"అమూల్, మదర్ డెయిరీ" పాల ధర పెంపు - నేటి నుంచి అమల్లోకి కొత్త ధరలు!
Milk Price : లీటర్ పాల ధర రూ.2 నుంచి 6వరకు పెంపు - ఉత్పత్తి వ్యయాల పెరుగదలే కారణమన్న కంపెనీలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 2:37 PM IST|
Updated : November 12, 2026 at 4:07 PM IST
అమూల్, మదర్ డెయిరీ కంపెనీలు పాల ధర పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించాయి. లీటరు ధరను రూ.2-6 మేర పెంచిన ధరలు గురువారం (ఈనెల 12) నుంచే అమల్లోకి వస్తాయని వెల్లడించాయి. పాల ఉత్పత్తి తగ్గడం, పశుదాణా వ్యయాలు పెరిగిన నేపథ్యంలో రైతుల నుంచి అధిక ధరకు కొనుగోలు చేయాల్సి రావడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణమని వివరించాయి.
గేదె పాలు టోన్డ్ మిల్క్ లీటరు ధర రూ.2, ఫుల్క్రీమ్ మిల్క్ లీటరు ధర రూ.4, ఫుల్క్రీమ్ బఫెలో మిల్క్ ధర రూ.6 చొప్పున పెంచగా, ఆవు పాల ధరను లీటరుకు రూ.3 చొప్పున పెంచినట్లు ఆయా కంపెనీలు వెల్లడించాయి. గత మే నెలలో పాల ధరలను పెంచిన కంపెనీలు, ఆర్నెళ్లు తిరక్కుండానే మరో సారి సవరించడం గమనార్హం.
నేషనల్ డెయిరీ డెవలప్మెంట్ బోర్డ్ అనుబంధ సంస్థ మదర్ డెయిరీ ప్రధానంగా దిల్లీ-ఎన్సీఆర్లో పాలు విక్రయిస్తోంది. గుజరాత్ కో ఆపరేటివ్ మిల్క్ మార్కెటింగ్ ఫెడరేషన్ అమూల్ బ్రాండ్పై పాల ఉత్పత్తులను దేశవ్యాప్తంగా విక్రయిస్తోంది. ఇప్పటికే కర్ణాటకలోని నందిని సంస్థ కూడా పాల ధరను సవరించింది.
పశుగ్రాసం, పశువుల దాణా, ప్యాకేజింగ్ సామగ్రి, ఇంధన ధరలు పెరగడం వంటి ఉత్పత్తి వ్యయాల పెరుగుదల ధరల పెంపునకు కారణమని కంపెనీలు చెప్తున్నాయి. వీటికి తోడు తక్కువ వర్షపాతం, ప్రతికూల పర్యావరణ పరిస్థితులూ కలిసి రావడం లేదని వెల్లడించాయి. కాగా, పాల విక్రయాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయంలో సుమారు 80శాతం వాటా 36 లక్షల మంది పాల ఉత్పత్తిదారులకు చేరుతోందని, తద్వారా పెరుగుతున్న ఖర్చులను భర్తీ చేయడంతోపాటు పాల ఉత్పత్తిని పెంచడానికి ప్రోత్సాహాన్నిస్తుందని పేర్కొన్నాయి.
అముల్ పాల ఉత్పత్తులను విక్రయించే 'గుజరాత్ కోఆపరేటివ్ మిల్క్ మార్కెటింగ్ ఫెడరేషన్' (GCMMF) పాల రకాల ధరలను సుమారు 4-5 శాతం పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించింది.
సహకార సంస్థ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, అత్యధికంగా అమ్ముడయ్యే 'అముల్ తాజా' (3 శాతం పాల కొవ్వు కలిగిన టోన్డ్ పాలు) ధర లీటరుకు రూ. 2, 6 శాతం పాల కొవ్వు కలిగిన 'అముల్ గోల్డ్' పాల ధర లీటరుకు రూ.4 పెరిగింది.
గతేడాదిలో పచ్చి, ఎండు పశుగ్రాసం, పశువుల దాణాకు అవసరమైన పదార్థాల (ఆయిల్ కేక్, మొక్కజొన్న, మొలాసిస్ వంటివి) ధరలు, ప్యాకేజింగ్ ఫిల్మ్ ఇంధన ధరలు భారీగా పెరిగాయని ఫెడరేషన్ ఈ సందర్భంగా ఉటంకించింది.
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