తెల్లనిదంతా పనీర్ కాదు - అందులో వాడేది పాలే కాదు!
paneer : చాలా మంది మార్కెట్లో తక్కువ ధరకు దొరికే పనీర్ తెచ్చుకుంటారు. కానీ, స్వచ్ఛమైన పనీర్ ధర ఎక్కువగా, రుచి, వాసన భిన్నంగా ఉంటుంది. కల్తీ పనీర్ కనిపెట్టే చిట్కాలు మీ కోసం.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 10:48 AM IST
Analog paneer : మాంసాహార ప్రియులకు చికెన్ ఎంత ఇష్టమో అలాగే శాకాహారులకు, ఫిట్నెస్ ప్రియులకు పనీర్ అంతే ఇష్టం. పనీర్, అందులో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఈ నేపథ్యంలో పనీర్ వాడకం రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. కానీ, ఇదే అదనుగా వ్యాపారులు కల్తీ పాల మాదిరిగానే కల్తీ పనీర్ తయారు చేస్తున్నారు.
రసాయనాలు, నూనెలు, పిండి పదార్థాలతో కృత్రిమ పనీర్ మార్కెట్లో పెద్ద ఎత్తున చెలామనీ అవుతోంది. ఇలాంటి పనీర్ వాడకంతో ఇంటిల్లిపాదీ అనారోగ్యం బారిన పడే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే నాణ్యమైన పనీర్ ఎలా గుర్తించాలో ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవాల్సిందే.
స్వచ్ఛమైన పాలను విరగ్గొట్టడం ద్వారా పనీర్ తయారు చేస్తారు. ఇలాంటి పనీర్ ధర కూడా ఎక్కువే ఉంటుంది. కానీ, కృత్రిమంగా తయారు చేసే పనీర్లో పాలకు బదులుగా తక్కువ నాణ్యత కలిగిన వెజిటబుల్ ఆయిల్, పిండి పదార్థాలు, డిటర్జెంట్లు, యూరియా, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ వంటి రసాయనాలు ఉంటున్నాయి.
డిటర్జెంట్, యూరియా వంటి రసాయనాలు లివర్, కిడ్నీలపై ఒత్తిడిని పెంచి వాటి పనితీరును దెబ్బతీస్తాయి. ఇందులో వాడే పామాయిల్, హైడ్రోజనేటెడ్ ఫ్యాట్స్ వల్ల రక్తంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ వేగంగా పెరిగి గుండె సంబంధిత సమస్యలతో పాటు దీర్ఘకాలంలో క్యాన్సర్ వంటి ప్రాణాంతక వ్యాధుల ముప్పు ఉంటుంది.
నకిలీని ఎలా గుర్తించాలి?
అసలైన పనీర్ పాలు, మీగడ వంటి సహజమైన వాసన, రుచిని కలిగి చేతితో పట్టుకుని నలిపినప్పుడు మెత్తగా, ముక్కలుగా విరిగిపోతుంది. కానీ, కృత్రిమ పనీర్ రబ్బరులా సాగుతుంది లేదా చాలా గట్టిగా ఉంటుంది. పుల్లటి, సబ్బు/కెమికల్ వాసన, రుచిలో తేడా ఉంటుంది.
కల్తీ పనీర్ తెలుసుకోవాలంటే ఓ ముక్కను నీటిలో వేసి బాగా మరిగించి చల్లార్చాలి. ఆ తర్వాత దానిపై కొన్ని చుక్కల అయోడిన్ టింక్చర్ వేస్తే నీలం, నలుపు రంగుల్లోకి మారితే అది గంజి కలిపిన నకిలీ పనీర్ అని అర్థం.
పనీర్ను నీటిలో మరిగించి చల్లార్చిన తర్వాత కొద్దిగా కందిపప్పు పొడి, సోయాబీన్ పౌడర్ కలపండి. 10 నిమిషాల తర్వాత అది లేత ఎరుపు, గులాబీ రంగుల్లోకి మారితే కృత్రిమంగా తయారు చేసిందని అర్థం. అందులో డిటర్జెంట్, యూరియా కలిపినట్లు నిర్ధారించుకోవచ్చు.
పనీర్ కొనేముందు ప్యాకెట్ వెనక వివరాలను పరిశీలించాలి. ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ (fssai) నిబంధనల ప్రకారం పాలకు బదులుగా ఇతర ప్రత్యామ్నాయాలు వాడితే అనలాగ్ పనీర్ లేదా లిమిటేషన్ పనీర్ అని రాసి ఉంటుంది. ఇలాంటి పనీర్ను పలు రాష్ట్రాలు ఇప్పటికే నిషేధించాయి.
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