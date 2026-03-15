ఆంధ్రా కారం కోడి - ఈ సండే మసాలా నషాళాన్ని తాకాల్సిందే!
- రెగ్యులర్ చికెన్ రెసిపీలను పక్కన పెట్టేయండి - ఈ సారి ఆంధ్రా కారం కోడి ఫ్రైని ఓ పట్టు పట్టేండి
Published : March 15, 2026 at 10:53 AM IST
Andhra Karam Kodi : నాన్ వెజ్ ప్రియుల్లో చికెన్ లవర్స్ మెజారిటీగా ఉంటారు. సండే వచ్చిందంటే ప్రతి ఇంటా ఇవే ఘుమఘుమలు వ్యాపిస్తుంటాయి. అయితే, అందరూ దాదాపుగా ఒకే తరహా రెసిపీని ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అందుకే మీ కోసం స్పెషల్ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే "ఆంధ్రా కారం కోడి"! ఇది ఫ్రై మోడ్లో ఉంటుంది. దీని రుచి మాత్రమే కాకుండా, తయారీ పద్ధతి కూడా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ఒక్కసారి తిన్నారంటే తప్పకుండా మీ ఫేవరెట్ లిస్టులో చేరిపోతుంది. అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది.
ఏవైనా పార్టీల టైమ్లోనూ ఇది పర్ఫెక్ట్ ఆప్షన్గా ఉంటుంది. దీన్ని రోటీతోపాటు చపాతీ, పుల్కాల్లోకి సూపర్గా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా స్పైసీ ఫుడ్ కోరుకునే వారికి ఇది సూపర్ ఛాయిస్. మరి, ఈ రెసిపీని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి? ఇందుకోసం ఎలాంటి పదార్థాలు కావాలి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చికెన్ - కేజీ
- పసుపు - అర స్పూన్
- కారం - 3 స్పూన్లు
- ఉప్పు - తగినంత
- నిమ్మకాయ రసం - స్పూన్
- లవంగాలు - ఐదారు
- ధనియాలు - స్పూన్
- జీలకర్ర - అరస్పూన్
- ఎండు మిర్చీ - 15
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- తరిగిన ఉల్లిపాయలు - అర కప్పు
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు - 1 స్పూన్
తయారీ విధానం :
- చికెన్ శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని అందులో చికెన్ వేసుకోవాలి.
- పసుపు, కారం, ఉప్పు, నిమ్మరసం వేసి చేత్తో చక్కగా మిక్స్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి
- ఇప్పుడు స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి లవంగాలు, ధనియాలు, జీలకర్ర, ఎండు మిర్చీ వేసుకొని కాసేపు వేపుకోవాలి
- వేగిన తర్వాత స్టా ఆఫ్ చేసుకొని, ఆ మిశ్రమంతో కారం పొడి తయారు చేసుకోవాలి
- ఆ తర్వాత స్టౌ మీద కడాయి పెట్టి అందులో ఆయిల్ వేసుకోవాలి
- వేడెక్కిన తర్వాత రెండు ఎండు మిర్చీని తుంపి వేసుకోవాలి. రెండు రెమ్మల కరివేపాకు కూడా వేసుకోవాలి
- కాసేపు తర్వాత సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు వేసుకోవాలి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు కూడా వేసి పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు మగ్గించుకోవాలి.
- కాస్త ఉప్పు కూడా వేసుకొని గరిటతో అటు ఇటూ కలుపుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు రంగు మారేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి
- ఇప్పుడు మ్యారినేట్ చేసుకున్న చికెన్ వేసి కలుపుకోవాలి. మూత పెట్టి ఐదారు నిమిషాలు కుక్ చేసుకోవాలి
- ఈ గ్యాప్ లో చికెన్ నుంచి నీళ్లు ఊరుతాయి. కాసేపు తర్వాత ప్రిపేర్ చేసుకున్న కారం పొడిని ఇందులో వేసుకోవాలి.
- కారం పొడి ఎంత తయారు చేసుకున్నప్పటికీ, మీకు ఎంత అవసరం అనిపిస్తే అంత వరకే వేసుకోవాలి
- కారం వేసిన తర్వాత చికెన్ దగ్గర పడేంత వరకు ఉడికించాలి.
- ఫ్రై మోడ్లోకి వచ్చేసిన తర్వాత స్టౌ ఆఫ్ చేసి, కాస్త కొత్తిమీర చల్లుకుంటే ఆంధ్రా కారం కోడి సిద్ధమైపోయినట్టే!
- మీకు నచ్చితే ఈ సండే ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేయండి. రెగ్యులర్ చికెన్ కర్రీ ప్లేసులో దీన్ని ఉంచండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు.