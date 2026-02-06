వాట్సాప్లో తిరుమల, శ్రీశైలం దర్శనం టికెట్లు! - ఇంట్లో నుంచే ఈజీగా పొందొచ్చు!
- ఏపీలోని ప్రముఖ దేవాయాలన్నింటి సేవలూ ఆన్లైన్ ద్వారా పొందొచ్చు! - వాట్సప్ గవర్నెన్స్ ద్వారా నిమిషాల్లోనే సేవా టికెట్లు పొందే అవకాశం!
Published : February 6, 2026 at 4:00 PM IST
Temple Darshan Tickets on WhatsApp : ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాలలో దైవ దర్శనం ప్రశాంతంగా జరగాలంటే కొన్నిసార్లు నానా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొవాల్సి వస్తుంది. ముఖ్యంగా పండగలు, వ్రతాలు, ప్రత్యేక తిథుల టైమ్లో దేవస్థానాలలో భక్తుల రద్దీ విపరీతంగా ఉంటుంది. అలాంటి టైమ్లో దేవుడి దర్శన కోసం గంటల తరబడి క్యూలైన్లో వేచి చూడాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంటుంది. అయితే, ఇకపై అలాంటి ఇబ్బందులు పడాల్సిన అవసరం లేదు. తిరుమల వేంకటేశ్వరస్వామి మొదలు శ్రీశైలం, విజయవాడ, శ్రీకాళహస్తి, సింహాచలం, కాణిపాకం, అన్నవరం వంటి ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాలకు సంబంధించిన దర్శనం టికెట్లు మొబైల్లోనే ఈజీగా బుక్ చేసుకునే సౌకర్యం కల్పిస్తోంది ఏపీ ప్రభుత్వం. వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ సేవల ద్వారా ఉన్న చోటు నుంచే ఆన్లైన్లో నిమిషాల్లోనే దర్శనం టికెట్లు బుక్ చేసుకోవచ్చు. మరి, ఎలా బుక్ చేసుకోవాలి? ఏ ఏ సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి? వంటి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఏపీ దేవాదాయ శాఖ తిరుమల సహా రాష్ట్రంలోని ప్రముఖ దేవాలయాల్లో ఆర్జిత సేవలు, దర్శనాల టికెట్ల బుకింగ్ కోసం "మన మిత్ర" పేరుతో వాట్సప్ గవర్నెన్స్ సేవలు అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఆలయాలకు కానుకలు కూడా ఈ-హుండీ ద్వారా పంపే అవకాశం కల్పిస్తోంది. భక్తులు ఇంగ్లీష్, తెలుగు భాషల్లో మన మిత్ర వాట్సప్ గవర్నెన్స్ ద్వారా దేవాలయాలకు సంబంధించిన సేవలు పొందవచ్చు. అంతేకాదు, వాట్సప్లో అక్షరాలు ఎంటర్ చేయడం తెలియని వారు.. తమకు ఏం సేవలు అవసరమనేది వాయిస్ ద్వారా కూడా చెప్పే అద్భుతమైన అవకాశం కల్పిస్తోంది. అంతేకాకుండా, వాట్సాప్లో ఆలయాల దర్శనం, సేవా టికెట్లు బుక్ చేసుకునేటప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్స్ విఫలమైతే డబ్బులు తిరిగి చెల్లించే వీలు కల్పిస్తోంది.
ఎలా బుక్ చేసుకోవాలంటే?
దేవాలయాలకు సంబంధించిన సేవలను సులువుగా పొందడానికి "95523 00009" అనే వాట్సాప్ నెంబర్ను ప్రవేశ పెట్టారు. దీని ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అన్ని ప్రముఖ దేవాలయాలకు సంబంధించిన దర్శనాలు, సేవలు పొందొచ్చు. దర్శనం టికెట్లు ఎలా బుక్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
వాట్సాప్లో దర్శనం టికెట్లు ఎలా పొందాలంటే?
- మీరు ముందుగా మీ మొబైల్లో "9552300009" అనే నంబర్ సేవ్ చేసుకొని "Hi" అని మెస్సేజ్ చేయాలి.
- అప్పుడు 'Choose Service' (సేవలు ఎంచుకోండి) అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది.
- దానిపై క్లిక్ చేసి కాస్త కిందకు స్క్రోల్ చేస్తే "దేవాలయ బుకింగ్ సేవలు (Temple Booking Services) అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది.
- అనంతరం శ్రీశైలం, కాణిపాకం, అన్నవరం, విజయవాడ, శ్రీకాళహస్తి ఇలా ఏపీలోని ప్రముఖ టెంపుల్స్ నేమ్స్ డిస్ప్లే అవుతాయి.
- అప్పుడు మీరు ఏ దేవాలయం వెళ్లాలనుకుంటున్నారో ఆ టెంపుల్ను సెలెక్ట్ చేసి నిర్ధారించండి(Confirm) అనే ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి.
- ఉదాహరణకు మీరు విజయవాడ దుర్గమ్మను దర్శించుకోవాలనకుంటే ఆ టెంపుల్పై క్లిక్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత వాట్సాప్లో ఒక మెస్సేజ్ వస్తుంది. దాని కింద 'దర్శనం చేయండి' అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది.
- దాని మీద క్లిక్ చేస్తే సేవల పట్టిక ఓపెన్ అవుతుంది. అందులో కావలసిన సేవ (ఉదాహరణకు- 'శ్రీ అమ్మవారి అష్టోత్తర నామార్చన')ను ఎంపిక చేసుకోవాలి.
- ఆపై కాస్త కిందకు స్క్రోల్ చేస్తే "తేదీ ఎంచుకోండి" అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. అక్కడ మీరు ఏ తేదీన వెళ్లాలనుకుంటున్నారో ఆ డేట్ ఎంపిక చేసి Ok బటన్ను నొక్కాలి.
- ఆ తర్వాత Time slotను సెలెక్ట్ చేసుకుని, కొనసాగించండి(continue) బటన్ను నొక్కాలి.
- నెక్ట్స్ మీరు ఎంత మంది ఆ టెంపుల్కి వెళ్లాలనుకుంటున్నారో సెలెక్ట్ చేసుకుని, వారి పేరు, ఆధార్ లేదా ఇతర id వివరాలు, గోత్రం, పుట్టిన తేదీ వివరాలు ఎంటర్ చేసి కొనసాగించండి(continue) బటన్ను ప్రెస్ చేయాలి.
- తరువాత వచ్చే స్క్రీన్ నందు వ్యక్తుల, పూజా, రుసుము వివరాలు సరిచూసుకొని 'Confirm' నొక్కితే పేమెంట్ options వస్తాయి.
- అనంతరం పేమెంట్ పద్ధతిని ఎంచుకుని పేమెంట్ చేయాలి.
- పేమెంట్ కంప్లీట్ అయ్యాక బుక్ అయిన టికెట్ భక్తులకు వాట్సాప్లో వస్తుంది. అప్పుడు భక్తులు ఈ టికెట్ను డౌన్లోడ్ చేసుకుని ప్రింట్ తీసుకుని దర్శానికి వెళ్తే సరిపోతుంది.
- అంతే, ఇలా సింపుల్గా మీరు ఉన్న చోటు నుంచే మీకు కావాల్సిన టైమ్లో దర్శన టికెట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు.
