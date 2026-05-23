ఓసారి స్క్రోలింగ్ ఆపి.. ఈ కొత్త ట్రెండ్ వైపు చూడండి!
- మెల్ల మెల్లగా "అనలాగ్ కల్చర్" వైపు మళ్లుతున్న యువతరం - సోషల్ మీడియా బందీఖానాగా మారిన వారికి విముక్తి లభిస్తోందంటున్న నిపుణులు!
Published : May 23, 2026 at 4:10 PM IST
Analog Culture Trend : టెక్నాలజీ ఏదైనా మనిషి పనులను సులువు చేసేలా ఉండాలి. లేదంటే ఆనందంగా ఉంచేదై ఉండాలి. కానీ, జీవితాలనే ఇబ్బందుల్లో పడేసేదిగా ఉండకూడదు. సోషల్ మీడియా సరిగ్గా ఇలాగే తయారైంది. మనుషులను దగ్గర చేసే సాధనం వచ్చిందని మొదట్లో అనుకున్నారు. కానీ, క్రమంగా అదొక వ్యసనంగా మారిపోయి.. భౌతికంగా ఉన్న మనుషులకు దూరం చేసేదిగా తయారైంది. చివరకు తనకు తాను కూడా కాకుండాపోయే పరిస్థితిని తీసుకొచ్చింది! మానసిక సమస్యలు, డిప్రెషన్ పెరగడంలో సోషల్ మీడియా, డూమ్ స్క్రోలింగ్ పాత్ర ఎక్కువగానే ఉంటోందని మానసిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. క్రమంగా ఈ పరిస్థితి మారాలనే చర్చ మొదలైంది. సోషల్ మీడియా వలలోంచి యువత బయటపడాలనే ప్రచారం ఊపందుకుంది. దీనికి ఒక్కొక్కరుగా జైకొడుతున్నారు కూడా! అలా పుట్టుకొచ్చిందే "అనలాగ్ కల్చర్". మరి, ఇదేంటి? ఈ ట్రెండ్ ఉద్దేశ్యం ఏంటి? ఎలా ఫాలో అవుతున్నారు? వంటి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
పొద్దున లేవడమే ఉరుకులు పరుగులతో మొదలయ్యే జీవితాలు అందరివీ! వర్క్ ప్రెజర్, ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్తో సతమతం అవుతుంటారు. అలాంటిది.. ఇప్పుడు ఈ సోషల్ మీడియా వచ్చిన తర్వాత జీవితం మరింత సమస్యాత్మకంగా మారుతోందనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. ఫేస్బుక్, వాట్సాప్, ఇన్స్టాగ్రామ్, ఎక్స్... ఇలా ఒకదాని తర్వాత మరొకటి అన్నట్టుగా, అందులోనుంచి బయటకు రాలేకపోతున్నారు. ముఖ్యంగా అమ్మాయిలైతే ఇన్స్టాను వీడి ఉండలేకపోతున్నారు. ఇది ఎంత విశృంఖలంగా తయారైందంటే.. పగలు, రాత్రి అనే తేడాలేకుండా అందులోనే ఉండిపోయేలా! రాత్రిళ్లు రెండు, మూడు గంటల వరకు కూడా సోషల్ మీడియాలోనే తచ్చాడేవాళ్లకు కొదవేలేదు! ఇలా.. సాధారణంగా మొదలైన సోషల్ మీడియా వినియోగం.. పూర్తిగా బానిసలుగా మార్చేస్తోంది.
దీనివల్ల టైమ్ ఒక్కటే వేస్ట్ అవుతుందనుకుంటే పొరపాటే! చాలా మందిలో అనవసరమైన యాంగ్జైటీ వచ్చేస్తోంది. మానసిక రుగ్మతలకు కారణమవుతోంది. దేనిమీదా శ్రద్ధపెట్టలేని పరిస్థితికి చేరిపోతున్నారు. మూడ్ స్వింగ్స్తో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఇవన్నీ ముదిరినవారు డిప్రెషన్లోకి కూడా వెళ్లిపోతున్నారు! వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఏళ్లు మంచినీళ్లలా ఖర్చైపోతుండడంతో జీవితంలో ఏం చేయాలో తెలియని అయోమయ స్థితికి చేరుతున్నారు. ఇలా.. సోషల్ మీడియా చాలా మంది జీవితాలను తినేస్తోందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
సొల్యూషన్ అదే..!
ఈ పరిస్థితి నుంచి బయటపడేందుకు సోషల్ మీడియాకు దూరంగా ఉండడమే మార్గమంటున్నారు నిపుణులు. "అనలాగ్ కల్చర్" కూడా ఇదే విషయం చెబుతోంది. ఇంతకీ దీని అర్థం ఏమంటే.. పాత విషయాలు, మరుగున పడిపోయిన పనులను తెరపైకి తేవడం. వాటి ద్వారా మానసిక ప్రశాంతత పొందడం. దీన్నే అనలాగ్ కల్చర్ అని పిలుస్తున్నారు. హెల్దీ హ్యాబిట్స్తో సోషల్ మీడియాకు దూరంగా ఉంటున్నారు.
ఏమేం చేస్తున్నారు?
నేచర్కు దగ్గరగా ఉండటం, పుస్తకాలు చదవడం, మొక్కలు పెంచడం వంటి పనులు చేస్తున్నారు. ఒక పని ఇష్టమైన వాళ్లందరూ కలిసి ఓ గ్రూప్గా ఏర్పడుతున్నారు. తమకు నచ్చిన పని చేస్తున్నారు. ఇందుకోసం వారంలో ఒకరోజును ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు. పాత పాటలు ఆస్వాదించడం నచ్చినవారు ఒకచోట చేరి, పాడుతూ, ఆస్వాదిస్తూ కాలం గడుపుతున్నారు. వీటివల్ల సామాజిక మాధ్యమాలకు దూరంగా ఉండడమే కాకుండా, మనుషుల మధ్య బంధాలు కూడా పటిష్టం అవుతున్నాయి. ఇంకా ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడుతోంది. డిప్రెషన్ వంటి మానసిక మానసిక సమస్యలతో ఇబ్బంది పడేవాళ్లు త్వరగా కోలుకుంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలా చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్న ఈ "అనలాగ్ కల్చర్"ట్రెండ్ను మీరు కూడా ట్రై చేస్తారా?