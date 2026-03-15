ఆంధ్రా కారం కోడి - ఈ సండే మసాలా నషాళాన్ని తాకాల్సిందే!

- రెగ్యులర్ చికెన్​ రెసిపీలను పక్కన పెట్టేయండి - ఈ సారి ఆంధ్రా కారం కోడి ఫ్రైని ఓ పట్టు పట్టేండి

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 15, 2026 at 10:53 AM IST

Andhra Karam Kodi : నాన్​ వెజ్​ ప్రియుల్లో చికెన్ లవర్స్​ మెజారిటీగా ఉంటారు. సండే వచ్చిందంటే ప్రతి ఇంటా ఇవే ఘుమఘుమలు వ్యాపిస్తుంటాయి. అయితే, అందరూ దాదాపుగా ఒకే తరహా రెసిపీని ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. అందుకే మీ కోసం స్పెషల్ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే "ఆంధ్రా కారం కోడి"! ఇది ఫ్రై మోడ్​లో ఉంటుంది. దీని రుచి మాత్రమే కాకుండా, తయారీ పద్ధతి కూడా డిఫరెంట్​ గా ఉంటుంది. ఒక్కసారి తిన్నారంటే తప్పకుండా మీ ఫేవరెట్ లిస్టులో చేరిపోతుంది. అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది.

ఏవైనా పార్టీల టైమ్​లోనూ ఇది పర్ఫెక్ట్​ ఆప్షన్​గా ఉంటుంది. దీన్ని రోటీతోపాటు చపాతీ, పుల్కాల్లోకి సూపర్​గా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా స్పైసీ ఫుడ్​ కోరుకునే వారికి ఇది సూపర్ ఛాయిస్. మరి, ఈ రెసిపీని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి? ఇందుకోసం ఎలాంటి పదార్థాలు కావాలి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చికెన్ - కేజీ
  • పసుపు - అర స్పూన్
  • కారం - 3 స్పూన్లు
  • ఉప్పు - తగినంత
  • నిమ్మకాయ రసం - స్పూన్
  • లవంగాలు - ఐదారు
  • ధనియాలు - స్పూన్
  • జీలకర్ర - అరస్పూన్
  • ఎండు మిర్చీ - 15
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • తరిగిన ఉల్లిపాయలు - అర కప్పు
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు - 1 స్పూన్

తయారీ విధానం :

  • చికెన్ శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​ తీసుకొని అందులో చికెన్ వేసుకోవాలి.
  • పసుపు, కారం, ఉప్పు, నిమ్మరసం వేసి చేత్తో చక్కగా మిక్స్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి
  • ఇప్పుడు స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి లవంగాలు, ధనియాలు, జీలకర్ర, ఎండు మిర్చీ వేసుకొని కాసేపు వేపుకోవాలి
  • వేగిన తర్వాత స్టా ఆఫ్​ చేసుకొని, ఆ మిశ్రమంతో కారం పొడి తయారు చేసుకోవాలి
  • ఆ తర్వాత స్టౌ మీద కడాయి పెట్టి అందులో ఆయిల్ వేసుకోవాలి
  • వేడెక్కిన తర్వాత రెండు ఎండు మిర్చీని తుంపి వేసుకోవాలి. రెండు రెమ్మల కరివేపాకు కూడా వేసుకోవాలి
  • కాసేపు తర్వాత సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు వేసుకోవాలి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు కూడా వేసి పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు మగ్గించుకోవాలి.
  • కాస్త ఉప్పు కూడా వేసుకొని గరిటతో అటు ఇటూ కలుపుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు రంగు మారేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి
  • ఇప్పుడు మ్యారినేట్ చేసుకున్న చికెన్ వేసి కలుపుకోవాలి. మూత పెట్టి ఐదారు నిమిషాలు కుక్ చేసుకోవాలి
  • ఈ గ్యాప్​ లో చికెన్ నుంచి నీళ్లు ఊరుతాయి. కాసేపు తర్వాత ప్రిపేర్ చేసుకున్న కారం పొడిని ఇందులో వేసుకోవాలి.
  • కారం పొడి ఎంత తయారు చేసుకున్నప్పటికీ, మీకు ఎంత అవసరం అనిపిస్తే అంత వరకే వేసుకోవాలి
  • కారం వేసిన తర్వాత చికెన్ దగ్గర పడేంత వరకు ఉడికించాలి.
  • ఫ్రై మోడ్​లోకి వచ్చేసిన తర్వాత స్టౌ ఆఫ్ చేసి, కాస్త కొత్తిమీర చల్లుకుంటే ఆంధ్రా కారం కోడి సిద్ధమైపోయినట్టే!
  • మీకు నచ్చితే ఈ సండే ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేయండి. రెగ్యులర్​ చికెన్​ కర్రీ ప్లేసులో దీన్ని ఉంచండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు.

