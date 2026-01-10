పుల్ల పుల్లగా నోరూరించే "ఉసిరికాయ పోహా" - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది!
ఆమ్లాతో అద్దిరిపోయే "పోహా" - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేయమనడం పక్కా!
Published : January 10, 2026 at 10:36 AM IST
Usirikaya Poha Recipe in Telugu : వింటర్లో విరివిగా లభించే ఉసిరికాయలతో మనందరం పచ్చడి, పులిహోర, పప్పు అంటూ రకరకాల వెరైటీలు ప్రిపేర్ చేసుకుని ఆస్వాదిస్తుంటాం. అవి మాత్రమే కాకుండా మీరు ఈ సీజన్లో ట్రై చేయాల్సిన మరో సూపర్ రెసిపీ ఉంది. అదే, నోరూరించే "ఉసిరికాయ పోహా". ఇది నార్మల్గా చేసుకునే అటుకుల ఉప్మాతో పోల్చితే పుల్ల పుల్లగా, భలే కమ్మగా ఉంటుంది.
నెయ్యి ఫేవర్తో ఘుమఘుమలాడే దీన్ని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ చాలా ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాదు, రోజూ చేసుకునే ఇడ్లీ, దోశ, వడ వంటివి బోరింగ్గా అనిపించినప్పుడు ఈ రెసిపీ సరికొత్త రుచినిస్తుంది. ఈ పోహా మంచి రుచికరంగా ఉండడమే కాకుండా ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తుంది. అలాగే, దీన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు! మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ హెల్దీ అండ్ టేస్టీ ఉసిరికాయ పోహాను ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పెద్ద ఉసిరికాయలు - ఐదారు
- అటుకులు - ఒక కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - ఐదారు
- ఉల్లిపాయ - ఒకటి(చిన్న సైజ్ది)
- ఆవాలు - అర చెంచా
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- మినప్పప్పు - ఒక చెంచా
- శనగపప్పు - ఒక చెంచా
- నెయ్యి - ఒక చెంచా
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
తెలంగాణ స్పెషల్ "సకినాలు" - పిండి ఇలా కలిపి చేస్తే కరకరలాడుతూ అద్దిరిపోతాయి!
తయారీ విధానం :
- ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ ఆమ్లా పోహా తయారీకి ముందుగా ఉసిరికాయ గుజ్జును రెడీ చేసుకోవాలి.
- ఇందుకోసం స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో పెద్ద సైజ్ తాజా ఉసిరికాయలను తీసుకుని అవి మునిగేవరకు వాటర్ పోసుకుని మూతపెట్టి మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి.
- చిన్న ఉసిరికాయలతో పోల్చితే పెద్ద ఉసిరికాయలు కాస్త వగరు తక్కువగా ఉంటాయి. కాబట్టి, ఈ రెసిపీకి పెద్ద ఉసిరికాయలను తీసుకోవడం బెటర్.
- ఉసిరికాయలు ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిరపకాయలను సన్నగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు చక్కగా ఉడికిన ఉసిరికాయలను ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని కాస్త చల్లారనివ్వాలి.
- అవి చల్లారేలోపు ఒక గిన్నెలో మందపాటి అటుకులను తీసుకుని లైట్గా కడిగి కొన్ని నీళ్లు పోసి రెండు నిమిషాలు నానబెట్టుకోవాలి.
- ఆలోపు చల్లారిన ఉసిరికాయలను గింజలు వేరు చేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత ఉసిరికాయ ముక్కలను మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని మెత్తని గుజ్జులా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు రెండు నిమిషాలు నానిన అటుకులను స్టెయినర్లో వేసి అదనపు వాటర్ తొలగిపోయేలా కాసేపు పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం ఆమ్లా పోహా తయారీకి స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి మూడు చెంచాల నూనె, ఒక చెంచా నెయ్యి వేసుకోవాలి. నెయ్యి కరిగి ఆ మిశ్రమం వేడయ్యాక ఆవాలు, మినప్పప్పు, శనగపప్పు, కరివేపాకు వేసి వేయించుకోవాలి.
- అవి చక్కగా వేగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసుకుని ఆనియన్స్ కాస్త రంగు మారేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ వేగాక ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఉసిరికాయ గుజ్జు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని మొత్తం కలిసేలా ఒక నిమిషం కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత నానబెట్టి పక్కనుంచిన అటుకులను వేసి ఒకసారి మిశ్రమం మొత్తం మంచిగా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై స్టవ్ను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి రెండు మూడు నిమిషాలు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ కుక్ చేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, పుల్ల పుల్లగా నోరూరించే కమ్మని "ఉసిరికాయ పోహా" రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఈ సీజన్లో ఓసారి తప్పకుండా అద్దిరిపోయే ఆమ్లా పోహాను ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ వావ్ సూపర్ అంటూ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు.
ఎర్రకారంతో అద్దిరిపోయే "అలసందల దోశలు" - పిండి పులియబెట్టకుండానే అప్పటికప్పుడు రెడీ!
పొట్టు మినప్పప్పుతో "వడలు" - అమ్మమ్మల పద్ధతిలో నూనె పీల్చకుండా, భలే రుచిగా!