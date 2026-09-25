ఆఫీస్ Vs 'వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్' - మీరు ఏది ఎంచుకుంటారు?
ఎక్కువమంది ఇష్టపడేది 'వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్' - ఈ మార్పులు చేసుకోకపోతే ప్రమాదమే అంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 25, 2026 at 1:49 PM IST
Work from Home : ఈ రోజుల్లో చాలా మంది ఉద్యోగులు ఇంటి నుంచి పని చేస్తున్నారు. అయితే, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అనగానే సుదూర ప్రయాణాలు, ట్రాఫిక్ జామ్లు, కాలుష్యం వంటి వాటికి దూరంగా ఉండొచ్చనుకుంటారు. రోజుకో ఫార్మల్ డ్రెస్ కోసం వెతకాల్సిన పని లేకుండా, చక్కగా ఇంట్లోనే కూర్చొనే హాయిగా వర్క్ చేసుకోవచ్చనుకుంటారు. అయితే, మీరూ అదే భావనలో ఉంటే అలర్ట్ అవ్వాల్సిందే. ఎందుకంటే ఆ సౌకర్యాల వెనక ప్రమాదం కూడా ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు పరిశోధకులు. ఇటీవల అమెరికా సైన్స్ జర్నల్ చేసిన ఓ అధ్యయనంలో కీలక విషయాలు వెల్లడయ్యాయి. అందుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు చూద్దాం.
వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ గురించి ఇటీవల అమెరికా సైన్స్ జర్నల్ ఐదు లక్షల మంది ఉద్యోగులపై ఒక పరిశోధన నిర్వహించింది. ఈ అధ్యయనంలో కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ముఖ్యంగా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తున్న ఉద్యోగుల్లో ఇంట్లోవాళ్లు, బంధువులతో అనుబంధాలు తగ్గుతున్నాయట. అలాగే, మానసిక ఒత్తిడి, ఒంటరితనం పెరుగుతున్నట్లు పరిశోధకులు గుర్తించారు. ఈ ప్రభావం ఎక్కువగా ఫ్యామిలీకి దూరంగా ఉంటూ పని చేసేవాళ్లపై ఉందని చెబుతున్నారు.
ఆఫీసులో బ్రేక్ సమయంలో కొలీగ్స్తో కలిసి తాగే ఒక కప్పు చాయ్, కాఫీ, కొద్దిపాటి మాటలు మనకు తెలియకుండానే ఒత్తిడిని దూరం చేస్తాయట. కానీ, రోజంతా ఒకే గదిలో కూర్చుని వర్క్ చేయడం, తినడం, పడుకోవడం వంటి రొటీన్ లైఫ్స్టైల్ వల్ల సామాజిక సంబంధాలు పూర్తిగా దెబ్బతింటున్నాయని చెబుతున్నారు పరిశోధకులు. అందుకే జాబ్లో సౌకర్యంతోపాటు ఆరోగ్యాన్ని కూడా కాపాడుకోవాలంటున్నారు. ఇంటి నుంచి పని తప్పక చేయాల్సిన పరిస్థితి అయితే డైలీ రొటీన్లో చిన్న చిన్న మార్పులు చేసుకోవాలి అంటున్నారు.
ఈ మార్పులతో మేలు!
వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేసే ఉద్యోగులు డైలీ రొటీన్లో ఈ చిన్న చిన్న మార్పులను చేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఇంట్లో మీకంటూ వర్క్స్పేస్ ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఆఫీస్లో ఉన్నట్లే చిన్న టేబుల్ను డెస్క్లా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. దానిపై ల్యాప్టాప్ ఉంచి పని చేసుకోవాలి. అంతేకానీ, మంచం మీద ల్యాపీ పెట్టుకుని వర్క్ చేయడం మంచిది కాదంటున్నారు. బ్రేక్ సమయంలో మొబైల్కు దూరంగా ఉంటూ, కొద్దిసేపు ఫ్రెండ్స్, ఇంట్లో వాళ్లతో మాట్లాడడం చేయాలి. ఈవెనింగ్ వర్క్ కంప్లీట్ అయ్యాక ఇంటికే పరిమితం అవ్వకుండా దగ్గరలో ఉన్న ఏదైనా పార్క్కు వెళ్లి వాకింగ్ చేయాలంటున్నారు. అలాగే, ఇంట్లోకి అవసరమైన సరకుల్ని స్వయంగా వెళ్లి తెచ్చుకోవాలి. వీక్లో కనీసం ఒక రోజైనా దగ్గర్లోని కో- వర్కింగ్ స్పేస్ లేదా ఆఫీస్కి వెళ్లి పనిచేస్తే బయట ప్రపంచంతో అనుబంధం పెరిగి మానసిక ఉత్సాహం దొరుకుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు.
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ఈ జాగ్రత్తలతో పనిలోనూ మెరుగ్గా!
- వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేసే ఉద్యోగులు పనిలోనూ మెరుగ్గా రాణించాలంటే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు.
- ఇంటి నుంచి పనిచేస్తున్నంతసేపు ఎలాంటి అవాంతరాలూ లేకుండా చూసుకోవాలి. అందరికీ ముందుగానే పనివేళల్లో మీరు అందుబాటులో ఉండరని చెప్పండి. లంచ్, స్నాక్స్ బ్రేక్లను నిర్ణీత సమయంలోనే తీసుకోవాలి.
- సోషల్ మీడియా, పర్సనల్ ఈమెయిల్స్ వంటి అన్నిరకాల వెబ్సైట్లు, లింకుల నుంచి బయటకు రావాలి. వర్క్కు సంబంధించినంతవరకూ వేరే బ్రౌజర్ని యూజ్ చేయాలి. అలాగే పని తర్వాత ఆ బ్రౌజర్, మెయిల్ నుంచి లాగౌట్ అవ్వాలి.
- కొందరు ఉదయమనగా వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తారు, నైట్ ఎప్పుడోకానీ లాగౌట్ అవ్వరు. కారణం పని నుంచి పదిసార్లు బయటకు వచ్చి ఇతర పనుల్లో నిమగ్నం అవ్వడమే అంటున్నారు నిపుణులు. అలా జరగకుండా ఉండాలంటే, కచ్చితమైన పనివేళల్ని పాటించాలని సూచిస్తున్నారు.
- ఇంటి దగ్గర ఉన్నా కూడా, నైట్ డ్రెస్ వేసుకుని బెడ్పైనో, సోఫాలో కూర్చొనో ల్యాప్టాప్లో వర్క్ చేయడం కాదు. పూర్తిగా ప్రొఫెషనల్ లుక్లోనే ఉండేలా చూసుకోవాలి. దాంతో అప్పటికప్పుడు వీడియో కాల్స్, కాన్ఫరెన్స్లోకి వెళ్లాలంటే ఇబ్బందీ ఉండదంటున్నారు.
- బృందం, మేనేజర్తో కమ్యూనికేషన్ సరిగ్గా ఉండేవిధంగా చూసుకోవాలి. కొన్నిసార్లు ప్రాజెక్టు విషయంలో అనుకోని మార్పులుంటాయి. మీరే టచ్లో ఉంటూ తెలుసుకోవడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు.
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