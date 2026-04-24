నోరూరించే "ఆంధ్రా పూరీ కూర" - ఇంట్లో ఇలా ఈజీగా చేసుకోండి!
- హోటల్ స్టైల్లో రావాలంటే ఈ టిప్స్ ట్రై చేస్తే సరిపోతుంది - ఎంతో టేస్టీగా పూరీని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు
Published : April 24, 2026 at 5:03 PM IST
Puri Curry : బ్రేక్ ఫాస్ట్లో మనలో చాలా మంది ఇష్టపడే ఐటమ్స్లో పూరీ ముందు వరసలో ఉంటుంది. ఇక, పూరీ అనగానే మనకి ముందుగా గుర్తొచ్చేది హోటల్ స్టైల్ లో ఉండే పసుపు రంగు ఆలూ కుర్మా. దీన్నే మనం పూరీ కూర అని కూడా అంటాం. దీని టేస్ట్ అల్టిమేట్ గా ఉంటుంది. కానీ, ఇంట్లో తయారు చేస్తే చాలా మందికి సరిగా కుదరదు. కానీ, కొన్ని చిట్కాలు పాటిస్తే, ఆంధ్రా హోటల్ స్టైల్ పూరీ కూరను మనం ఇంట్లోనే ఎంతో రుచిగా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, ఆ ప్రాసెస్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బంగాళాదుంపలు - 3 పెద్దవి
- ఉల్లిపాయలు - 2 పెద్దవి
- పచ్చిమిర్చి - నాలుగైదు
- అల్లం - 1 అంగుళం ముక్క
- శనగపిండి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- నిమ్మరసం - 1 టీస్పూన్
- నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- శనగపప్పు - 1 టీస్పూన్
- మినప్పప్పు - 1 టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 2
- ఇంగువ - చిటికెడు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా బంగాళాదుంపలను శుభ్రంగా కడిగి, కుక్కర్లో మెత్తగా ఉడికించాలి
- ఉడికిన తర్వాత పొట్టు తీసి, వాటిని మరీ మెత్తగా కాకుండా, చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేత్తోనే మెదుపుకోవాలి
- అందులో కొన్ని ముక్కలు పెద్దవిగా, కొన్ని చిన్నవిగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. అప్పుడే కూరకి మంచి టెక్షర్ వస్తుంది
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక పాన్ పెట్టి అందులో నూనె వేయాలి
- ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఆవాలు, శనగపప్పు, మినప్పప్పు, ఎండుమిర్చి, ఇంగువ వేసి దోరగా వేయించాలి. పప్పులు ఎర్రగా వేగిన తర్వాత అందులో సన్నగా తరిగిన అల్లం, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు వేసి వేయించండి
- ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. వీటిని పొడవుగా కట్ చేసుకుంటేనే బాగుంటుంది.
- ఉల్లిపాయలు మరీ ఎర్రగా వేగకూడదు. అవి కేవలం మెత్తబడితే సరిపోతుంది. ఇవి వేగుతున్నప్పుడే కొద్దిగా ఉప్పు, పసుపు వేయాలి
- ఉల్లిపాయలు మెత్తబడ్డ తర్వాత, అందులో సుమారు రెండు కప్పుల నీళ్లు పోయాలి. ఆ నీళ్లు మరుగుతున్నప్పుడు ముందుగా సిద్ధం చేసి పెట్టుకున్న బంగాళదుంప ముక్కలను వేయాలి.
- ఇప్పుడు ఒక చిన్న గిన్నెలో 2 స్పూన్ల శనగపిండి తీసుకుని, అందులో కాసిన్ని నీళ్లు పోసి ఉండలు లేకుండా పల్చగా కలపాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని మరుగుతున్న కూరలో పోస్తూ గరిటతో తిప్పుతూ ఉండాలి. హోటల్ స్టైల్ చిక్కదనం రావడానికి ఇదే మెయిన్ స్టెప్.
- శనగపిండి వేసిన తర్వాత కూర వేగంగా చిక్కబడుతుంది. స్టౌ సిమ్ లో ఉంచి నాలుగైదు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- ఆ తర్వాత సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర చల్లి స్టవ్ ఆపేయాలి.
- వేడివేడి పూరీలతో ఈ ఆలూ కుర్మా తింటే రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ సారి మీరు పూరీ చేసినప్పుడు ఈ పద్ధతిలో కూర ప్రయత్నించి చూడండి
చిట్కాలు:
- ఇందులో అల్లం పేస్ట్ వేయడం కన్నా, సన్నగా తరిగిన అల్లం ముక్కలు వేస్తేనే ఆంధ్రా స్టైల్ టేస్ట్ వస్తుంది.
- ఈ కర్రీలో కారం పొడి వాడకూడదు. కేవలం పచ్చిమిర్చి కారమే వాడాలి. అదే అసలైన రుచిని ఇస్తుంది.
- కూర చల్లబడ్డాక మరింత చిక్కబడుతుంది, కాబట్టి స్టవ్ ఆపేటప్పుడే కొంచెం సెమీ లిక్విడ్ లాగా ఉండేలా చూసుకోండి.
