నోరూరించే "ఉసిరికాయ పులిహోర" - ఇలా ప్రిపేర్ చేస్తే నెవ్వర్ బిఫోర్ టేస్ట్!

కమ్మని పులిహోర రెసిపీ - ఇంట్లో ఓసారి ఈ పద్ధతిలో ట్రై చేసి చూడండి!

Usirikaya Pulihora
Usirikaya Pulihora (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 9, 2025 at 10:19 AM IST

2 Min Read
Gooseberry Pulihora Recipe in Telugu : పులిహోర పేరు చెప్పగానే చాలా మందికి నోరూరుతుంది. దీనిని నిమ్మకాయ, చింతపండుతో ఎక్కువగా చేస్తారు. అలా కాకుండా ఈసారి ఉసిరికాయ పులిహోర​ ట్రై చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. కేవలం నిమిషాల్లోనే ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఓసారి ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఉసిరికాయ పులిహోరకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

Usirikaya Pulihora
ఉసిరికాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యం - 1 గ్లాసు
  • నూనె - 2 టీ స్పూన్లు
  • ఉసిరికాయలు - 6
  • మిరియాలు - అర టీ స్పూన్
  • ధనియాలు - 1 టీ స్పూన్
  • నువ్వులు - 1 టీ స్పూన్
  • ఆయిల్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పల్లీలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • తాలింపు గింజలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 3
  • పచ్చిమిర్చి - 4
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఇంగువ - పావు టీ స్పూన్
  • పసుపు - పావు టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - ఒకటిన్నర టీ స్పూన్
  • నిమ్మరసం - అర చెక్క
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
Usirikaya Pulihora
పల్లీలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా కుక్కర్​లో గ్లాసు బియ్యాన్ని వేసి రెండు సార్లు కడగాలి. ఆ తర్వాత ఒకటిన్నర గ్లాసుల నీళ్లు, రెండు టీ స్పూన్ల నూనె వేసి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను హైఫ్లేమ్​లో ఉంచి మూడు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించాలి.
  • ఇంకోవైపు ఆరు ఉసిరికాయలను కడిగి గింజలు తీసేసి కట్ చేసుకోవాలి.
Usirikaya Pulihora
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • మరోవైపు మిక్సీజార్​లో అర టీ స్పూన్ మిరియాలు, ఒక టీస్పూన్ ధనియాలు, ఒక టీ స్పూన్ నువ్వులు వేసి మెత్తగా పొడి చేయాలి.
  • ఇదే మిక్సీజార్​లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉసిరికాయ ముక్కలు వేసి కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేయాలి.
Usirikaya Pulihora
బియ్యం (Getty Images)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు వేసి ఫ్రై చేయాలి. పల్లీలు దోరగా వేగిన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ తాలింపు గింజలు వేసి వేగనివ్వాలి.
  • ఇందులోనే మూడు ఎండుమిర్చి, నాలుగు పచ్చిమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ, పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత ఉసిరికాయ తురుము వేసి మిక్స్ చేయాలి.
Usirikaya Pulihora
మిరియాలు (Getty Images)
  • అలాగే గ్రైండ్ చేసుకున్న మిరియాలు, నువ్వుల పొడి, ఒకటిన్నర టీ స్పూన్ ఉప్పు వేసి ఒక నిమిషం పాటు ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం ఉడికించిన అన్నాన్ని వేసి బాగా కలపాలి.
  • ఆ తర్వాత అర చెక్క నిమ్మరసం, చివరన కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే నోరూరించే ఉసిరికాయ పులిహోర తయారైనట్లే!

USIRIKAYA PULIHORA RECIPE IN TELUGU
ఉసిరికాయ పులిహోర తయారీ విధానం
GOOSEBERRY PULIHORA
AMLA RICE PREPARE
USIRIKAYA PULIHORA

