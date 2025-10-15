ETV Bharat / offbeat

అద్దిరిపోయే రుచితో "ఆనియన్ కుల్చా" - ఈ స్టైల్లో చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!

నోట్లో వేసుకోగానే మృదువుగా ఉండే పంజాబీ రెసిపీ - ఇలా చేస్తే అద్దిరిపోతుంది!

Onion Kulcha
Onion Kulcha (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 15, 2025 at 4:58 PM IST

3 Min Read
Punjabi Style Kulcha Recipe : ఇండ్లలో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడు ఒకేలా కాకుండా కాస్త భిన్నంగా వివిధ రకాల వంటలు టేస్ట్ చేయాలని చాలా మంది అనుకుంటారు. అందుకే మీకోసం ఇవాళ సరికొత్త వంటకాన్ని తీసుకొచ్చాం. అదే ఆనియన్ కుల్చా. దీనిని సింపుల్​గా ఇంట్లో చేసి తిన్నారంటే ఆ మజా వేరుగా ఉంటుంది. మరి టేస్టీ, సాఫ్ట్ ఆనియన్ కుల్చాను ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?

Onion Kulcha
మైదాపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మైదాపిండి - పావు కప్పు
  • పంచదార - 1 టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పెరుగు - 70 గ్రాములు
  • పాలు - 60 ఎంఎల్
  • బటర్ - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
  • ఆయిల్ - సరిపడా
  • ఉల్లిపాయలు - ఒకటిన్నర కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - ఒకటిముప్పావు టేబుల్ స్పూన్
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర పొడి - అర టీ స్పూన్
  • చాట్ మసాలా - పావు టీ స్పూన్
  • కారం - పావు టీ స్పూన్
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • అల్లం తురుము - 1 టీ స్పూన్
  • కసూరి మెంతి - 1 టీ స్పూన్
  • వాము - కొంచెం
  • గరం మసాలా - 2 చిటికెడ్లు
Onion Kulcha
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో పావు కప్పు మైదాపిండి వేయాలి. ఆ తర్వాత ఇందులో ఒక టీ స్పూన్ పంచదార, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, 70 గ్రాముల పెరుగు, అర టీ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్​ వేసి కలపాలి.
  • అలాగే 60 ఎంఎల్ పాలు, 70 ఎంఎల్ వాటర్ పోసి పిండిని మెత్తగా 15 నిమిషాల పాటు ఒత్తుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ల బటర్ వేసి పిండిని పగుళ్లు లేకుండా 8 నిమిషాల పాటు ఒత్తుకుంటే మృదువుగా వస్తుంది. దీనికి ఆయిల్ అప్లై చేసి మూతపెట్టి 30 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
Onion Kulcha
నెయ్యి (Getty Images)
  • 30 నిమిషాల తర్వాత పిండిని నాలుగు పిండి ముద్దలుగా చేసి పైన కాస్త నూనె అప్లై చేయాలి. అనంతరం పిండి ముద్దలపై క్లాత్​ కప్పి 15 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • మరోవైపు గిన్నెలో ఒకటిన్నర కప్పుల సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి 10 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత ఆనియన్స్​ను గట్టిగా పిండి నీరు లేకుండా మరో గిన్నెలో వేసుకోవాలి. ఇందులో ఒకటిముప్పావు టేబుల్ స్పూన్ల పచ్చిమిర్చి తరుగు, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి వేయాలి.
  • అదేవిధంగా పావు టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా, పావు టీ స్పూన్ కారం, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు, ఒక టీ స్పూన్ అల్లం తురుము వేసుకోవాలి. ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ కసూరి మెంతి, కొంచెం వాము, రెండు చిటికెడ్ల గరం మసాలా వేసి బాగా కలిపి పక్కనుంచాలి.
Onion Kulcha
పెరుగు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఓ పిండి ముద్దను తీసుకొని చేతితో చిన్నపాటి పూరీలాగా చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఇందులో రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లి మిశ్రమాన్ని ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ వేసి అంచులను కలుపుతూ సీల్ చేసి పిండి ముద్దలాగా చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత పిండి ముద్దను వేళ్లతో అంచులను ఒత్తుకొని పైన పొడి పిండి చల్లి చపాతీ కర్రతో చపాతీ మాదిరిగా చేసుకోవాలి. ఆపైన కొద్దిగా తడి చేసి కాసింత కొత్తిమీర తరుగు, కొన్ని నల్ల నువ్వులు వేసి దీనిపై అద్దాలి. ఇప్పుడు కింది భాగం వైపు నీటిని అద్ది పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • మిగతా పిండి ముద్దలను ఈ విధంగా చేసి పక్కనుంచాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పెనం పెట్టుకొని రెడీ చేసి పెట్టుకున్న కుల్చాను వేసి మూడు నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి. ఆ తర్వాత అంచులను బాగా కాల్చి ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి. ఆపైన బటర్​ అప్లై చేసుకోవాలి.
Onion Kulcha
పాలు (Getty Images)
  • ఇక అంతే వేడివేడి ఆనియన్ కుల్చా రెడీ అయినట్లే!
  • ఆనియన్ కుల్చాను పుదీనా చట్నీ, ఆవకాయ పచ్చడి, పెరుగులో వేసి తింటే సూపర్​గా ఉంటుంది.
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలు ఇంకోటి కావాలంటారు.

