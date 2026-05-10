ETV Bharat / offbeat

ఏలియన్స్ భూమ్మీదకు వచ్చారా? - అమెరికా బయటపెట్టిన పత్రాల్లో ఏముంది?

- నాసాతో కలిపి 162 ఫైల్స్ బయటపెట్టిన అమెరికా - ఆ సమాచారంలో ఏముందో తెలుసా?

aliens UFO files
aliens UFO files (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 10, 2026 at 11:42 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

aliens UFO files : "ఈ విశ్వంలో ఉన్న కోటానుకోట్ల గ్రహాల్లో మనిషి లాంటి జీవులు ఉండే అవకాశం ఉందా?" ఇది దశాబ్దాల తరబడి సమాధానం లేని ప్రశ్న. అయితే, చాలా మంది పరిశోధకులు మాత్రం ఇతర గ్రహాల్లో జీవం ఉండే ఛాన్స్ ఉందని విశ్వసిస్తున్నారు. అంతేకాదు, ఏలియన్స్ పలుమార్లు మన భూమి మీదకు కూడా వచ్చి వెళ్లారని నమ్మేవారు కూడా ఉన్నారు. అయితే, ఇందుకు సంబంధించిన సమాచారం అమెరికా వద్ద ఉందని, ఎంతో కాలంగా ప్రపంచం విశ్వసిస్తోంది. కానీ, ఆ సమాచారం ఏంటన్నది మాత్రం ఎవ్వరికీ తెలియదు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో తాజాగా తన వద్ద ఉన్న సమాచారాన్ని అమెరికా బయటపెట్టింది. ఏలియన్స్​కు సంబంధించిన కొత్త సమాచారంతో కూడిన ఫైల్స్​ను అమెరికా రక్షణ శాఖ ప్రధాన కార్యాలయం "పెంటగాన్" శుక్రవారం వాటిని రిలీజ్ చేసింది. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఇతర గ్రహాల్లో ఏలియన్స్ ఉంటే, వారు మన భూమి మీదకు రావాలనుకుంటే ఎలా వస్తారు? అన్నప్పుడు అందరూ ఠక్కున చెప్పే సమాధానం "ఫ్లయింగ్ సాసర్". దాన్నే UFO (Unidentyfied flying object), అన్ ఐడెంటి ఫైడ్ ఎనామలస్ ఫినామెనా (UAP) అని కూడా పిలుస్తారు. వీటిని తాము చూశామని చెప్పేవారు కూడా ఉన్నారు. వీటికి సంబంధించిన సమాచారం కూడా అమెరికా వద్ద ఉందని ప్రపంచం నమ్ముతోంది. ఈ నేపథ్యంలో యూఎఫ్​వోల గురించిన సమాచారాన్ని అమెరికా బయట పెట్టడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. మరి, ఇంతకీ ఈ పత్రాల్లో ఏముందో తెలుసుకుందాం.

అమెరికా రక్షణ శాఖ, FBI, నాసా, విదేశాంగశాఖ మొత్తం ఈ నాలుగు శాఖలకు సంబంధించిన 162 ఫైల్స్ ను బయటపెట్టారు. ఈ పత్రాల్లో ఏముంది? ఇంతకీ UFOలు ఉన్నాయా? అని అడిగితే.. తాము ఇచ్చిన సమాచారం ఆధారంగా ప్రజలే తేల్చుకోవాలని యూఎస్ చెప్పడం గమనార్హం. ఈ పేపర్లలో ప్రత్యక్ష సాక్షుల కథనాలు, 14 ఫొటోలు, 28 వీడియోలు క్లిప్స్ ఉన్నాయి. వీటిల్లో దశాబ్దాల క్రితం నాటి విషయాలను ప్రస్తావించారు. ఈ ఫొటోలు, వీడియోలును సైనిక విమానాలు చిత్రీకరించాయని తెలిపింది.

2020 నుంచి 2026 సంవత్సరాల మధ్య ప్రపంచంలో పలు ప్రాంతాల్లో చిత్రీకరించిన వీడియోలు ఇందులో ఉన్నాయి. వీటిలో చాలా వరకు Infrared Cameras చిత్రీకరించిన తెలుగు రంగు వస్తువులే ఉన్నాయి.

2023లో గ్రీస్ దేశంలో ఒక వస్తువు ఆకాశంలో 80 మైళ్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తూ 90 డిగ్రీల కోణంలో పలుమార్లు మలుపులు తిరిగిన వీడియో సైతం దీంట్లో ఉంది.

చంద్రునిపైకి అమెరికా ప్రయోగించిన మానవ సహిత అపోలో 12, 17 మిషన్ కు సంబంధించిన ఫొటోలు కూడా ఉన్నాయి. ఆ సమయంలో పరిశోధకులు చూసిన కొన్ని వింత వస్తువుల తాలూకు ఫొటోలు ఉన్నాయి. వీటిని చంద్రుడి మీద నుంచి తీసినట్టు వెల్లడించింది.

అంతా వట్టిదేనా?

UFOల గురించి ఎన్నో కథలు, మరెన్నో విశ్లేషణలు, అభిప్రాయాలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి. కానీ, అవి ఖచ్చితంగా ఉన్నాయనే నిర్ధారణ మాత్రం ఇప్పటి దాకా జరగలేదు. చాలా మంది నిపుణులు చెబుతున్న మాట ఏమంటే.. ఏవేవో వస్తువులను చూసి, UFOలుగా భ్రమపడుతున్నారని! ఇందులో వెదర్ రీసెర్చ్​ కోసం వినియోగించిన బెలూన్లు, శాటిలైట్స్, డ్రోన్లు, కార్గో ఫ్లైట్స్ నుంచి వెలువడే వేడి ఉద్గారాలు కూడా ఉండొచ్చని ఉండొచ్చని చెబుతున్నారు. ఇంకా సుడిగుండాల్లా కనిపించే లెంటిక్యులర్ మేఘాలు, సూర్యకాంతి వక్రీభవనం, హీట్ వేవ్స్, పక్షులు వీటిని చూసి కూడా UFOలు అనుకునే అవకాశం ఉండొచ్చని చెబుతున్నారు.

కానీ...

యూఎఫ్​వోలను భ్రమలే అని కొట్టి పారేస్తున్నా కూడా, కొన్ని సంఘటనలు మాత్రం అలా అనుకోవడానికి లేదంటున్నాయి. 1947లో అమెరికాలోని న్యూమెక్సికో పట్టణం సమీపంలో ఒక ఫ్లయింగ్ ఆబ్జెక్ట్ కూలింది. దాన్ని "రాస్వెల్ యూఎఫ్​వో ఉదంతం" అంటారు. అమెరికా వైమానిక దళం దాన్ని దాన్ని వెదర్ బెలూన్ గా నిర్ధారించింది. కానీ, దానిపై అనేక వదంతులు, కథలు ప్రచారం అయ్యాయి. అందులో ఏలియన్స్ బాడీస్ కూడా దొరికాయని కొందరు ప్రచారం చేశారు.

మన దేశంలో కూడా 2023 నవంబరులో ఆకాశంలో అంతుచిక్కని వెలుగులు కనిపించాయి. ఇంఫాల్ ఎయిర్ పోర్టు గగనతలంలో ఈ సంఘటన చోటు చేసుకుంది. దీంతో, ఏకంగా 3 గంటలపాటు అక్కడ విమానాల రాకపోకలు ఆపేశారు. అంతేకాదు, ఎయిర్​ ఫోర్స్ రఫేల్ జెట్లను ఆకాశంలోకి పంపాల్సి వచ్చింది. కానీ, అక్కడ అనుమానాస్పదంగా ఏమీ కనిపించలేదు. ఇలా కొన్ని సంఘటనలపై స్పష్టత లేకపోవడంతో అవి మిస్టరీగానే ఉండిపోయాయి.

TAGGED:

UFO
AMERICA UFO FILES
NASA UFO INFORMATION
ALIENS UFO FILES
AMERICA UFO DOCUMENTS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.