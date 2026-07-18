ETV Bharat / offbeat

'ది గోట్ లైఫ్' అమ్మ ఎప్పుడొస్తుందో ? - ఎదురుచూస్తున్న ఆడబిడ్డలు!

ఉద్యోగం ఎర వేసి ఒంటెలు, గొర్రెలు కాయిస్తారు - అయినవాళ్లను కోల్పోయినా ఇంటికి రాలేని పరిస్థితి!

gulf_victims
gulf_victims (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 3:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Gulf Victims : పిల్లల భవిష్యత్తు, కుటుంబ నేపథ్యం, సొంతింటి కల! ఇలా ఎంతోమంది తమ అవసరాలు, ఆర్థిక ఇబ్బందులు తీర్చుకోవడానికి సౌదీ వెళ్లి సంపాదించాలనుకుంటున్నారు. ఏళ్ల తరబడి కుటుంబానికి దూరమై ఎడారి దేశంలో ఒంటరిగా బతుకుతున్నారు. ఇదే అదునుగా ఏజెంట్ల చేతుల్లో మోసపోతూ జీవితాన్ని ఫణంగా పెడుతున్నారు. 'ది గోట్ లైఫ్' చిత్రంలో కళ్లకు కట్టిన కష్టాలను అనుభవిస్తూ కుమిలిపోతున్నారు. తిరిగి ఇంటికి వస్తామో లేదో? తమ వాళ్లను కలుస్తామో లేదో? అక్కడే ప్రాణాలు వదిలేస్తామో ఏమో! అని బిక్కుబిక్కుమంటూ ఇసుక దిబ్బల్లో కన్నీరు మున్నీరవుతున్నారు.

ఇసుక, ఇటుకల్లేకుండానే ఇల్లు రెడీ - రెండు నెలల్లోనే కళ్లెదుట కలల సౌధం!

ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కలిదిండికి చెందిన బండి ప్రశాంతి మూడేళ్ల కిందట కువైట్ వెళ్లి ఇప్పటికీ తిరిగి రాలేకపోతోంది. భర్త వెంకన్నతో కలిసి వ్యవసాయ పనులు చేసుకునే ఆమె ఇద్దరు ఆడ బిడ్డల చదువులు, పెళ్లిళ్లు చేయడం తలకు మించిన భారం కావడంతో కువైట్‌ వెళ్లారు. వెళ్లిన కొన్ని నెలల వ్యవధిలోనే తల్లిదండ్రులు, అత్త చనిపోగా, ఆడ బిడ్డల బాగోగులు చూసేవాళ్లెవరూ లేకపోవడంతో ఇంటికి తిరిగి రావాలనుకున్నారు. పని చేసే యజమాని అందుకు ఒప్పుకోకపోగా, చోరీ కేసు పెట్టి ఆమె రాకను అడ్డుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఆమె ఆరోగ్యం క్షీణిస్తోందని తెలిసింది. తల్లి ఎప్పుడు తిరిగొస్తుందో తెలియక ఎదురు చూస్తోన్న ఆ ఆడ బిడ్డలను ఓదార్చడం ఎవరికీ సాధ్యం కావట్లేదు.

కామవరపుకోట మండలం వీరిశెట్టిగూడేనికి చెందిన కాలా అంజయ్య అనే యువకుడు ఏజెంట్ మాటలు నమ్మి ఉద్యోగం కోసం సౌదీ అరేబియా వెళ్లాడు. కోటి ఆశలతో అక్కడికి వెళ్లాక తీరా చూస్తే ఉద్యోగం కల్పించలేదు. మండే ఎడారిలో గొర్రెలు, మేకలు, ఒంటెలు కాసే పని అప్పగించడంతో ఆరోగ్యం క్షీణిస్తోంది. ఇంటికి తిరిగి వెళ్లిపోతానని అడుగుతుంటే హింసకు గురి చేస్తున్నారంటూ సామాజిక మాధ్యమాల్లో తన కష్టాలను ఏకరవు పెడుతూ పెట్టిన పోస్టులు చూపరులకూ బాధ కలిగిస్తున్నాయి.

ప్రశాంతి, అంజయ్య మాత్రమే కాదు! ఒకరిద్దరు మాత్రమే అనుకోవడం పొరపాటే. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పల్లెల్లో అనేక చోట్ల చోటుచేసుకుంటున్న దయనీయ ఘటనలు ఇలాంటివి కొన్ని మాత్రమే వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. తమ సమస్యను ఎవరికి చెప్పుకోవాలో తెలియక ప్రతిక్షణం బాధపడుతూ భయాన్ని ఇంటి గడప లోపలే గుట్టుగా ఉంచేసుకుంటున్న బాధిత కుటుంబాలు అనేకం ఉన్నాయి.

సామాజిక మాధ్యమాల్లో..

ఇటీవల సామాజిక మాధ్యమాల ప్రభావం సమాజంపై ఎక్కువగా ఉండటంతో గల్ఫ్ బాధిత కుటుంబ సభ్యులు వాటి ద్వారా తమ ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. స్థానికంగా ఏజెంట్ల ద్వారా మోసపోయిన ఘటనల్లో పోలీసులు కేసులు నమోదు చేస్తున్నా విదేశాలకు వెళ్లి అక్కడే చిక్కుకుపోతున్న వాళ్లను తిరిగి స్వదేశానికి తీసుకురావడం కష్టమవుతోంది. బాధితుల విషయంలో ప్రభుత్వ జోక్యమే మార్గం అని పలువురు పేర్కొంటున్నారు.

ఆరోగ్యం క్షీణించి

భవిష్యత్ బాగుంటుందని, అంతో, ఇంతో సంపాదిస్తే కష్టాలు తీరిపోతాయని కోటి ఆశలతో అప్పులు చేసి మరీ గల్ఫ్ దేశాలకు వెళ్తున్నారు. తీరా అక్కడ పని నచ్చకనో, ఇమడలేకనో తిరిగి ఇంటి రావాలనుకుంటే అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితులు ఉన్నాయి. దీంతో మానసిక వేదనతో అనార్యోగం పాలవుతుండగా, ఇక్కడ కుటుంబ సభ్యులదీ అదే పరిస్థితి.

స్కూల్ పిల్లల చేతుల్లో ప్రమాదకర రసాయనాలు - తల్లిదండ్రులూ పారాహుషార్!

మీకు తెలుసా? - "ఒడిస్సీ" ఓ అంధుడు రాసిన కావ్యం!

TAGGED:

JOBS IN SAUDI ARABIA
THE GOAT LIFE
LIFE IN SAUDI
WORK IN SAUDI
GULF VICTIMS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.