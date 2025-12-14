ఉసిరితో పచ్చడి, పప్పు మాత్రమే కాదు - ఓసారి ఇలా "కర్రీ" చేయండి! - టేస్ట్ అదుర్స్!
సరికొత్త రుచితో నోరూరించే 'ఉసిరికాయ కర్రీ' - ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవడం పక్కా!
Published : December 14, 2025 at 3:31 PM IST
Amla Curry Recipe in Telugu : నార్మల్గా మనందరం చలికాలం విరివిగా దొరికే ఉసిరికాయలతో నిల్వ పచ్చడి, రోటి పచ్చడి, పులిహోర, పప్పు అంటూ ఎన్నో రకాల వెరైటీలు ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటాం. ఉసిరికాయలతో అవి మాత్రమే కాకుండా ఈ సీజన్లో మీరు తప్పక ట్రై చేయాల్సిన మరో సూపర్ రెసిపీ ఉంది. అదే, నోరూరించే "ఉసిరికాయ కూర". ఈ కర్రీ సరికొత్త రుచిలో భలే కమ్మగా ఉంటుంది. నోటికి పుల్ల పుల్లగా, కారంగా ఉండే దీన్ని ఇంటిల్లిపాదీ చాలా బాగా ఆస్వాదిస్తారు. అలాగే, ఈ కర్రీ తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. ఎవరైనా చాలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి, ఆమ్లాతో అద్దిరిపోయే ఈ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఉసిరికాయలు - 10 నుంచి 15
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు - ఒక కప్పు
- టమాటా గుజ్జు - పావు కప్పు
- నువ్వులు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - మూడు
- ఎండుమిర్చి - మూడు
- పసుపు - ముప్పావు టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- నూనె - మూడు టేబుల్స్పూన్లు
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- ఇంగువ - చిటికెడు
- మెంతులు - చిటికెడు
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - కొద్దిగా
- కారం - ఒక టేబుల్ స్పూన్
- ధనియాల పొడి - ఒక టీస్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఉసిరికాయలను శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై వాటిని గింజలు తీసేసి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం వాటిని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని అందులో పసుపు, కొద్దిగా ఉప్పు, సరిపడా నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి.
- అవి ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఉల్లిపాయ తరుగు, టమాటా గుజ్జు, కొత్తిమీర తరుగును సిద్ధం చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కర్రీలోకి అవసరమైన నువ్వుల పేస్ట్ను రెడీ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం ముందుగా స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిలో నువ్వులను వేసి దోరగా వేయించాలి.
- నువ్వులు చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని ముందు పొడిలా చేసుకోవాలి. ఆపై కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుని మెత్తని పేస్టులా గ్రైండ్ చేసి పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నూనె వేడయ్యాక మెంతులు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి తుంపలు వేసి వేయించాలి.
- అవి లైట్గా వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కరివేపాకు వేసుకుని ఆనియన్స్ కాస్త సాఫ్ట్గా మారేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అందులోనే ఇంగువ, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ జత చేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కాసేపు వేయించాలి.
- ఆపై పసుపు, రుచికి తగినంత కారం, ధనియాల పొడి వేసుకుని కలుపుతూ అర నిమిషం పాటు ఫ్రై చేయాలి.
- తర్వాత కొద్దిగా వాటర్ వేసి కలిపి కాసేపు మగ్గనివ్వాలి. ఆ మిశ్రమం మగ్గుతున్నక్రమంలో అందులో ముందుగా రెడీ చేసుకున్న టమాటా పేస్ట్, రుచికి తగినంత ఉప్పు యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి కలిపి మూతపెట్టి కొద్దిసేపు ఉడకనివ్వాలి.
- టమాటా మిశ్రమం మగ్గి పైన నూనె తేలుతున్నప్పుడు అందులో గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పల్చిన నువ్వుల పేస్ట్ను జత చేసి మంటను తగ్గించి ఒకసారి బాగా కలపాలి. ఆపై లో-ఫ్లేమ్లో నువ్వుల మిశ్రమాన్ని కాసేపు మగ్గించుకోవాలి.
- అనంతరం అందులో ఉడికించిన ఉసిరికాయ ముక్కల మిశ్రమాన్ని వాటర్తో సహా యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఆపై గరంమసాలా వేసుకుని కలిపి మూతపెట్టి మరో మూడ్నాలుగు నిమిషాలు మగ్గనివ్వాలి.
- ఆ మిశ్రమం చక్కగా ఉడికి ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నక్రమంలో స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చివరగా కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, పుల్ల పుల్లగా నోరూరించే కమ్మని "ఉసిరికాయ కర్రీ" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఉసిరికాయలతో ఎప్పుడూ పచ్చడి, పప్పు వంటివే కాకుండా ఓసారి వెరైటీగా ఇలా కర్రీ ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ వావ్ సూపర్ అంటూ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు.
