పిల్లలు లంచ్​ బాక్స్​ ఇంటికి తెస్తున్నారా? - "ఆమ్లా రైస్"​ చేసి పెట్టండిలా - మెతుకు మిగలదు!

Published : November 28, 2025 at 11:58 AM IST
Amla Rice for Kids Lunch Box: పిల్లలైనా, పెద్దలైనా లంచ్బాక్స్లోకి అదే అన్నం, కూర పెడితే ఏం తింటారు. వద్దని తిరిగి ఇంటికి తెస్తుంటారు. అంతేకాకుండా వెరైటీగా ఏమైనా రెసిపీలు చేయమని అడుగుతుంటారు. ఇలాంటి సమయంలో అందరూ ఏదో చేయాలని హడావుడి పడుతుంటారు. అయితే అటువంటి టెన్షన్ లేకుండా చాలా సింపుల్ అండ్ టేస్టీగా చేసుకునే ఓ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే ఆమ్లా రైస్. ప్రస్తుతం ఉసిరికాయల సీజన్ నడుస్తుండటంతో చాలా అంటే చాలా ఈజీగా , టేస్టీగా ఈ రైస్ను ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ బాగుండటంతో పిల్లలు, పెద్దలు వంకలు పెట్టకుండా తినేస్తారు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఆమ్లా రైస్ ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- బియ్యం - 1 కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- నువ్వులు - 2 టీస్పూన్లు
- మిరియాలు - అర టీస్పూన్
- ఉసిరికాయలు - 5
- నూనె - 3 టేబుల్స్పూన్లు
- ఆవాలు - 1 టీస్పూన్
- పల్లీలు - 3 టేబుల్స్పూన్లు
- శనగపప్పు - 1 టీస్పూన్
- మినప్పప్పు - 1 టీస్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 2
- పచ్చిమిర్చి - 2
- ఇంగువ - చిటికెడు
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- సాంబార్ పొడి - అర టేబుల్స్పూన్
తయారీ విధానం:
- ఓ గిన్నెలోకి బియ్యం తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. అనంతరం కడిగిన రైస్ను ప్రెషర్ కుక్కర్లోకి వేసుకోవాలి.
- ఆపై అందులోకి పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, 2 కప్పుల వాటర్ పోసి మూత పెట్టి విజిల్ సెట్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్ పెట్టి హై-ఫ్లేమ్లో 3 విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- కుక్కర్ ఆవిరి పోయిన తర్వాత వెంటనే మూత తీసి అన్నాన్ని చల్లార్చుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నువ్వులు, మిరియాలు వేసి లో-ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించుకోవాలి.
- నువ్వులు దోరగా వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి. అనంతరం మిక్సీజార్లోకి వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఉసిరికాయలను శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా తుడిచి సన్నగా తురుముకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి వెడల్పాటి పాన్ పెట్టి నువ్వుల నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత పల్లీలు, ఆవాలు, మినప్పప్పు, శనగపప్పు వేసి వేయించాలి.
- పల్లీలు చిట్లిన తర్వాత జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి, పచ్చిమిర్చి వేసి మరో నిమిషం పాటు వేయించాలి.
- అనంతరం అందులోకి ఇంగువ, కరివేపాకు, సాంబార్ పొడి కలుపుతూ ఓ నిమిషం వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- వెంటనే గ్రైండ్ చేసిన నువ్వుల పొడి వేసి కలిపి ఉసిరి తురుము వేసి ఓ రెండు నిమిషాల పాటు వేయించుకోవాలి.
- చివరగా ఈ తాలింపును ముందే ఉడికించుకున్న అన్నంలో వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఆమ్లా రైస్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఉసిరికాయలు పైన చెప్పినన్నీ మాత్రమే కాకుండా మీరు తినే పులుపు, రుచికి తగినట్లుగా పెంచుకోవడం, తగ్గించుకోవడం చేసుకోవచ్చు.
- ఈ రైస్కు అన్నాన్ని కేవలం హై-ఫ్లేమ్లో మాత్రమే ఉడికించుకోవాలి. రెగ్యులర్ ప్రాసెస్లో చేసుకుంటే అన్నం మెత్తగా అయ్యి టేస్ట్ అంతగా బాగోదు.
- రైస్ కుక్ చేసుకునేటప్పుడే రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్గా అన్నం మొత్తానికి పడుతుంది.
