రాక్ ఉంటుంది!
Published : February 17, 2026 at 12:31 PM IST
Andhra Style Chepala Pulusu: సీఫుడ్స్లో చేపలకు ఉండే డిమాండ్ అంతా ఇంతా కాదు. మరీ ముఖ్యంగా చేపల పులుసు అంటే చాలు లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. అయితే ఈ చేపల పులుసును చాలా మంది వివిధ పద్ధతుల్లో చేస్తుంటారు. మరి మీరు ఎప్పుడైనా ఆంధ్ర స్టైల్లో ప్రిపేర్ చేశారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ట్రై చేయండి. కిర్రాక్ ఉంటుంది. పులుపు, కారం రుచితో ఎన్నడూ తినని రుచి గ్యారెంటీ. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఇక ఈ పులుసును వేడివేడిగా కాకుండా దాదాపు ఓ ఆరేడు గంటల తర్వాత తింటే మెతుకు కూడా వదిలిపెట్టరు. అంత బాగుంటుంది. మొదటి సారి చేసినా సరే.. ఈ కొలతలతో చేస్తే రుచి అదుర్స్ అంతే. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని ఆంధ్ర స్టైల్ చేపల పులుసు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
మసాలా పొడి కోసం:
- ధనియాలు - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15
- మెంతులు - 1 టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 10
పులుసు కోసం:
- చేప ముక్కలు - అర కేజీ
- పచ్చిమిర్చి - 4
- ఉల్లిపాయలు - 3
- నూనె - 1 కప్పు
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- టమాటా - 1
- కారం - తగినంత
- ధనియాల పొడి - ఒకటిన్నర టేబుల్స్పూన్లు
- చింతపండు - 100 గ్రాములు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- ఓ గిన్నెలోకి చింతపండు తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి పావు లీటర్ నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి.
- మరో గిన్నెలోకి చేప ముక్కలు తీసుకుని నిమ్మరసం, ఉప్పు వేసి శుభ్రంగా కడిగి జల్లి గిన్నెలోకి వేసి కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి ధనియాలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, మెంతులు, ఎండుమిర్చి వేసి లో ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించాలి.
- ఈ మసాలా దినుసులు పర్ఫెక్ట్గా వేగినాక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
- మిక్సీజార్లోకి చల్లారిన మసాలా దినుసులు వేసి మెత్తని పొడిలా చేసుకుని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- అదే మిక్సీజార్లోకి ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి వేసి మెత్తని పేస్ట్లా చేసుకోవాలి.
- చింతపండు నానినాక గట్టిగా పిండి గుజ్జును గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి వెడల్పాటి కడాయి పెట్టి కరివేపాకు వేయి వేయించాలి. కరివేపాకు ఫ్రై అయ్యాక గ్రైండ్ చేసిన ఉల్లిపాయ పేస్ట్ మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించాలి.
- ఉల్లిపాయ పేస్ట్ గోల్డెన్ కలర్లోకి మారినాక రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చి వాసన పోయేవరకు మగ్గించాలి.
- అల్లం పేస్ట్ మగ్గి నూనె పైకి తేలినాక పసుపు వేసి కలిపి ఓ నిమిషం వేయించాలి. అనంతరం సన్నగా తరిగిన టమాటా ముక్కలు వేసి మెత్తగా ఉడికించాలి.
- టమాటాలు పూర్తిగా మగ్గినాక కారం, ధనియాల పొడి వేసి కలిపి మగ్గించాలి. కారం మగ్గి నూనె పైకి తేలినాక చింతపండు గుజ్జు వేసి దాదాపు అర లీటర్ నీళ్లు పోసి కలిపి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో మరిగించాలి.
- చింతపండు రసం మరుగుతున్నప్పుడు శుభ్రం చేసిన చేప ముక్కలు వేసి గరిటెతో కాకుండా ఓసారి కడాయిని అటూఇటూ కదిపి సిమ్లో ఉడికించుకోవాలి.
- చేప ముక్కలు మెత్తగా ఉడికి నూనె పైకి తేలినాక కొత్తిమీర తరుగు, గ్రైండ్ చేసిన ధనియాల పొడి వేసి జాగ్రత్తగా గరిటెతో కలిపి మరో 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- కర్రీ పూర్తిగా చల్లారినాక లేదా ఓ ఐదారు గంటల తర్వాత వేడివేడి అన్నంలోకి సర్వ్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఆంధ్ర స్టైల్ చేపల పులుసు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- చేప ముక్కలను నిమ్మరసం, ఉప్పు వేసి క్లీన్ చేసుకోవడం వల్ల నీచు వాసన పోవడంతో పాటు ముక్క గట్టిగా ఉంటుంది.
- చింతపండు గుజ్జులో వాటర్ను పులుపుకు తగినట్లుగా యాడ్ చేసుకోవాలి. ధనియాల మిశ్రమంలో ఎండుమిర్చి వేశాం కాబట్టి, కారాన్ని మీకు తగినట్లుగా వేసుకోవాలి.
- చేప ముక్కలను పులుసులో వేసిన తర్వాత గరిటెతో కదిపితే ముక్క చెదిరే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి కడాయినే అటూఇటు కదుపుతూ ఉడికించాలి.
