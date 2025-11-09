నోరూరించే "ఉసిరికాయ పులిహోర" - ఇలా ప్రిపేర్ చేస్తే నెవ్వర్ బిఫోర్ టేస్ట్!
కమ్మని పులిహోర రెసిపీ - ఇంట్లో ఓసారి ఈ పద్ధతిలో ట్రై చేసి చూడండి!
Published : November 9, 2025 at 10:19 AM IST
Gooseberry Pulihora Recipe in Telugu : పులిహోర పేరు చెప్పగానే చాలా మందికి నోరూరుతుంది. దీనిని నిమ్మకాయ, చింతపండుతో ఎక్కువగా చేస్తారు. అలా కాకుండా ఈసారి ఉసిరికాయ పులిహోర ట్రై చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. కేవలం నిమిషాల్లోనే ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఓసారి ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఉసిరికాయ పులిహోరకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యం - 1 గ్లాసు
- నూనె - 2 టీ స్పూన్లు
- ఉసిరికాయలు - 6
- మిరియాలు - అర టీ స్పూన్
- ధనియాలు - 1 టీ స్పూన్
- నువ్వులు - 1 టీ స్పూన్
- ఆయిల్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- పల్లీలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- తాలింపు గింజలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 3
- పచ్చిమిర్చి - 4
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఇంగువ - పావు టీ స్పూన్
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- ఉప్పు - ఒకటిన్నర టీ స్పూన్
- నిమ్మరసం - అర చెక్క
- కొత్తిమీర - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- ముందుగా కుక్కర్లో గ్లాసు బియ్యాన్ని వేసి రెండు సార్లు కడగాలి. ఆ తర్వాత ఒకటిన్నర గ్లాసుల నీళ్లు, రెండు టీ స్పూన్ల నూనె వేసి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మంటను హైఫ్లేమ్లో ఉంచి మూడు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించాలి.
- ఇంకోవైపు ఆరు ఉసిరికాయలను కడిగి గింజలు తీసేసి కట్ చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు మిక్సీజార్లో అర టీ స్పూన్ మిరియాలు, ఒక టీస్పూన్ ధనియాలు, ఒక టీ స్పూన్ నువ్వులు వేసి మెత్తగా పొడి చేయాలి.
- ఇదే మిక్సీజార్లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉసిరికాయ ముక్కలు వేసి కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేయాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు వేసి ఫ్రై చేయాలి. పల్లీలు దోరగా వేగిన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ తాలింపు గింజలు వేసి వేగనివ్వాలి.
- ఇందులోనే మూడు ఎండుమిర్చి, నాలుగు పచ్చిమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ, పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత ఉసిరికాయ తురుము వేసి మిక్స్ చేయాలి.
- అలాగే గ్రైండ్ చేసుకున్న మిరియాలు, నువ్వుల పొడి, ఒకటిన్నర టీ స్పూన్ ఉప్పు వేసి ఒక నిమిషం పాటు ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం ఉడికించిన అన్నాన్ని వేసి బాగా కలపాలి.
- ఆ తర్వాత అర చెక్క నిమ్మరసం, చివరన కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే నోరూరించే ఉసిరికాయ పులిహోర తయారైనట్లే!
