రుచి తగ్గిన "ఆంధ్రా భోజనం" - మెస్ కేంద్రాలు మూసేస్తున్న వ్యాపారులు!
ఏపీలో సగానికి పైగా హోటళ్ల మూసివేత - దారుణంగా దెబ్బతీస్తున్న వంటగ్యాస్ కొరత!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 16, 2026 at 3:31 PM IST
Andhra meals : వంట గ్యాస్ లోటు కారణంగా 'ఆంధ్రా భోజనం' టేస్ట్ తగ్గిపోయింది. పదుల సంఖ్యలో వెరైటీలు ఉండే ఫుల్ మీల్స్ ఇపుడు ప్లేట్ మీల్స్ స్థాయికి పడిపోయింది. విభిన్న రుచులతో నోరూరించే హోటళ్లు, మెస్లు మూతపడే పరిస్థితి నెలకొంది. హోటళ్లు మాత్రమే కాదు, కర్రీ పాయింట్ల కూడా కళతప్పాయి. ముందు జాగ్రత్తగానే మెనూ తగ్గించినట్టు ఏపీ స్టార్ హోటల్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు ఆర్.వి.స్వామి తెలిపారు.
పసందైన వంటకాలకు తోడు వ్యాపారుల ఆత్మీయతను గుర్తుచేసే ఆంధ్రా భోజనానికి మరేవీ సాటి రావు. హైదరాబాద్లో చికెన్ బిర్యానీ తిన్నా, బెంగళూరులో మటన్ పులావ్ రుచి చూసినా ఆంధ్రాలో వంటకాలకు చాలా మంది ఫిదా అయిపోతారు. భిన్న రుచుల శాకాహార భోజనంతో పాటు "ఇంకాస్త వడ్డించమంటారా?!" అంటూ ఆత్మీయంగా పలకరించే వ్యాపారులు ఇక్కడ కనిపిస్తుంటారు. గుంటూరులో అల్పాహారమైనా, విజయవాడలో మధ్యాహ్న భోజనమైనా, నెల్లూరులో చేపల పులుసు ఎంతో ఫేమస్.
ఆంధ్రా మీల్స్ ప్రత్యేకం!
"ఆంధ్రా మీల్స్" అనగానే పెద్ద అరిటాకు నిండా అన్నం, పప్పు, చారు, వంకాయ, గోంగూర కర్రీలు, పచ్చళ్లు, వేపుళ్లు, వడియాలు గుర్తొస్తాయి. హోటళ్లలో ప్లేట్ అయినా సరే ఏ మాత్రం ఖాళీ లేకుండా ఆహార పదార్థాలతో నింపేయడం వీరి ప్రత్యేకత. దేశ వ్యాప్తంగా ఎక్కడికి వెళ్లినా ఆంధ్రా భోజన హోటళ్లు కనిపిస్తుంటాయి. అలాంటి "ఆంధ్రా మీల్స్" ఇపుడు వంట గ్యాస్ కొరత కారణంగా కళ తప్పింది.
కర్రీ పాయింట్లూ వెల వెల
ఏపీలో కర్రీ పాయింట్స్ కళకళలాడుతుంటాయి. మారుమూల ప్రాంతాల్లోని కర్రీపాయింట్లు సైతం దాదాపు పాతిక రకాల వంటకాల మెనూ కలిగి ఉంటాయి. అలాంటి కేంద్రాలు ఇపుడు సగానికి పైగా మూతపడ్డాయి. ఒక్క విజయవాడ నగరంలోనే ఐదు వేలకుపైగా కర్రీ పాయింట్స్ ఉండగా ఈ వారాంతంలో సగానికి పైగా తెరుచుకోలేదు. తెరిచిన వాటిల్లోనూ 10-15రకాల వంటకాలు మాత్రమే విక్రయించారు.
విజయవాడ సిటీలో స్టార్హోటళ్లు, అల్పాహార హోటళ్లు, కర్రీపాయింట్లపై వంట గ్యాస్ సిలిండర్ ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. గ్యాస్ స్టాక్ నిండుకోవడంతో చాలామంది చిరు వ్యాపారులు ఆదివారం దుకాణాలు మూసేయగా, తెరిచినవాళ్లు కూడా పదార్థాలను తగ్గించేశారు. బ్లాక్మార్కెట్లోనూ గ్యాస్ సిలిండర్లు దొరక్కపోవడంతో మున్ముందు పరిస్థితి మరింత ఇబ్బందికరంగా ఉంటుందని వ్యాపారులు వాపోతున్నారు. స్టార్, పెద్ద హోటళ్లలోనూ ఆహార పదార్థాల సంఖ్యను తగ్గించేయడంతో ఆదాయం తగ్గిపోయిందని స్విగ్గీ, జొమాటో లాంటి ఫుడ్ డెలివరీ యువకులు తెలిపారు.
అల్పాహార హోటళ్లలో దోశ, ఇడ్లీ, మరో రెండు రకాలతోనే సరిపెడుతూ గ్యాస్ పొదుపు పాటిస్తున్నారు. గతంలో రెండు రకాల చట్నీలు, సాంబార ఇచ్చేవారు. కానీ ఇపుడు ఒక చట్నీ, ఆవకాయతో సరిపెడుతున్నారు.
విజయవాడ బీఆర్టీఎస్ రోడ్డులో , అల్పాహార బండ్లు సగానికి పైగా మూతపడ్డాయి.
