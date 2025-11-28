పిల్లలు లంచ్​ బాక్స్​ ఇంటికి తెస్తున్నారా? - "ఆమ్లా రైస్"​ చేసి పెట్టండిలా - మెతుకు మిగలదు!

ETV Bharat / offbeat

Amla Rice for Kids Lunch Box
Amla Rice for Kids Lunch Box (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 28, 2025 at 11:58 AM IST

2 Min Read
Amla Rice for Kids Lunch Box: పిల్లలైనా, పెద్దలైనా లంచ్​బాక్స్​లోకి అదే అన్నం, కూర పెడితే ఏం తింటారు. వద్దని తిరిగి ఇంటికి తెస్తుంటారు. అంతేకాకుండా వెరైటీగా ఏమైనా రెసిపీలు చేయమని అడుగుతుంటారు. ఇలాంటి సమయంలో అందరూ ఏదో చేయాలని హడావుడి పడుతుంటారు. అయితే అటువంటి టెన్షన్​ లేకుండా చాలా సింపుల్​ అండ్​ టేస్టీగా చేసుకునే ఓ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే ఆమ్లా రైస్​. ప్రస్తుతం ఉసిరికాయల సీజన్​ నడుస్తుండటంతో చాలా అంటే చాలా ఈజీగా , టేస్టీగా ఈ రైస్​ను ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్​ బాగుండటంతో పిల్లలు, పెద్దలు వంకలు పెట్టకుండా తినేస్తారు. మరి, లేట్​ చేయకుండా ఆమ్లా రైస్​ ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేయండి.

Amla
ఉసిరికాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • బియ్యం - 1 కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • నువ్వులు - 2 టీస్పూన్లు
  • మిరియాలు - అర టీస్పూన్​
  • ఉసిరికాయలు - 5
  • నూనె - 3 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఆవాలు - 1 టీస్పూన్​
  • పల్లీలు - 3 టేబుల్​స్పూన్లు
  • శనగపప్పు - 1 టీస్పూన్​
  • మినప్పప్పు - 1 టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • సాంబార్​ పొడి - అర టేబుల్​స్పూన్​
Rice
బియ్యం (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఓ గిన్నెలోకి బియ్యం తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. అనంతరం కడిగిన రైస్​ను ప్రెషర్​ కుక్కర్​లోకి వేసుకోవాలి.
  • ఆపై అందులోకి పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, 2 కప్పుల వాటర్​ పోసి మూత పెట్టి విజిల్​ సెట్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కుక్కర్​ పెట్టి హై-ఫ్లేమ్​లో 3 విజిల్స్​ వచ్చేవరకు ఉడికించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
Sesame
నువ్వులు - మిరియాలు (Getty Images)
  • కుక్కర్​ ఆవిరి పోయిన తర్వాత వెంటనే మూత తీసి అన్నాన్ని చల్లార్చుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్​ ఆన్​​ చేసి పాన్​ పెట్టి నువ్వులు, మిరియాలు వేసి లో-ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించుకోవాలి.
  • నువ్వులు దోరగా వేగిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి చల్లారనివ్వాలి. అనంతరం మిక్సీజార్​లోకి వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
Popu
పోపు (Getty Images)
  • ఉసిరికాయలను శుభ్రంగా కడిగి తడి లేకుండా తుడిచి సన్నగా తురుముకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి వెడల్పాటి పాన్​ పెట్టి నువ్వుల నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్​ కాగిన తర్వాత పల్లీలు, ఆవాలు, మినప్పప్పు, శనగపప్పు వేసి వేయించాలి.
  • పల్లీలు చిట్లిన తర్వాత జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి, పచ్చిమిర్చి వేసి మరో నిమిషం పాటు వేయించాలి.
Peanuts
పల్లీలు (Getty Images)
  • అనంతరం అందులోకి ఇంగువ, కరివేపాకు, సాంబార్​ పొడి కలుపుతూ ఓ నిమిషం వేయించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • వెంటనే గ్రైండ్​ చేసిన నువ్వుల పొడి వేసి కలిపి ఉసిరి తురుము వేసి ఓ రెండు నిమిషాల పాటు వేయించుకోవాలి.
  • చివరగా ఈ తాలింపును ముందే ఉడికించుకున్న అన్నంలో వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఆమ్లా రైస్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Amla Rice
ఆమ్లా రైస్​ (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • ఉసిరికాయలు పైన చెప్పినన్నీ మాత్రమే కాకుండా మీరు తినే పులుపు, రుచికి తగినట్లుగా పెంచుకోవడం, తగ్గించుకోవడం చేసుకోవచ్చు.
  • ఈ రైస్​కు అన్నాన్ని కేవలం హై-ఫ్లేమ్​లో మాత్రమే ఉడికించుకోవాలి. రెగ్యులర్​ ప్రాసెస్​లో చేసుకుంటే అన్నం మెత్తగా అయ్యి టేస్ట్​ అంతగా బాగోదు.
  • రైస్​ కుక్​ చేసుకునేటప్పుడే రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్​గా అన్నం మొత్తానికి పడుతుంది.

