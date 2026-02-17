ETV Bharat / offbeat

ఘుమఘుమలాడే ఆంధ్ర స్టైల్​ "చేపల పులుసు" - నీచు వాసన ఉండదు - రుచి అద్భుతం!

చేపల పులుసు చేయడం రావట్లేదా?- ఇలా చేయండి, కిర్రాక్​ ఉంటుంది!

Andhra Style Chepala Pulusu
Andhra Style Chepala Pulusu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 17, 2026 at 12:31 PM IST

3 Min Read
Andhra Style Chepala Pulusu: సీఫుడ్స్​లో చేపలకు ఉండే డిమాండ్​ అంతా ఇంతా కాదు. మరీ ముఖ్యంగా చేపల పులుసు అంటే చాలు లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. అయితే ఈ చేపల పులుసును చాలా మంది వివిధ పద్ధతుల్లో చేస్తుంటారు. మరి మీరు ఎప్పుడైనా ఆంధ్ర స్టైల్లో ప్రిపేర్​ చేశారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ట్రై చేయండి. కిర్రాక్​ ఉంటుంది. పులుపు, కారం రుచితో ఎన్నడూ తినని రుచి గ్యారెంటీ. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఇక ఈ పులుసును వేడివేడిగా కాకుండా దాదాపు ఓ ఆరేడు గంటల తర్వాత తింటే మెతుకు కూడా వదిలిపెట్టరు. అంత బాగుంటుంది. మొదటి సారి చేసినా సరే.. ఈ కొలతలతో చేస్తే రుచి అదుర్స్​ అంతే. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని ఆంధ్ర స్టైల్​ చేపల పులుసు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

మసాలా పొడి కోసం:

  • ధనియాలు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15
  • మెంతులు - 1 టీస్పూన్​
  • ఎండుమిర్చి - 10
Andhra Style Chepala Pulusu
Andhra Style Chepala Pulusu (Getty Images)

పులుసు కోసం:

  • చేప ముక్కలు - అర కేజీ
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • ఉల్లిపాయలు - 3
  • నూనె - 1 కప్పు
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • టమాటా - 1
  • కారం - తగినంత
  • ధనియాల పొడి - ఒకటిన్నర టేబుల్​స్పూన్లు
  • చింతపండు - 100 గ్రాములు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Andhra Style Chepala Pulusu
Andhra Style Chepala Pulusu (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఓ గిన్నెలోకి చింతపండు తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి పావు లీటర్​ నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి.
  • మరో గిన్నెలోకి చేప ముక్కలు తీసుకుని నిమ్మరసం, ఉప్పు వేసి శుభ్రంగా కడిగి జల్లి గిన్నెలోకి వేసి కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి ధనియాలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, మెంతులు, ఎండుమిర్చి వేసి లో ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించాలి.
  • ఈ మసాలా దినుసులు పర్ఫెక్ట్​గా వేగినాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
Andhra Style Chepala Pulusu
Andhra Style Chepala Pulusu (Getty Images)
  • మిక్సీజార్​లోకి చల్లారిన మసాలా దినుసులు వేసి మెత్తని పొడిలా చేసుకుని గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • అదే మిక్సీజార్​లోకి ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి వేసి మెత్తని పేస్ట్​లా చేసుకోవాలి.
  • చింతపండు నానినాక గట్టిగా పిండి గుజ్జును గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి వెడల్పాటి కడాయి పెట్టి కరివేపాకు వేయి వేయించాలి. కరివేపాకు ఫ్రై అయ్యాక గ్రైండ్​ చేసిన ఉల్లిపాయ పేస్ట్​ మీడియం ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి.
Andhra Style Chepala Pulusu
Andhra Style Chepala Pulusu (Getty Images)
  • ఉల్లిపాయ పేస్ట్​ గోల్డెన్​ కలర్​లోకి మారినాక రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ వేసి పచ్చి వాసన పోయేవరకు మగ్గించాలి.
  • అల్లం పేస్ట్​ మగ్గి నూనె పైకి తేలినాక పసుపు వేసి కలిపి ఓ నిమిషం వేయించాలి. అనంతరం సన్నగా తరిగిన టమాటా ముక్కలు వేసి మెత్తగా ఉడికించాలి.
  • టమాటాలు పూర్తిగా మగ్గినాక కారం, ధనియాల పొడి వేసి కలిపి మగ్గించాలి. కారం మగ్గి నూనె పైకి తేలినాక చింతపండు గుజ్జు వేసి దాదాపు అర లీటర్​ నీళ్లు పోసి కలిపి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మరిగించాలి.
Andhra Style Chepala Pulusu
Andhra Style Chepala Pulusu (Getty Images)
  • చింతపండు రసం మరుగుతున్నప్పుడు శుభ్రం చేసిన చేప ముక్కలు వేసి గరిటెతో కాకుండా ఓసారి కడాయిని అటూఇటూ కదిపి సిమ్​లో ఉడికించుకోవాలి.
  • చేప ముక్కలు మెత్తగా ఉడికి నూనె పైకి తేలినాక కొత్తిమీర తరుగు, గ్రైండ్​ చేసిన ధనియాల పొడి వేసి జాగ్రత్తగా గరిటెతో కలిపి మరో 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • కర్రీ పూర్తిగా చల్లారినాక లేదా ఓ ఐదారు గంటల తర్వాత వేడివేడి అన్నంలోకి సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఆంధ్ర స్టైల్​ చేపల పులుసు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Andhra Style Chepala Pulusu
Andhra Style Chepala Pulusu (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • చేప ముక్కలను నిమ్మరసం, ఉప్పు వేసి క్లీన్​ చేసుకోవడం వల్ల నీచు వాసన పోవడంతో పాటు ముక్క గట్టిగా ఉంటుంది.
  • చింతపండు గుజ్జులో వాటర్​ను పులుపుకు తగినట్లుగా యాడ్​ చేసుకోవాలి. ధనియాల మిశ్రమంలో ఎండుమిర్చి వేశాం కాబట్టి, కారాన్ని మీకు తగినట్లుగా వేసుకోవాలి.
  • చేప ముక్కలను పులుసులో వేసిన తర్వాత గరిటెతో కదిపితే ముక్క చెదిరే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి కడాయినే అటూఇటు కదుపుతూ ఉడికించాలి.

