వీలైతే "అమెరికన్ గేట్ కేక్"​, కుదిరితే "ఇటలీ బాల్ కేక్" - మెల్ట్​ చేసేస్తాయి!

- రెగ్యులర్​ కేక్స్​కు భిన్నంగా.. ఎంతో టేస్టీగా - పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు

Published : January 6, 2026 at 3:15 PM IST

3 Min Read
Foreign Cake : స్వీట్ లవర్స్​లో కేక్ అంటే ఇష్టం లేని వారుండరు. ఇక పిల్లల గురించి చెప్పాల్సిన పనే లేదు. అయితే కేక్ అనగానే ఎప్పుడూ బేకరీలో దొరికే వాటిని మాత్రమే తింటే ఏం బాగుంటుంది? అందుకే ఈ సారి వెరైటీగా యూరప్ రెసిపీ​ తయారు చేయండి. వీలైతే అమెరికన్ గేట్​ కేక్, కుదిరితే ఇటలీ బాల్​ కేక్ ప్రిపేర్​ చేసేయండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు "వన్ మోర్​ పీస్​ ప్లీజ్" అంటారు. మరి, వీటిని ఎలా తయారు చేయాలి? ఇందుకోసం ఏమేం పదార్థాలను ఉపయోగించాలి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

అమెరికన్ గేట్​ కేక్ కోసం కావలసిన పదార్థాలు :

  • ఒకటిన్నర కప్పు మైదా పిండి
  • 3 టేబుల్‌ స్పూన్ల పిస్తా పౌడర్‌
  • 2 టేబుల్‌ స్పూన్ల పిస్తా పలుకులు
  • 3 కోడి గుడ్లు
  • 1/2 కప్పు నూనె
  • 1 కప్పు పాలు
  • 1 స్పూన్ బేకింగ్‌ పౌడర్‌
  • ఒకటిన్నర కప్పు మలై
  • 3 టేబుల్‌ స్పూన్ల చక్కెర పొడి
  • 1/2 స్పూన్‌ వెనీలా ఎసెన్స్‌

తయారీ విధానం :

  • ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​ తీసుకొని, అందులో మైదా పిండి, పిస్తా పౌడర్ వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి
  • తర్వాత ఆయిల్, పాలు, కోడిగుడ్లు కొట్టి వేయాలి. వీటిని ఉండలు కట్టకుండా మెత్తటి పిండిలా అయ్యేంత వరకు బ్లెండ్‌ చేసుకోవాలి
  • ఇప్పుడు కేక్​ టిన్​ తీసుకొని అడుగున నూనె రాయాలి. ఆ తర్వాత పై మిశ్రమాన్ని అందులో పోసి సమానంగా సర్దుకోవాలి
  • అనంతరం 180 డిగ్రీల వద్ద అవెన్‌ను ప్రీ హీట్‌ చేసి, కేక్​ టిన్​ అందులో పెట్టి సుమారు 35 నిమిషాలపాటు బేక్‌ చేసుకోవాలి
  • ఆ తర్వాత టూత్ పిక్​తో గుచ్చి టెస్టు చేయాలి. దానికి అంటుకుంటే ఇంకా కేక్​ పూర్తిగా బేక్​ కాలేదని అర్థం. ఏమీ అంటుకోకపోతే కేక్​ రెడీ అయిందని అర్థం.
  • ఆ కేక్​ చల్లారిపోయే లోగా క్రీమ్ తయారు చేయాలి. మలైలో చక్కెర, వెనీలా ఎసెన్స్‌ వేసి మిక్స్ చేయాలి. ఇలా ప్రిపేర్ చేసిన క్రీమ్‌ను కేక్‌ పై భాగంలో సమంగా పరచాలి.
  • చివరగా దానిపైన పిస్తాపలుకులు చల్లుకుంటే సరి. అద్దిరిపోయే "అమెరికన్‌ వాటర్‌ గేట్‌ కేక్‌" సిద్ధమైపోతుంది. దీని రుచి ఎంతో బాగుంటుంది. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఇష్టంగా ఆస్వాదిస్తారు.

ఇటలీ బాల్ కేక్​ కోసం కావలసిన పదార్థాలు :

  • 1/2 కప్పు వెన్న
  • 1 కప్పు మైదాపిండి
  • ఒకటిన్నర కప్పు మలై
  • 4 గుడ్లు
  • చిటికెడు ఉప్పు
  • 3 టేబుల్‌ స్పూన్లు చక్కెర పౌడర్
  • 1/2 స్పూన్ వెనీలా ఎసెన్స్‌
  • 175 గ్రాముల డార్క్‌చాక్లెట్‌
  • 1/2 కప్పు ఫ్రెష్‌ క్రీమ్‌

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఒక బౌల్​ తీసుకొని అందులో కోడి గుడ్లను కొట్టి, స్పూన్​తో గిలకొట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి
  • తర్వాత స్టౌ మీద పాన్‌ పెట్టి, అందులో కప్పు నీళ్లు, ఉప్పు, వెన్న వేసి మరిగించుకోవాలి
  • ఆ తర్వాత అందులో మైదా వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆ మిశ్రమం దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత స్టౌ ఆఫ్ చేసుకోవాలి
  • ఇప్పుడు అందులో గిలకొట్టిన గుడ్డు సొన వేసి కలుపుకోవాలి
  • అనంతరం ఆ మిశ్రమాన్ని చిన్న చిన్న బంతులు మాదిరిగా తయారు చేసి, ట్రేలో పెట్టుకోవాలి
  • తర్వాత అవెన్‌ను 180 డిగ్రీల దగ్గర ప్రీ హీట్‌ చేయాలి. అందులో ట్రేను ఉంచి, దాదాపు 30 నిమిషాల వరకు బేక్​ చేసుకోవాలి. బాల్స్​ లైట్​ బ్రౌన్​ కలర్​లోకి మారేంత వరకు ఉంచుకోవాలి
  • ఆ బేకింగ్​ ప్రాసెస్ కొనసాగుతుండగా షుగర్, మలై, వెనీలా ఎసెన్స్‌ కలుపుకొని ఫిల్లింగ్‌ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి
  • ఇప్పుడు బేక్‌ చేసిన బాల్స్‌ ను బయటకు తీసి, వాటికి కాస్త రంధ్రం చేసి, దాంట్లో క్రీమ్‌ నింపుకోవాలి
  • ఇలా బాల్స్​ మొత్తం ఫిల్​ చేసుకున్న తర్వాత ప్లేటులో పిరమిడ్‌ ఆకారంలో ఒకదాని మీద మరొకటి పేర్చాలి
  • అనంతరం డార్క్‌చాక్లెట్‌ను వేడిచేసి ఆ బాల్స్‌ పైన పోయాలి. తర్వాత వాటిని సుమారు 30 నిమిషాల సేపు ఫ్రిజ్‌లో ఉంచితే సరి. అద్దిరిపోయే "ఇటలీ కేక్‌" సిద్ధమైపోతుంది. ఇది ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది.
  • పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి.

